RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3162316331643165

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 67
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
2
Голос
16%
11
Громадянська позиція
7%
5
Європейська Солідарність
31%
21
Опозиційна платформа - За життя
6%
4
Опозиційний блок
3%
2
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
3
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
15
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
3
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:51

  Sommer написав:Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Shoo, shoo.

Ладно, пиши уже на русском - не позорься
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 02.05.18
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:02

Почему в голосовалке нет "Европейского Блока Анатолия Шария"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8588
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6090 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 3162316331643165
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72110)
14.06.2019 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.