Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.
Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет. Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.
Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.
Я теж не раз писав, що передвиборна(а вона і зараз продовжується) компанія Зе була і є маніпулятивною і брудною, а місцями брехливою. На-жаль це мало хто помічає. Багато просто "зачаровані" Зеленським. Але вже зараз на 100% можна говорити, що чуда не відбудеться. Зе не зламає систему(та й не факт що він її збирався ламати).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
зед, дет, лед: "ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
rjkz написав:Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь Can you continue our discussion in English? Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую.
Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку
О, а вот критикус вернулся к привычному ему занятию - откровенному вранью.
Или ты думаешь, что у всех склероз и твои посты уже забыты?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Кармелюк написав:................ Шановний Лад і rjkz! Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку - «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.», в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні… Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові. От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте! Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки… P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…
"Тупі відмазки" у Вас. Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась. Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет. Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были). Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме. Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".
И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал, Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме? А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".
так, що надо украм "любіть росіян", інакше лед\зед\дет пришиють кзенохвобійу? і зельоних человєчіків без опознаватєльних знаків розлічія (ихтамнетов) тре теж любіть?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Щодо "братніх" росіян - вони масово ненавидять українців. І це не можна забувати:
"Згідно з даними дослідження, на питання: "Які п'ять країн ви назвали б найбільш недружньо вороже налаштованими стосовно Росії?", 67% росіян назвали США, 40% - Україна, а остання в трійці "ворогів" Велика Британія - 38%. Крім того, ворогами Росії 27% респондентів вважають Латвію, 26% - Литву, 22% - Польщу, Німеччину - 18%, Естонію - 12%.
Водночас, учасники опитування визначили друзів і союзників РФ: 62% вказали Республіку Білорусь, 42% - Китай, 38% - Казахстан, 22 - Вірменію, 16% - Азербайджан, Сирію та Індію по 14%, Венесуелу - 11%, Туреччину - 9%.
ЛАД написав:Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась.
Саме тому народ України обрав президента єврея?
В мене родич особисто займався тим, про що ви пишете, знав Хрущова, був членом львівського обкому. Чи Щербицький або Кравчук були кацапи? За 28 років незалежності українська влада пустила українців жебракувати по всесвіту. Може Кучма або Ющенко кацапи? Розкрийте очі.