на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 67 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 2 Голос 16% 11 Громадянська позиція 7% 5 Європейська Солідарність 31% 21 Опозиційна платформа - За життя 6% 4 Опозиційний блок 3% 2 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 3 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 15 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 3 Всього голосів : 67 Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:14 mephala написав: ЛАД при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.

при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.

согласно нее 77% украинцев, 17% русских.

не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.

у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.

при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.согласно нее 77% украинцев, 17% русских.не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.

Прошу прощения за задержку, вчера не было времени.

И по Вашей просьбе разбиваю пост на части по различным вопросам.

1. 22% русских по-вашему мало? По-моему, вполне приличная цифра.

Тем более, Вы сами потом пишете о русскоязычных. Их гораздо больше.

2. Насчёт "защиты" русскоязычных Путиным. Вы действительно не понимаете или притворяетесь, что это только повод , а не причина.

Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.

3. Причины русскоязычности украинцев далеко (в основном) не только "погоня за золотым тельцом". Объяснять это долго, спросите у адекватных людей, живших в Союзе, Вам объяснят.

4. О разделении страны. Ни от кого из русскоговорящих я не слышал требований запретить укр. мову или лишить её статуса государственной. В лучшем случае говорят о признании русского языка вторым государственным. А большинство не требует и этого, а пишут только о возможности учиться на русском (не отказываясь от изучения украинского!) и отмены жёстких квот на радио, ТВ и т.п.

В то же время националисты, кот. составляют явное меньшинство (что подтверждается результатами всех выборов), регулярно шумно требуют чуть ли не запрета русского языка и называют русскоязычных чуть ли (или без чуть ли) не врагами Украины и приспешниками Путина.

Майдан начинался и где-то до середины января оставался евро майданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.

Это не называется "пытаются разделить страну"?

Вы пишете - "национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого". Да, один из способов, но не единственный . У нас не моноэтничное и, тем более, не моноязычное государство. Это факт, и с этим фактом надо считаться. Можно и, возможно, нужно стремиться к усилению роли украинского языка, но это не делается кавалерийским наскоком. Нужна упорная повседневная длительная работа.

5. Я уже задавал вопрос - почему я должен отказаться от родного языка, только из-за того что на нём говорит Путин? Если он завтра начнет говорить по-украински. Вы призовете меня отказаться от украинского?

Немецкие антифашисты после прихода нацистов к власти должны были отказаться от немецкого, потому что на нем говорит Гитлер?

Прошу прощения за задержку, вчера не было времени.И по Вашей просьбе разбиваю пост на части по различным вопросам.1. 22% русских по-вашему мало? По-моему, вполне приличная цифра.Тем более, Вы сами потом пишете о русскоязычных. Их гораздо больше.2. Насчёт "защиты" русскоязычных Путиным. Вы действительно не понимаете или притворяетесь, что это только повод, а не причина.Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.3. Причины русскоязычности украинцев далеко (в основном) не только "погоня за золотым тельцом". Объяснять это долго, спросите у адекватных людей, живших в Союзе, Вам объяснят.4. О разделении страны. Ни от кого из русскоговорящих я не слышал требований запретить укр. мову или лишить её статуса государственной. В лучшем случае говорят о признании русского языка вторым государственным. А большинство не требует и этого, а пишут только о возможности учиться на русском (не отказываясь от изучения украинского!) и отмены жёстких квот на радио, ТВ и т.п.В то же время националисты, кот. составляют явное меньшинство (что подтверждается результатами всех выборов), регулярно шумно требуют чуть ли не запрета русского языка и называют русскоязычных чуть ли (или без чуть ли) не врагами Украины и приспешниками Путина.Майдан начинался и где-то до середины января оставался евро майданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.Это не называется "пытаются разделить страну"?Вы пишете - "национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого". Да, один из способов, но не единственный. У нас не моноэтничное и, тем более, не моноязычное государство. Это факт, и с этим фактом надо считаться. Можно и, возможно, нужно стремиться к усилению роли украинского языка, но это не делается кавалерийским наскоком. Нужна упорная повседневная длительная работа.5. Я уже задавал вопрос - почему я должен отказаться от родного языка, только из-за того что на нём говорит Путин? Если он завтра начнет говорить по-украински. Вы призовете меня отказаться от украинского?Немецкие антифашисты после прихода нацистов к власти должны были отказаться от немецкого, потому что на нем говорит Гитлер?Австрия должна была отказаться от немецкого, чтобы избежать аншлюсса?

Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:16 freeze написав: Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели формулу Роттердам+

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.



Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.

в связи с этим предлагаю вернуть все тарифы к началу 2014 года...

Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:24 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:

Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку

О, а вот критикус вернулся к привычному ему занятию - откровенному вранью.



Или ты думаешь, что у всех склероз и твои посты уже забыты? О, а вот критикус вернулся к привычному ему занятию - откровенному вранью.Или ты думаешь, что у всех склероз и твои посты уже забыты?



You may easily refute my words - just continue in English Assure us you follow the values you declare You may easily refute my words - just continue in EnglishAssure us you follow the values you declare



Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:34 mephala написав:

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4161 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:34 mephala написав: ...............

что значит товар должен соответствовать зарплатам?

товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.

хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?

и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.



я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

кстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализация

що значит товар должен соответствовать зарплатам?товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BEкстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализация

Не нравится формулировка "товар должен соответствовать зарплатам", пусть будет "зарплаты должны соответствовать ценам".

Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов. Но при этом все же какие-нибудь бананы там стоят копейки. Но мы не Африка. На улице у нас зимой не проживёшь и бананы у нас не растут. Так что быстрый рост цен приведёт к настоящему (абсолютному, а не относительному) обнищанию населения.

Да это бы уже случилось. если бы не резко выросшая трудовая миграция.

Так что это сегодня серьёзная проблема и вызов государству.



Что Вас лично вдохновляет или не вдохновляет - это Ваши вопросы.

Но, во-первых, у Вас явно превратное представление о жизни в развитых странах, во-вторых, о сказках о "постиндустриальном обществе" здесь уже писали (и я в т.ч.). И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.

Или расскажите Трампу, кот. пытается вернуть производства в США.

Не нравится формулировка "товар должен соответствовать зарплатам", пусть будет "зарплаты должны соответствовать ценам".Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов. Но при этом все же какие-нибудь бананы там стоят копейки. Но мы не Африка. На улице у нас зимой не проживёшь и бананы у нас не растут. Так что быстрый рост цен приведёт к настоящему (абсолютному, а не относительному) обнищанию населения.Да это бы уже случилось. если бы не резко выросшая трудовая миграция.Так что это сегодня серьёзная проблема и вызов государству.Что Вас лично вдохновляет или не вдохновляет - это Ваши вопросы.Но, во-первых, у Вас явно превратное представление о жизни в развитых странах, во-вторых, о сказках о "постиндустриальном обществе" здесь уже писали (и я в т.ч.). И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.Или расскажите Трампу, кот. пытается вернуть производства в США.Ну и, в-третьих, производства, перенесенные в Китай, приносят немалые прибыли их владельцам в США. У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы. А для развития науки и технологий у нас нет требуемых колоссальных средств, кот. могут появиться только благодаря промпроизводству.

Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:36 ЛАД написав:



Ой, а в Сирии сколько русскоязычных Просто не счесть. Frant не говорит, что там использовался совершенно другой повод (препятствование проникновению боевиков на Юг РФ), потому что тут же станет очевидным, что какова бы ни была причина, а повод всегда найдется. Но, конечно, давайте запретим русский, и тогда украинским словом мы обязательно остановим российские танки и авиацию Бред! Особенно в современном мире, где на армовиры откликается гораздо меньше людей, чем на соцмедобры (социальное обеспечение, медицина и образование).



ЛАД написав: Майдан начинался и где-то до середины января оставался евро майданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.

Майдан начинался и где-то до середины января оставался евро майданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.



Правда ваша. Если бы орденами за Крым и Донбасс ВВХ заочно наградил Яроша, Пашинского, Парубия, Тягнибока, Яценюка и Турчинова, это было бы честнее с его стороны, чем очное награждение гоблинов и гиркиных-шмиркиных

Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42



ЛАД написав:

Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.



В А. и ЮО рашка продвигала сепаратизм на протяжении почти 25 лет. Продвигая своих людей на руководящие посты и наводняя "непризнанные республики" оружием и наемниками.



Как это похоже на Украину? Да никак.



ЛАД написав:

Майдан начинался и где-то до середины января оставалсямайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину.



И опять он плавает в вопросе. "москаляку на гілляку" с основной сцены не звучало. Пугалка "огородить Донбасс колючей проволокой" это вообще образца 2004-го.



В А. и ЮО рашка продвигала сепаратизм на протяжении почти 25 лет. Продвигая своих людей на руководящие посты и наводняя "непризнанные республики" оружием и наемниками.Как это похоже на Украину? Да никак.И опять он плавает в вопросе. "москаляку на гілляку" с основной сцены не звучало. Пугалка "огородить Донбасс колючей проволокой" это вообще образца 2004-го.Впрочем ничего удивительного для голосовавшего за зе.

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4161 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42 Sommer написав: Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk. Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk.



Mechanical turk? You are unable even to make a copy-paste, moron Mechanical? You are unable even to make a copy-paste, moron zРадио

Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:45 ЛАД написав:

Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов.



Что-что? (фейспалм)



ЛАД написав:

И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.



В Германии вполне идет деиндустриализация. Мало того, в основном прошла уже.



ЛАД написав:



Фейспалм-2. Какой процент науки в экспорте той же Германии или Франции?





Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4161 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:48 Re: Політичні дискусії Медведчук вдобавок к 112-ому и Newsone купил еще телеканал ZIK. freeze 4 Повідомлень: 11814 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3579 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:49 zРадио написав: Sommer написав: Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk. Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk.



Mechanical turk? You are unable even to make a copy-paste, moron Mechanical? You are unable even to make a copy-paste, moron



Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo. Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

