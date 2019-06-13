Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
зед, дет, лед: "ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"
Нет, её полностью уничтожили, не осталось ни одного украиноговорящего, да и вообще ни одного живого украинца. Все оставшиеся - либо замаскированные русские, либо ещё лучше замаскированные евреи.
26-го апреля я уже кидал "свидетелям русификации" фотографии нетронутой с 1986-го года Припяти - большинство надписей в городе на украинском (в том числе вывеска ЧАЭС). И не просто каком-то заурядном городе, а наукограде, основанном клятыми коммунистами в 1970-м году, якобы вытравившими из городов все украинское и оставив его уделом глухих сел и колхозов.
Казалось бы, фейк разоблачен? Но нет - единственное нетронутое доказательство эпохи просто меркнет на фоне тысяч искусных подделок, которыми с утра до вечера с понедельника по пятницу заняты сотни профессиональных пропагандистов
Вкладчик1234 написав:1 Минута с микро-хвостиком. № 30 в Партии "Европейская солидарность" - Баласинович Наталья
Голосуй не по-приколу!
Приятно слышать "державну", кстати. А то практически все "патриоты" выражаются на "агрессивном"
Я тут ругаюсь на список Слуги народа, но по количеству трэша и фриков равных ПЕС нет. В Оппоплатформе появляются Кивы и истинные майдановцы. В Батькивщине одни ну очень старые лица. У Смешка какой то разнородный хаос.
Хотя я за Голос голосовать не буду, но у них самый вменямый список, почти без фриков и соответствует идеологической задумке партии.
ЛАД написав:Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился,
После того как куратор, проиграл на выборах, за май месяц не было ни одного перехода из УПЦ в ПЦУ.
Больше зрады, больше! Пиши, что обратно в МПЦ просятся, пороги обивают!
freeze написав:Вот и всё, что надо знать про свободное волеизъявление верующих.
Т.е. переходили в ПЦУ не свободно, под прицелами "киевской хунты"?
Феерические у вас фантазии.
Кроме феерического юмора сказать нечего ))) Для туго понимающих буквы еще раз повторю простую статистику - после проигрыша куратора в мае месяце не было ни одного перехода их УПЦ в ПЦУ. Свободное волеизъявление сразу закончилось или началось.
zРадио написав:26-го апреля я уже кидал "свидетелям русификации" фотографии нетронутой с 1986-го года Припяти - большинство надписей в городе на украинском (в том числе вывеска ЧАЭС). И не просто каком-то заурядном городе, а наукограде, основанном клятыми коммунистами в 1970-м году, якобы вытравившими из городов все украинское и оставив его уделом глухих сел и колхозов.
Софистика и враньё. В 1980-х вывески были на украинском, но их было мало. В школах и институтах обучение было исключительно на русском. Хотя до этого было на украинском. ЧАЭС, наукоград ? ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:26-го апреля я уже кидал "свидетелям русификации" фотографии нетронутой с 1986-го года Припяти - большинство надписей в городе на украинском (в том числе вывеска ЧАЭС).
Т.е. если сейчас в Украине есть надписи на русском - значит никакой украинизации нет?
Ну и насчет большинства надписей: где тут украинский?
zРадио написав:И не просто каком-то заурядном городе, а наукограде, основанном клятыми коммунистами в 1970-м году, якобы вытравившими из городов все украинское и оставив его уделом глухих сел и колхозов.
А на самом деле не вытравили? Я смотрю критикус сегодня решил дно пробить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.