Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских
Офигеть это ПЕСница оказывается еще это на полицейских вот это дерьмо лила ???? Где нибудь на цивилизованном западе, куда этот N 30 будет нас вести вперед, она бы уже мордой в асфальт лежала в лучшем случае.
Что вы так возбудились ? Я немного набросил, вы и повелись. Поизучайте Баканова, Богдана, Шефира. Я с интересом почитаю, как вы ругаетесь на список Слуги Народа. Или на назначения Зеленского.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.
Остановлена 26 апреля 1986 года в связи с аварией на ЧАЭС.
Ой не могу. Кровь из глаз сейчас пойдет Перечисли, пож-ста, список всего, что остановило свою работу в радиусе 30 км от ЧАЭС сразу после аварии. И подумай хорошенько о причинах! Население тоже эвакуировали из-за нехватки электричества
К твоему сведению, 3 оставшиеся блока ЧАЭС эксплуатировались до 1991-го, когда был остановлен 2-й блок. Далее в 1996-м был остановлен 1-й блок. И, наконец, оставшийся 3-й был остановлен в 2000-м.