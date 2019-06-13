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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 73
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
2
Голос
18%
13
Громадянська позиція
7%
5
Європейська Солідарність
29%
21
Опозиційна платформа - За життя
5%
4
Опозиційний блок
3%
2
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
25%
18
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:36

  ЛАД написав:Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.


Ой, а в Сирии сколько русскоязычных :mrgreen: Просто не счесть. Frant не говорит, что там использовался совершенно другой повод (препятствование проникновению боевиков на Юг РФ), потому что тут же станет очевидным, что какова бы ни была причина, а повод всегда найдется. Но, конечно, давайте запретим русский, и тогда украинским словом мы обязательно остановим российские танки и авиацию :mrgreen: Бред! Особенно в современном мире, где на армовиры откликается гораздо меньше людей, чем на соцмедобры (социальное обеспечение, медицина и образование).

  ЛАД написав:Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.


Правда ваша. Если бы орденами за Крым и Донбасс ВВХ заочно наградил Яроша, Пашинского, Парубия, Тягнибока, Яценюка и Турчинова, это было бы честнее с его стороны, чем очное награждение гоблинов и гиркиных-шмиркиных
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42

Еще у одного плохо с историей (да и логикой).

  ЛАД написав:Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.


В А. и ЮО рашка продвигала сепаратизм на протяжении почти 25 лет. Продвигая своих людей на руководящие посты и наводняя "непризнанные республики" оружием и наемниками.

Как это похоже на Украину? Да никак.

  ЛАД написав:Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину.


И опять он плавает в вопросе. "москаляку на гілляку" с основной сцены не звучало. Пугалка "огородить Донбасс колючей проволокой" это вообще образца 2004-го.

Впрочем ничего удивительного для голосовавшего за зе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:42

  Sommer написав:Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk.


Mechanical turk? You are unable even to make a copy-paste, moron :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:45

  ЛАД написав:Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов.


Что-что? (фейспалм)

  ЛАД написав:И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.


В Германии вполне идет деиндустриализация. Мало того, в основном прошла уже.

  ЛАД написав:У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы.


Фейспалм-2. Какой процент науки в экспорте той же Германии или Франции?

Ах, ну да, факты не важны, важна зрада. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:48

Re: Політичні дискусії

Медведчук вдобавок к 112-ому и Newsone купил еще телеканал ZIK.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:49

  zРадио написав:
  Sommer написав:Yes, I know you're able to use Google translate - but still you sound like a mechanical turk.


Mechanical turk? You are unable even to make a copy-paste, moron :mrgreen:


Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:51

  Sommer написав:Yes, thank you for the confirmation. I've correctly pre-assessed your level of English. Now shoo.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Shoo, shoo.

Ладно, пиши уже на русском - не позорься
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:02

Почему в голосовалке нет "Европейского Блока Анатолия Шария"? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:33

  mephala написав:.................
читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.
и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.
по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.
почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?
https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/

"участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, что причины там были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели.
И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье.
Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая.
"нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными.
О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал.
О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступления отдельных священнослужителей никто не отрицает и они должны преследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства.
И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).

Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы.
Это, в общем-то, не аргумент в споре.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:41

  ЛАД написав:Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился,


После того как куратор, проиграл на выборах, за май месяц не было ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ. Вот и всё, что надо знать про свободное волеизъявление верующих.
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