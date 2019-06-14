Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:05

У нас что диктатура одной партии, или одного кандидата?



Изучаем всех! ПЕС же баллотируется? Можно его изучать, или нет?



ЗеПартия оперативно удалила несколько паразитов уже. А что сделал ПЕС?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин