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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3165316631673168

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 80
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
2
Голос
19%
15
Громадянська позиція
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6
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24
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4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
18
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:34

  pesikot написав:Хомчак рассказал о планах оптимизировать количество воинских частей в ВСУ
Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству

По его словам, задачи сократить воинские части не стоит.

Количество воинских частей они сокращать и не будут. А вот штаты воинских частей уменьшат. Ведь у нас же "гражданская война"

Я считаю, что вопросы военного строительства (безотносительно к тому, что там будут сокращать) не должны обсуждаться в интервью с журналистами. Хомчак молодец, ничего конкретного не сказал назойливому журналюге.
Ибо нефиг демократию превращать в охлократию.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:44

  pesikot написав:У Зеленского рассказали о планах сделать "Слугу народа" монопартией в будущей Раде
"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве"
Мда, они пытаются строить КПСС - кучка в политбюро, которая всем руководит, но ни за что не ответственна. И общая масса партийцев, которая ни на что не влияет, но нужна для массовки

Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов 8)
Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.
Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:50

  freeze написав:
  Sommer написав:
  freeze написав:Для туго понимающих буквы еще раз повторю простую статистику
- после проигрыша куратора в мае месяце не было ни одного перехода их УПЦ в ПЦУ.


Давай простую ссылку на эту официальную простую статистику.

Что, нету, есть только какая-то самопальная фейсбучная? Вот же незадача. :mrgreen:


Статистику на что - на то, чего не было )))
Крыша съехала ))) Хороший юмор, зачет тебе.


Что, внезапно переобулся? Вместо повторения простой статистики оказалось что ничего не было?

Ну хорошо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:56

  Starikan написав:Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов
Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.
Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.

Так №1 в БПП = основатель "партии крепких хозяйственников"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 19:58

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.


Зеленский забрал много голосов забрал у Оппоблоков.
Но смотрю по нашей одесской мажоритарке опповики отыграются по полной, слишком слабенькие ноунеймы идут от Слуги народа.
Новое лицо все таки означает, что ты не был раньше народным депутатом или партийцем, но это не должно означать, что тебя никто на округе не знает кроме твоей семьи.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:10

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker.

Вы с логикой дружите?

Для того, чтобы потреблялось 10 МВТ построили АЭС с выработкой 4000 МВТ (в перспективе 8000 МВт после постройки 2-й очереди, еще 4 блока).

Сравниваем сведения из вашей ссылки - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1 ... 0%B8%D1%8F) , "Чернобыльская АЭС" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%AD%D0%A1 и "Загоризонтная радиолокационная станция «Дуга-1» (ЗГРЛС 5Н32)" - http://wikimapia.org/455/ru/%D0%97%D0%B ... -5%D0%9D32.

"Дуга"
Решение о создании загоризонтной радиолокационной системы Дуга № 1 (возле г. Чернобыля) было принято на основании постановлений Правительства от 18 января 1972 и 14 апреля 1975 года.

Т.е. через 6 и 9 лет после утвержденного плана ввода АЭС в СССР (см. ниже).
Первое опытное включение ЗГРЛС Чернобыль-2: 1980 год.

ЗГРЛС была принята на боевое дежурство ПВО СССР в 1985 году, а в 1986 году система была полностью модернизирована и начала проходить государственную приёмку.


ЧАЭС

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1966 года, утверждавшим план ввода атомных станций в 1966—1977 годах, было запланировано задействовать энергетические мощности в размере 11 900 МВт, в том числе с реакторами РБМК — 8000 МВт. ...
Ввод в эксплуатацию первого энергоблока первой атомной электростанции на Украине планировался в 1974 году, второго — в 1975 году.

14 декабря 1977 года подписан Акт приёмки первого энергоблока ЧАЭС в эксплуатацию, 24 мая 1978 года первый энергоблок был выведен на мощность 1000 МВт.

28 мая 1979 года энергоблок № 2 выведен на проектную мощность 1000 МВт, которая была освоена за 5 месяцев. 5 октября 1979 года первая очередь Чернобыльской АЭС в составе двух энергоблоков выведена на номинальную мощность 2000 МВт.

3 декабря 1981 года осуществлён энергетический пуск третьего энергоблока.
9 июня 1982 года на третьем энергоблоке освоена проектная мощность 1000 МВт.

28 марта 1984 года 4-й энергоблок выведен на проектную мощность 1000 МВт.


3 года (с 1977 по 1980 - первого опытного включения "Дуги") куда шла вырабатываемая ЧАЭС эл/эн?

Достаточно ли было для работы "Дуги" 4-х блоков?

Более чем. Т.к. 4 блока ЧАЭС суммарно вырабатывали 4000 МВт, а
По имеющейся информации ЗГРЛС потребляла около 10 МВт.

Куда девались еще 3990 МВТ эл/эн?

И это без учета строящихся 5-го (д.б. введен в ноябре 1986-го) и 6-го блоков.
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 14 чер, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:18

yanyura Он с головой не дружит, а Вы ему про логику. Таким бесполезно говорить о логике, у них только животные инстинкты.
YKK
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:24

В БПП уже решили, чья это была провокация с №30 (Зеленского, ПТНа, Шария, etc)?

Интересно, ей деньги вернут, или это негарантийный случай? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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