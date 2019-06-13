Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:ЛАД при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения. согласно нее 77% украинцев, 17% русских. не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно. у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого. .......
Прошу прощения за задержку, вчера не было времени. И по Вашей просьбе разбиваю пост на части по различным вопросам. 1. 22% русских по-вашему мало? По-моему, вполне приличная цифра. Тем более, Вы сами потом пишете о русскоязычных. Их гораздо больше. 2. Насчёт "защиты" русскоязычных Путиным. Вы действительно не понимаете или притворяетесь, что это только повод, а не причина. Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно. 3. Причины русскоязычности украинцев далеко (в основном) не только "погоня за золотым тельцом". Объяснять это долго, спросите у адекватных людей, живших в Союзе, Вам объяснят. 4. О разделении страны. Ни от кого из русскоговорящих я не слышал требований запретить укр. мову или лишить её статуса государственной. В лучшем случае говорят о признании русского языка вторым государственным. А большинство не требует и этого, а пишут только о возможности учиться на русском (не отказываясь от изучения украинского!) и отмены жёстких квот на радио, ТВ и т.п. В то же время националисты, кот. составляют явное меньшинство (что подтверждается результатами всех выборов), регулярно шумно требуют чуть ли не запрета русского языка и называют русскоязычных чуть ли (или без чуть ли) не врагами Украины и приспешниками Путина. Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы. Это не называется "пытаются разделить страну"? Вы пишете - "национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого". Да, один из способов, но не единственный. У нас не моноэтничное и, тем более, не моноязычное государство. Это факт, и с этим фактом надо считаться. Можно и, возможно, нужно стремиться к усилению роли украинского языка, но это не делается кавалерийским наскоком. Нужна упорная повседневная длительная работа. 5. Я уже задавал вопрос - почему я должен отказаться от родного языка, только из-за того что на нём говорит Путин? Если он завтра начнет говорить по-украински. Вы призовете меня отказаться от украинского? Немецкие антифашисты после прихода нацистов к власти должны были отказаться от немецкого, потому что на нем говорит Гитлер? Австрия должна была отказаться от немецкого, чтобы избежать аншлюсса?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели формулу Роттердам+ КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.
в связи с этим предлагаю вернуть все тарифы к началу 2014 года...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
mephala написав:............... что значит товар должен соответствовать зарплатам? товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить. хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие? и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.
Не нравится формулировка "товар должен соответствовать зарплатам", пусть будет "зарплаты должны соответствовать ценам". Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов. Но при этом все же какие-нибудь бананы там стоят копейки. Но мы не Африка. На улице у нас зимой не проживёшь и бананы у нас не растут. Так что быстрый рост цен приведёт к настоящему (абсолютному, а не относительному) обнищанию населения. Да это бы уже случилось. если бы не резко выросшая трудовая миграция. Так что это сегодня серьёзная проблема и вызов государству.
Что Вас лично вдохновляет или не вдохновляет - это Ваши вопросы. Но, во-первых, у Вас явно превратное представление о жизни в развитых странах, во-вторых, о сказках о "постиндустриальном обществе" здесь уже писали (и я в т.ч.). И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться. Или расскажите Трампу, кот. пытается вернуть производства в США. Ну и, в-третьих, производства, перенесенные в Китай, приносят немалые прибыли их владельцам в США. У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы. А для развития науки и технологий у нас нет требуемых колоссальных средств, кот. могут появиться только благодаря промпроизводству.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.
Ой, а в Сирии сколько русскоязычных Просто не счесть. Frant не говорит, что там использовался совершенно другой повод (препятствование проникновению боевиков на Юг РФ), потому что тут же станет очевидным, что какова бы ни была причина, а повод всегда найдется. Но, конечно, давайте запретим русский, и тогда украинским словом мы обязательно остановим российские танки и авиацию Бред! Особенно в современном мире, где на армовиры откликается гораздо меньше людей, чем на соцмедобры (социальное обеспечение, медицина и образование).
ЛАД написав:Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.
Правда ваша. Если бы орденами за Крым и Донбасс ВВХ заочно наградил Яроша, Пашинского, Парубия, Тягнибока, Яценюка и Турчинова, это было бы честнее с его стороны, чем очное награждение гоблинов и гиркиных-шмиркиных
ЛАД написав:Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.
В А. и ЮО рашка продвигала сепаратизм на протяжении почти 25 лет. Продвигая своих людей на руководящие посты и наводняя "непризнанные республики" оружием и наемниками.
Как это похоже на Украину? Да никак.
ЛАД написав:Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину.
И опять он плавает в вопросе. "москаляку на гілляку" с основной сцены не звучало. Пугалка "огородить Донбасс колючей проволокой" это вообще образца 2004-го.
Впрочем ничего удивительного для голосовавшего за зе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.