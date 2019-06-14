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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 80
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
2
Голос
19%
15
Громадянська позиція
8%
6
Європейська Солідарність
30%
24
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1
Слуга народу
23%
18
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:01

  freeze написав:
  pesikot написав:И тут у Порошенко затесался №30, сколько вони началось. Ко-ко-ко. Послала полицейских


Офигеть это ПЕСница оказывается еще это на полицейских вот это дерьмо лила ????
Где нибудь на цивилизованном западе, куда этот N 30 будет нас вести вперед, она бы уже мордой в асфальт лежала в лучшем случае.

Что вы так возбудились ? Я немного набросил, вы и повелись.
Поизучайте Баканова, Богдана, Шефира.
Я с интересом почитаю, как вы ругаетесь на список Слуги Народа. Или на назначения Зеленского.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:02

Ещё это №30 в список ПЕС мог подкинуть (или внедрить) Шарий!
Чтоб потом устроить "якобы разоблачение" :)

Но ПЕС сам себя разоблачит, когда начнёт эту васильковскую гробовщицу отмазывать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:03

  Вкладчик1234 написав:это наверно Зеленский подкинул её.
Или провокация питуна :)

Хотя Петя, как всегда, будет замалчивать. Как и со всякими Свинарчуковичами, и Семочками

Напоминаю, Зеленский уже Президент. Не Порошенко. Изучайте Баканова. Такой же как Семочко. Но из-за поребрика новые методички не довезли :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:05

У нас что диктатура одной партии, или одного кандидата?

Изучаем всех! ПЕС же баллотируется? Можно его изучать, или нет?

ЗеПартия оперативно удалила несколько паразитов уже. А что сделал ПЕС?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:07

  pesikot написав:Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю.


Что-что? :shock: Исследования с области расширения радиогоризонта - это не наука? М-да. Дно пробито!

Мне интересно, а американцы - такие же дураки, как и совки, что потратились на целых 4 проекта загоризонтной связи (WARF, MADRE, ROTHR и WACS)? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:08

  zРадио написав:Да-да-да, ты бы складнее врал :mrgreen: ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

Дуга (радиолокационная станция)
Остановлена 26 апреля 1986 года в связи с аварией на ЧАЭС.

Софистик

  zРадио написав:
  pesikot написав:В 1980-х вывески были на украинском, но их было мало. В школах и институтах обучение было исключительно на русском. Хотя до этого было на украинском.


У меня есть фотофакты в качестве доказательств. У тебя - пустословие, которое в лучшем случае будет подкреплено ссылкой на субъективное мнение автора какой-то интернет-нетленки :mrgreen:

У меня мой личный опыт, то что видел своими глазами.
Ты показываешь картинки из интернета.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:10

  Вкладчик1234 написав:У нас что диктатура одной партии, или одного кандидата?

Изучаем всех! ПЕС же баллотируется? Можно его изучать, или нет?

ЗеПартия оперативно удалила несколько паразитов уже. А что сделал ПЕС?

Изучайте ЗеПартию. Кого она удалила ? список, подробности.
Но ведь, всё в духе ЗЕ!трындежа.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:14

  zРадио написав:
  pesikot написав:Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю.


Что-что? :shock: Исследования с области расширения радиогоризонта - это не наука? М-да. Дно пробито!

Мне интересно, а американцы - такие же дураки, как и совки, что потратились на целых 4 проекта загоризонтной связи (WARF, MADRE, ROTHR и WACS)? :mrgreen:

Читать умеешь ? Явно нет.
Дуга использовалась в военных целях, не в научных целях.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:24

  Вкладчик1234 написав:Ещё это №30 в список ПЕС мог подкинуть (или внедрить) Шарий!
Чтоб потом устроить "якобы разоблачение" :)

Но ПЕС сам себя разоблачит, когда начнёт эту васильковскую гробовщицу отмазывать

Якось Ви зациклені на Шарії... Все згадуєте і згадуєте...
Все в порядку?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:25

  pesikot написав:

Дуга (радиолокационная станция)
Остановлена 26 апреля 1986 года в связи с аварией на ЧАЭС.


Ой не могу. Кровь из глаз сейчас пойдет :mrgreen: Перечисли, пож-ста, список всего, что остановило свою работу в радиусе 30 км от ЧАЭС сразу после аварии. И подумай хорошенько о причинах! Население тоже эвакуировали из-за нехватки электричества :mrgreen:

К твоему сведению, 3 оставшиеся блока ЧАЭС эксплуатировались до 1991-го, когда был остановлен 2-й блок. Далее в 1996-м был остановлен 1-й блок. И, наконец, оставшийся 3-й был остановлен в 2000-м.
zРадио
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