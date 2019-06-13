Кармелюк написав:

................Шановний Лад і rjkz!Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…