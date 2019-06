Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31623163316431653166> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 73 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 2 Голос 18% 13 Громадянська позиція 7% 5 Європейська Солідарність 29% 21 Опозиційна платформа - За життя 5% 4 Опозиційний блок 3% 2 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 25% 18 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 3 Всього голосів : 73 Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:36 ЛАД написав: Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно. Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.



Ой, а в Сирии сколько русскоязычных Просто не счесть. Frant не говорит, что там использовался совершенно другой повод (препятствование проникновению боевиков на Юг РФ), потому что тут же станет очевидным, что какова бы ни была причина, а повод всегда найдется. Но, конечно, давайте запретим русский, и тогда украинским словом мы обязательно остановим российские танки и авиацию Бред! Особенно в современном мире, где на армовиры откликается гораздо меньше людей, чем на соцмедобры (социальное обеспечение, медицина и образование).



ЛАД написав: Майдан начинался и где-то до середины января оставался евро майданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.

Майдан начинался и где-то до середины января оставалсямайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.



Правда ваша. Если бы орденами за Крым и Донбасс ВВХ заочно наградил Яроша, Пашинского, Парубия, Тягнибока, Яценюка и Турчинова, это было бы честнее с его стороны, чем очное награждение гоблинов и гиркиных-шмиркиных Ой, а в Сирии сколько русскоязычныхПросто не счесть.не говорит, что там использовался совершенно другой повод (препятствование проникновению боевиков на Юг РФ), потому что тут же станет очевидным, что какова бы ни была причина, а повод всегда найдется. Но, конечно, давайте запретим русский, и тогда украинским словом мы обязательно остановим российские танки и авиациюБред! Особенно в современном мире, где на армовиры откликается гораздо меньше людей, чем на соцмедобры (социальное обеспечение, медицина и образование).Правда ваша. Если бы орденами за Крым и Донбасс ВВХ заочно наградил Яроша, Пашинского, Парубия, Тягнибока, Яценюка и Турчинова, это было бы честнее с его стороны, чем очное награждение гоблинов и гиркиных-шмиркиных zРадио

Повідомлень: 2465 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42



ЛАД написав: Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.

Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.



В А. и ЮО рашка продвигала сепаратизм на протяжении почти 25 лет. Продвигая своих людей на руководящие посты и наводняя "непризнанные республики" оружием и наемниками.



Как это похоже на Украину? Да никак.



ЛАД написав: Майдан начинался и где-то до середины января оставался евро майданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину.

Майдан начинался и где-то до середины января оставалсямайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину.



И опять он плавает в вопросе. "москаляку на гілляку" с основной сцены не звучало. Пугалка "огородить Донбасс колючей проволокой" это вообще образца 2004-го.



Впрочем ничего удивительного для голосовавшего за зе. Еще у одного плохо с историей (да и логикой).В А. и ЮО рашка продвигала сепаратизм на протяжении почти 25 лет. Продвигая своих людей на руководящие посты и наводняя "непризнанные республики" оружием и наемниками.Как это похоже на Украину? Да никак.И опять он плавает в вопросе. "москаляку на гілляку" с основной сцены не звучало. Пугалка "огородить Донбасс колючей проволокой" это вообще образца 2004-го.Впрочем ничего удивительного для голосовавшего за зе. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4166 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42 Sommer написав: Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk. Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk.



Mechanical turk? You are unable even to make a copy-paste, moron Mechanical? You are unable even to make a copy-paste, moron zРадио

Повідомлень: 2465 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:45 ЛАД написав: Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов.

Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов.



Что-что? (фейспалм)



ЛАД написав: И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.

И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.



В Германии вполне идет деиндустриализация. Мало того, в основном прошла уже.



ЛАД написав: У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы. У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы.



Фейспалм-2. Какой процент науки в экспорте той же Германии или Франции?



Ах, ну да, факты не важны, важна зрада. Что-что? (фейспалм)В Германии вполне идет деиндустриализация. Мало того, в основном прошла уже.Фейспалм-2. Какой процент науки в экспорте той же Германии или Франции?Ах, ну да, факты не важны, важна зрада. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4166 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:48 Re: Політичні дискусії Медведчук вдобавок к 112-ому и Newsone купил еще телеканал ZIK. freeze 4 Повідомлень: 11819 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3579 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:49 zРадио написав: Sommer написав: Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk. Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk.



Mechanical turk? You are unable even to make a copy-paste, moron Mechanical? You are unable even to make a copy-paste, moron



Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo. Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4166 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:51 Sommer написав: Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo. Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now



Shoo, shoo.



Ладно, пиши уже на русском - не позорься Shoo, shoo.Ладно, пиши уже на русском - не позорься zРадио

Повідомлень: 2465 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:02 Почему в голосовалке нет "Европейского Блока Анатолия Шария"? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8591 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6090 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:33 mephala написав: .................

читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.

и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.

по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.

почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?

https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/ .................читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?

"участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, что причины там были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели.

И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье.

Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая.

"нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными.

О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал.

О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступления отдельных священнослужителей никто не отрицает и они должны преследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства.

И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).



Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы.

Это, в общем-то, не аргумент в споре. "участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, чтотам были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели.И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье.Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая."нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными.О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал.О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступлениясвященнослужителей никто не отрицает и онипреследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства.И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы.Это, в общем-то, не аргумент в споре.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13389 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:41 ЛАД написав: Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился,



После того как куратор, проиграл на выборах, за май месяц не было ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ. Вот и всё, что надо знать про свободное волеизъявление верующих. После того как куратор, проиграл на выборах, за май месяц не было ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ. Вот и всё, что надо знать про свободное волеизъявление верующих. freeze 4 Повідомлень: 11819 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3579 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 31623163316431653166> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 0 гостейМодератори: ТупУм