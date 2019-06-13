Shoo, shoo.
Ладно, пиши уже на русском - не позорься
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:51
Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:02
Почему в голосовалке нет "Европейского Блока Анатолия Шария"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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