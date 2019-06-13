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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 67
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
2
Голос
16%
11
Громадянська позиція
7%
5
Європейська Солідарність
31%
21
Опозиційна платформа - За життя
6%
4
Опозиційний блок
3%
2
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
3
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
15
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:28

единственная перспектива у продвинутого парня

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.

Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет.
Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.

Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают
Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.

Я теж не раз писав, що передвиборна(а вона і зараз продовжується) компанія Зе була і є маніпулятивною і брудною, а місцями брехливою.
На-жаль це мало хто помічає. Багато просто "зачаровані" Зеленським.
Але вже зараз на 100% можна говорити, що чуда не відбудеться. Зе не зламає систему(та й не факт що він її збирався ламати).

https://socratify.net/quotes/viktor-pelevin/44630
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:36

  Frant написав:Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:

https://uainfo.org/blognews/1560504321- ... ennya.html

зед, дет, лед:
"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:38

  zРадио написав:Так вот украинцы - как русскоязычные, так и украиноязычные - знают минимум два языка.


Да, конечно. А про массовочки ЛНДР о защите русскоязычной челюсти со стонами "меня заставляют использовать украинский, а я эту мову не знаю и знать не хочу" критикус естественно забыл. :mrgreen:
Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:40

  zРадио написав:
  rjkz написав:Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь
Can you continue our discussion in English?
Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую. :D


Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку :mrgreen:

О, а вот критикус вернулся к привычному ему занятию - откровенному вранью.

Или ты думаешь, что у всех склероз и твои посты уже забыты? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:40

  ЛАД написав:
  Кармелюк написав:................
Шановний Лад і rjkz!
Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -
«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,
в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…
Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.
От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!
Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…
P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…

"Тупі відмазки" у Вас.
Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась.
Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет.
Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были).
Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме.
Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".

И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал,
Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме?
А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".

так, що надо украм "любіть росіян", інакше лед\зед\дет пришиють кзенохвобійу?
і зельоних человєчіків без опознаватєльних знаків розлічія (ихтамнетов) тре теж любіть?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:51

  Sommer написав:
  zРадио написав:
Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку :mrgreen:

О, а вот критикус вернулся к привычному ему занятию - откровенному вранью.

Или ты думаешь, что у всех склероз и твои посты уже забыты? :mrgreen:


You may easily refute my words - just continue in English :mrgreen: Assure us you follow the values you declare
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:59

Щодо "братніх" росіян - вони масово ненавидять українців.
І це не можна забувати:

"Згідно з даними дослідження, на питання: "Які п'ять країн ви назвали б найбільш недружньо вороже налаштованими стосовно Росії?", 67% росіян назвали США, 40% - Україна, а остання в трійці "ворогів" Велика Британія - 38%. Крім того, ворогами Росії 27% респондентів вважають Латвію, 26% - Литву, 22% - Польщу, Німеччину - 18%, Естонію - 12%.

Водночас, учасники опитування визначили друзів і союзників РФ: 62% вказали Республіку Білорусь, 42% - Китай, 38% - Казахстан, 22 - Вірменію, 16% - Азербайджан, Сирію та Індію по 14%, Венесуелу - 11%, Туреччину - 9%.

Україну дружньою країною вважають лише 3% опитаних росіян."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3132438
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:01

  Frant написав:
  ЛАД написав:Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась.

Саме тому народ України обрав президента єврея?

В мене родич особисто займався тим, про що ви пишете, знав Хрущова, був членом львівського обкому. Чи Щербицький або Кравчук були кацапи? За 28 років незалежності українська влада пустила українців жебракувати по всесвіту. Може Кучма або Ющенко кацапи? Розкрийте очі.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:03

  Sommer написав:
  zРадио написав:Так вот украинцы - как русскоязычные, так и украиноязычные - знают минимум два языка.


Да, конечно. А про массовочки ЛНДР о защите русскоязычной челюсти со стонами "меня заставляют использовать украинский, а я эту мову не знаю и знать не хочу" критикус естественно забыл. :mrgreen:
Зображення


We have both Russian-speaking freaks scream about forced "ukrainization" and Ukrainian-speaking freaks scream about forced "russification".

Either damage equally and boost contradictions
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:11

  Frant написав:Безумовно, в Україні повинно бути дві державних мови - українська і англійська

а английская с какого перепуга? тем более англия покидает ЕС, а мы якобы туда стремимся, так что логичней в качестве второго языка предложить немецкий, французкий или итальянский...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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