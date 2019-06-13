RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3159316031613162

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7 5 52
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
0
0
Голос
17%
9
Громадянська позиція
8%
4
Європейська Солідарність
33%
17
Опозиційна платформа - За життя
4%
2
Опозиційний блок
4%
2
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
3
Сила і честь
2%
1
Слуга народу
25%
13
Українська стратегія
0
0
Інша
2%
1
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:34

Re: Політичні дискусії

  hume написав:Времени следить особо нет за зе, но краем глаза смотрю, что сливает по всем фронтам. Тарифы, мвф, минск, какие то непонятные люди в списках партии. Короче, всё не весело.

не сливает, а кресла из под #опы у многих выбивает. В 2014 в раду много народу нового пришло. Вы их всех знали? А те, что знали, оказались честными и порядочными?
Были вот такие
https://censor.net.ua/video_news/313236 ... ii_150_mln
какие прийдут-узнаем
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9252
З нами з: 10.06.11
Подякував: 167 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:44

  Кармелюк написав:................
Шановний Лад і rjkz!
Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -
«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,
в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…
Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.
От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!
Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…
P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…

"Тупі відмазки" у Вас.
Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась.
Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет.
Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были).
Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме.
Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".

И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал,
Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме?
А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13383
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:50

  innamax2008 написав:
  Frant написав:Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:

https://uainfo.org/blognews/1560504321- ... ennya.html

І карпатські ліси. Українське бидло, бігло навперегонки і знищувало все про що ви кажете. До Львова в 1940 році кацапи не їхали. Саме українські шарікови та швондери, на кшталт наталії балансинович, знищували українську еліту


І що ти пишеш, ватан??? Що за маячню?
Історію зовсім не знаєш???
Зокрема, в Карелії, в Сандормоху - хто знищував українську інтелігенцію???
Чи не російські спецслужбісти?

Уважно читай про "рускій мір" та його методи:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%85

Можеш також глянути сайт музею на Лонцького (у Львові).
Взнаєш, що росіяни при відступі в 1941 році ростріляли в львівских тюрмах десятки тисяч ув,язнених мешканців Західної України

http://www.lonckoho.lviv.ua/

"Основна помилка полягає в тому, що насправді радянською «в’язницею №1», у якій перебувало найбільше число в’язнів і в якій також налічується найбільша кількість жертв радянських масових убивств, була не тюрма на вулиці Лонцького (як це подано в екпозиції), а «Бриґідки» – тюрма на вулиці Казимирівській, 24 (нині вул. Городоцька). У тюрмі на Лонцького теж вбивали в’язнів, але їхня кількість, як буде детальніше показано далі, була значно меншою. Наступна помилка полягає в тому, що у Львові існувало не три, а чотири великі тюрми, в яких більшу частину в’язнів було знищено в останні дні червня 1941 року."

http://argumentua.com/stati/masov-vbivs ... -st-zhertv
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20032
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:09

  ЛАД написав:Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась.

Саме тому народ України обрав президента єврея?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20032
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:17

А почему нет в голосовалке "Европейского Блока Анатолия Шария" (ЕБАШ)? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8586
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6090 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:17

  Frant написав:..............
Можеш також глянути сайт музею на Лонцького (у Львові).
Взнаєш, що росіяни при відступі в 1941 році ростріляли в львівских тюрмах десятки тисяч ув,язнених мешканців Західної України

http://www.lonckoho.lviv.ua/
...........

Станом на 22 червня 1941 року, коли Німеччина здійснила напад на СРСР, у тюрмах Львівської області було 5 424 в'язні. Вони утримувалися у чотирьох в'язницях Львова[1]:
......
Розстріли, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим, розпочалися 22 червня. До 3 602 людей, що залишились у тюрмах Львова після евакуації додалися нові заарештовані, яких називали причетними до ОУН, шпигунами, диверсантами[2].

Загальна кількість жертв у Львові невідома, але за оцінками німецького історика Кая Штруве, вона коливається між 2358 і 2752[1]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%96_1941
2,5 тысячи расстреляных тоже много, но всё-таки надо быть точнее.
И по Вашей ссылке http://www.lonckoho.lviv.ua/ вообще ничего нет об этом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13383
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:22

  rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный.
Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению.
Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.
Поймите это наконец.
С уважением, rjkz.

це тре пояснити Питину, ми то розумієму,
але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3159316031613162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Puente, ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12518)
14.06.2019 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.