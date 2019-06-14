Как-то вы сильно в себе ругаетесь.
Ни одной критики списка Слуги народа от вас не было, кроме, расплывчатого, "у меня список вызывает сомнения". Поэтому не утруждайте себя руганью.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:32
Как-то вы сильно в себе ругаетесь.
Ни одной критики списка Слуги народа от вас не было, кроме, расплывчатого, "у меня список вызывает сомнения". Поэтому не утруждайте себя руганью.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:35
Давай простую ссылку на эту официальную простую статистику.
Что, нету, есть только какая-то самопальная фейсбучная? Вот же незадача.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:40
Статистику на что - на то, чего не было )))
Крыша съехала ))) Хороший юмор, зачет тебе.
Дай статистику на то, что было.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:40
Список зелі
приємно що немає колишніх чи діючих депутатів ради
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:43
Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.
Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?
Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно, загоризонтную?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:46
Re: Політичні дискусії
Взять все назначения Зеленского.
Начиная от Богдана и заканчивая Бакановым. Наплевав на закон, присвоив звания постфактум. Не передать в законный способ руководство партии Слуга народа от Баканова к Разумкову.
На это всё у любителей ЗЕ! один ответ:- а чё такаво ? Президент имеет права назначать кого угодно и присваивать звания.
И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских
"Друзьям - всё, врагам - закон"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:49
Офигеть это ПЕСница оказывается еще это на полицейских вот это дерьмо лила ????
Где нибудь на цивилизованном западе, куда этот N 30 будет нас вести вперед, она бы уже мордой в асфальт лежала в лучшем случае.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:53
Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.
У меня есть фотофакты в качестве доказательств. У тебя - пустословие, которое в лучшем случае будет подкреплено ссылкой на субъективное мнение автора какой-то интернет-нетленки
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 14 чер, 2019 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:55
это наверно Зеленский подкинул её.
Или провокация питуна
Хотя Петя, как всегда, будет замалчивать. Как и со всякими Свинарчуковичами, и Семочками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 14 чер, 2019 18:57
Адепты русского мира сами себя опровергают. У вас украинский язык не ущемлялся, но обучение было на русском языке.
Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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