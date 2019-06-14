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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 80
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
2
Голос
19%
15
Громадянська позиція
8%
6
Європейська Солідарність
30%
24
Опозиційна платформа - За життя
6%
5
Опозиційний блок
3%
2
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
18
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:32

  freeze написав:Я тут ругаюсь на список Слуги народа, но по количеству трэша и фриков равных ПЕС нет.

Как-то вы сильно в себе ругаетесь.
Ни одной критики списка Слуги народа от вас не было, кроме, расплывчатого, "у меня список вызывает сомнения". Поэтому не утруждайте себя руганью.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:35

  freeze написав:Для туго понимающих буквы еще раз повторю простую статистику
- после проигрыша куратора в мае месяце не было ни одного перехода их УПЦ в ПЦУ.


Давай простую ссылку на эту официальную простую статистику.

Что, нету, есть только какая-то самопальная фейсбучная? Вот же незадача. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:40

  Sommer написав:
  freeze написав:Для туго понимающих буквы еще раз повторю простую статистику
- после проигрыша куратора в мае месяце не было ни одного перехода их УПЦ в ПЦУ.


Давай простую ссылку на эту официальную простую статистику.

Что, нету, есть только какая-то самопальная фейсбучная? Вот же незадача. :mrgreen:


Статистику на что - на то, чего не было )))
Крыша съехала ))) Хороший юмор, зачет тебе.

Дай статистику на то, что было.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:40

Список зелі
https://strana.ua/news/206408-sluha-nar ... skoho.html
приємно що немає колишніх чи діючих депутатів ради
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:43

  pesikot написав:
  zРадио написав:26-го апреля я уже кидал "свидетелям русификации" фотографии нетронутой с 1986-го года Припяти - большинство надписей в городе на украинском (в том числе вывеска ЧАЭС). И не просто каком-то заурядном городе, а наукограде, основанном клятыми коммунистами в 1970-м году, якобы вытравившими из городов все украинское и оставив его уделом глухих сел и колхозов.

Софистика и враньё. В 1980-х вывески были на украинском, но их было мало. В школах и институтах обучение было исключительно на русском. Хотя до этого было на украинском.

Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.

ЧАЭС, наукоград ? ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker.

Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?
Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно, загоризонтную? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:46

Re: Політичні дискусії

Взять все назначения Зеленского.
Начиная от Богдана и заканчивая Бакановым. Наплевав на закон, присвоив звания постфактум. Не передать в законный способ руководство партии Слуга народа от Баканова к Разумкову.
На это всё у любителей ЗЕ! один ответ:- а чё такаво ? Президент имеет права назначать кого угодно и присваивать звания.
И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских
"Друзьям - всё, врагам - закон"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:49

  pesikot написав:И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских


Офигеть это ПЕСница оказывается еще это на полицейских вот это дерьмо лила ????
Где нибудь на цивилизованном западе, куда этот N 30 будет нас вести вперед, она бы уже мордой в асфальт лежала в лучшем случае.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:53

  pesikot написав:
ЧАЭС, наукоград ? ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker.


Да-да-да, ты бы складнее врал :mrgreen: ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

  pesikot написав:В 1980-х вывески были на украинском, но их было мало. В школах и институтах обучение было исключительно на русском. Хотя до этого было на украинском.


У меня есть фотофакты в качестве доказательств. У тебя - пустословие, которое в лучшем случае будет подкреплено ссылкой на субъективное мнение автора какой-то интернет-нетленки :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 14 чер, 2019 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:55

  freeze написав:
  pesikot написав:И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских


Офигеть это ПЕСница оказывается еще это на полицейских вот это дерьмо лила ????
Где нибудь на цивилизованном западе, куда этот N 30 будет нас вести вперед, она бы уже мордой в асфальт лежала в лучшем случае.

это наверно Зеленский подкинул её.
Или провокация питуна :)

Хотя Петя, как всегда, будет замалчивать. Как и со всякими Свинарчуковичами, и Семочками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:57

  ЛАД написав:Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.

Адепты русского мира сами себя опровергают. У вас украинский язык не ущемлялся, но обучение было на русском языке.
  ЛАД написав:
ЧАЭС, наукоград ? ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker.

Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?
Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно, загоризонтную? :)

Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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