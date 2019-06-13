Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:................ Шановний Лад і rjkz! Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку - «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.», в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні… Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові. От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте! Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки… P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…
"Тупі відмазки" у Вас. Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась. Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет. Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были). Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме. Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".
И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал, Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме? А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
І карпатські ліси. Українське бидло, бігло навперегонки і знищувало все про що ви кажете. До Львова в 1940 році кацапи не їхали. Саме українські шарікови та швондери, на кшталт наталії балансинович, знищували українську еліту
І що ти пишеш, ватан??? Що за маячню? Історію зовсім не знаєш??? Зокрема, в Карелії, в Сандормоху - хто знищував українську інтелігенцію??? Чи не російські спецслужбісти?
"Основна помилка полягає в тому, що насправді радянською «в’язницею №1», у якій перебувало найбільше число в’язнів і в якій також налічується найбільша кількість жертв радянських масових убивств, була не тюрма на вулиці Лонцького (як це подано в екпозиції), а «Бриґідки» – тюрма на вулиці Казимирівській, 24 (нині вул. Городоцька). У тюрмі на Лонцького теж вбивали в’язнів, але їхня кількість, як буде детальніше показано далі, була значно меншою. Наступна помилка полягає в тому, що у Львові існувало не три, а чотири великі тюрми, в яких більшу частину в’язнів було знищено в останні дні червня 1941 року."
Frant написав:.............. Можеш також глянути сайт музею на Лонцького (у Львові). Взнаєш, що росіяни при відступі в 1941 році ростріляли в львівских тюрмах десятки тисяч ув,язнених мешканців Західної України
Станом на 22 червня 1941 року, коли Німеччина здійснила напад на СРСР, у тюрмах Львівської області було 5 424 в'язні. Вони утримувалися у чотирьох в'язницях Львова[1]: ...... Розстріли, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим, розпочалися 22 червня. До 3 602 людей, що залишились у тюрмах Львова після евакуації додалися нові заарештовані, яких називали причетними до ОУН, шпигунами, диверсантами[2].
Загальна кількість жертв у Львові невідома, але за оцінками німецького історика Кая Штруве, вона коливається між 2358 і 2752[1]
rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный. Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению. Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам. Поймите это наконец. С уважением, rjkz.
це тре пояснити Питину, ми то розумієму, але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.