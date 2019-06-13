Как-то вы сильно в себе ругаетесь.
Ни одной критики списка Слуги народа от вас не было, кроме, расплывчатого, "у меня список вызывает сомнения". Поэтому не утруждайте себя руганью.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:32
Как-то вы сильно в себе ругаетесь.
Ни одной критики списка Слуги народа от вас не было, кроме, расплывчатого, "у меня список вызывает сомнения". Поэтому не утруждайте себя руганью.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:35
Давай простую ссылку на эту официальную простую статистику.
Что, нету, есть только какая-то самопальная фейсбучная? Вот же незадача.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:40
Статистику на что - на то, чего не было )))
Крыша съехала ))) Хороший юмор, зачет тебе.
Дай статистику на то, что было.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:40
Список зелі
приємно що немає колишніх чи діючих депутатів ради
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:43
Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.
Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?
Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно, загоризонтную?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:46
Re: Політичні дискусії
Взять все назначения Зеленского.
Начиная от Богдана и заканчивая Бакановым. Наплевав на закон, присвоив звания постфактум. Не передать в законный способ руководство партии Слуга народа от Баканова к Разумкову.
На это всё у любителей ЗЕ! один ответ:- а чё такаво ? Президент имеет права назначать кого угодно и присваивать звания.
И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских
"Друзьям - всё, врагам - закон"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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