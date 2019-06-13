Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:11

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№ 30 в Партии "Европейская солидарность" - Баласинович Наталья



Голосуй не по-приколу!







Приятно слышать "державну", кстати. А то практически все "патриоты" выражаются на "агрессивном"

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 14 чер, 2019 18:15, всього редагувалось 1 раз.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин