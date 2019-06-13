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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3163316431653166>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 73
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
2
Голос
18%
13
Громадянська позиція
7%
5
Європейська Солідарність
29%
21
Опозиційна платформа - За життя
5%
4
Опозиційний блок
3%
2
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
25%
18
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:42

  flyman написав:
  Frant написав:Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:

https://uainfo.org/blognews/1560504321- ... ennya.html

зед, дет, лед:
"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"

Нет, её полностью уничтожили, не осталось ни одного украиноговорящего, да и вообще ни одного живого украинца.
Все оставшиеся - либо замаскированные русские, либо ещё лучше замаскированные евреи. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 17:54

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:

https://uainfo.org/blognews/1560504321- ... ennya.html

зед, дет, лед:
"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"

Нет, её полностью уничтожили, не осталось ни одного украиноговорящего, да и вообще ни одного живого украинца.
Все оставшиеся - либо замаскированные русские, либо ещё лучше замаскированные евреи. :)

я кроме евреев еще наблюдаю армян, азербайджанцев, грузин особенно в ВР и госструктурах. Украинцев там нет вообще.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:11

1 Минута с микро-хвостиком.
№ 30 в Партии "Европейская солидарность" - Баласинович Наталья

Голосуй не по-приколу!



Приятно слышать "державну", кстати. А то практически все "патриоты" выражаются на "агрессивном"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 14 чер, 2019 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:15

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:

https://uainfo.org/blognews/1560504321- ... ennya.html

зед, дет, лед:
"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"

Нет, её полностью уничтожили, не осталось ни одного украиноговорящего, да и вообще ни одного живого украинца.
Все оставшиеся - либо замаскированные русские, либо ещё лучше замаскированные евреи. :)


26-го апреля я уже кидал "свидетелям русификации" фотографии нетронутой с 1986-го года Припяти - большинство надписей в городе на украинском (в том числе вывеска ЧАЭС). И не просто каком-то заурядном городе, а наукограде, основанном клятыми коммунистами в 1970-м году, якобы вытравившими из городов все украинское и оставив его уделом глухих сел и колхозов.

Казалось бы, фейк разоблачен? Но нет - единственное нетронутое доказательство эпохи просто меркнет на фоне тысяч искусных подделок, которыми с утра до вечера с понедельника по пятницу заняты сотни профессиональных пропагандистов
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:19

  freeze написав:
  ЛАД написав:Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился,


После того как куратор, проиграл на выборах, за май месяц не было ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ.


Больше зрады, больше! Пиши, что обратно в МПЦ просятся, пороги обивают! :mrgreen:

  freeze написав:Вот и всё, что надо знать про свободное волеизъявление верующих.


Т.е. переходили в ПЦУ не свободно, под прицелами "киевской хунты"?

Феерические у вас фантазии.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:20

"Твої фотографії будуть лежать у всіх гробах Васильківщини" - может быть предвыборным лозунгом ПЕС? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:22

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:1 Минута с микро-хвостиком.
№ 30 в Партии "Европейская солидарность" - Баласинович Наталья

Голосуй не по-приколу!



Приятно слышать "державну", кстати. А то практически все "патриоты" выражаются на "агрессивном"


Я тут ругаюсь на список Слуги народа, но по количеству трэша и фриков равных ПЕС нет.
В Оппоплатформе появляются Кивы и истинные майдановцы.
В Батькивщине одни ну очень старые лица. У Смешка какой то разнородный хаос.

Хотя я за Голос голосовать не буду, но у них самый вменямый список, почти без фриков и соответствует идеологической задумке партии.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:26

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился,


После того как куратор, проиграл на выборах, за май месяц не было ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ.


Больше зрады, больше! Пиши, что обратно в МПЦ просятся, пороги обивают! :mrgreen:

  freeze написав:Вот и всё, что надо знать про свободное волеизъявление верующих.


Т.е. переходили в ПЦУ не свободно, под прицелами "киевской хунты"?

Феерические у вас фантазии.


Кроме феерического юмора сказать нечего )))
Для туго понимающих буквы еще раз повторю простую статистику
- после проигрыша куратора в мае месяце не было ни одного перехода их УПЦ в ПЦУ. Свободное волеизъявление сразу закончилось или началось.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:29

  zРадио написав:26-го апреля я уже кидал "свидетелям русификации" фотографии нетронутой с 1986-го года Припяти - большинство надписей в городе на украинском (в том числе вывеска ЧАЭС). И не просто каком-то заурядном городе, а наукограде, основанном клятыми коммунистами в 1970-м году, якобы вытравившими из городов все украинское и оставив его уделом глухих сел и колхозов.

Софистика и враньё. В 1980-х вывески были на украинском, но их было мало. В школах и институтах обучение было исключительно на русском. Хотя до этого было на украинском.
ЧАЭС, наукоград ? ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:30

  zРадио написав:26-го апреля я уже кидал "свидетелям русификации" фотографии нетронутой с 1986-го года Припяти - большинство надписей в городе на украинском (в том числе вывеска ЧАЭС).


Т.е. если сейчас в Украине есть надписи на русском - значит никакой украинизации нет?

Ну и насчет большинства надписей: где тут украинский?
Зображення

  zРадио написав:И не просто каком-то заурядном городе, а наукограде, основанном клятыми коммунистами в 1970-м году, якобы вытравившими из городов все украинское и оставив его уделом глухих сел и колхозов.


А на самом деле не вытравили? Я смотрю критикус сегодня решил дно пробить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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