Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:46

Взять все назначения Зеленского.

Начиная от Богдана и заканчивая Бакановым. Наплевав на закон, присвоив звания постфактум. Не передать в законный способ руководство партии Слуга народа от Баканова к Разумкову.

На это всё у любителей ЗЕ! один ответ:- а чё такаво ? Президент имеет права назначать кого угодно и присваивать звания.

И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских

"Друзьям - всё, врагам - закон"

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой