Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.
Ой, а в Сирии сколько русскоязычных Просто не счесть. Frant не говорит, что там использовался совершенно другой повод (препятствование проникновению боевиков на Юг РФ), потому что тут же станет очевидным, что какова бы ни была причина, а повод всегда найдется. Но, конечно, давайте запретим русский, и тогда украинским словом мы обязательно остановим российские танки и авиацию Бред! Особенно в современном мире, где на армовиры откликается гораздо меньше людей, чем на соцмедобры (социальное обеспечение, медицина и образование).
ЛАД написав:Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.
Правда ваша. Если бы орденами за Крым и Донбасс ВВХ заочно наградил Яроша, Пашинского, Парубия, Тягнибока, Яценюка и Турчинова, это было бы честнее с его стороны, чем очное награждение гоблинов и гиркиных-шмиркиных
ЛАД написав:Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.
В А. и ЮО рашка продвигала сепаратизм на протяжении почти 25 лет. Продвигая своих людей на руководящие посты и наводняя "непризнанные республики" оружием и наемниками.
Как это похоже на Украину? Да никак.
ЛАД написав:Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину.
И опять он плавает в вопросе. "москаляку на гілляку" с основной сцены не звучало. Пугалка "огородить Донбасс колючей проволокой" это вообще образца 2004-го.
Впрочем ничего удивительного для голосовавшего за зе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
mephala написав:................. читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства. и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям. по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно. почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать? https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/
"участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, что причины там были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели. И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье. Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая. "нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными. О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал. О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступления отдельных священнослужителей никто не отрицает и они должны преследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства. И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).
Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы. Это, в общем-то, не аргумент в споре.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.