Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:10

pesikot написав: ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker. ЧАЭС строилась для энергоснабжения загоризонтальной РЛС, которую ещё называют Дуга, а за бугром Russian Woodpecker.

Для того, чтобы потреблялось 10 МВТ построили АЭС с выработкой 4000 МВТ (в перспективе 8000 МВт после постройки 2-й очереди, еще 4 блока).

Решение о создании загоризонтной радиолокационной системы Дуга № 1 (возле г. Чернобыля) было принято на основании постановлений Правительства от 18 января 1972 и 14 апреля 1975 года.

Первое опытное включение ЗГРЛС Чернобыль-2: 1980 год.



ЗГРЛС была принята на боевое дежурство ПВО СССР в 1985 году, а в 1986 году система была полностью модернизирована и начала проходить государственную приёмку.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1966 года, утверждавшим план ввода атомных станций в 1966—1977 годах, было запланировано задействовать энергетические мощности в размере 11 900 МВт, в том числе с реакторами РБМК — 8000 МВт. ...

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока первой атомной электростанции на Украине планировался в 1974 году, второго — в 1975 году.



14 декабря 1977 года подписан Акт приёмки первого энергоблока ЧАЭС в эксплуатацию, 24 мая 1978 года первый энергоблок был выведен на мощность 1000 МВт.



28 мая 1979 года энергоблок № 2 выведен на проектную мощность 1000 МВт, которая была освоена за 5 месяцев. 5 октября 1979 года первая очередь Чернобыльской АЭС в составе двух энергоблоков выведена на номинальную мощность 2000 МВт.



3 декабря 1981 года осуществлён энергетический пуск третьего энергоблока.

9 июня 1982 года на третьем энергоблоке освоена проектная мощность 1000 МВт.



28 марта 1984 года 4-й энергоблок выведен на проектную мощность 1000 МВт.

По имеющейся информации ЗГРЛС потребляла около 10 МВт.

Вы с логикой дружите?Сравниваем сведения из вашей ссылки -) , "Чернобыльская АЭС" -и "Загоризонтная радиолокационная станция «Дуга-1» (ЗГРЛС 5Н32)" -Т.е. через 6 и 9 лет после утвержденного плана ввода АЭС в СССР (см. ниже).3 года (с 1977 по 1980 - первого опытного включения "Дуги") куда шла вырабатываемая ЧАЭС эл/эн?Достаточно ли было для работы "Дуги" 4-х блоков?Более чем. Т.к. 4 блока ЧАЭС суммарно вырабатывали 4000 МВт, аКуда девались еще 3990 МВТ эл/эн?И это без учета строящихся 5-го (д.б. введен в ноябре 1986-го) и 6-го блоков.