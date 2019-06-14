Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...
А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?
Злая ирония состоит в том, что целью эксперимента "Выбега ротора турбогенератора" было как раз тестирование режима, обеспечивающего безопасность в условиях аварии, останавливающей энергоснабжение самой АЭС.
Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 14 чер, 2019 21:15, всього редагувалось 2 разів.
mephala написав:ЛАД при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения. согласно нее 77% украинцев, 17% русских. не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно. у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого. .......
Прошу прощения за задержку, вчера не было времени. И по Вашей просьбе разбиваю пост на части по различным вопросам. 1. 22% русских по-вашему мало? По-моему, вполне приличная цифра. Тем более, Вы сами потом пишете о русскоязычных. Их гораздо больше. 2. Насчёт "защиты" русскоязычных Путиным. Вы действительно не понимаете или притворяетесь, что это только повод, а не причина. Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно. 3. Причины русскоязычности украинцев далеко (в основном) не только "погоня за золотым тельцом". Объяснять это долго, спросите у адекватных людей, живших в Союзе, Вам объяснят. 4. О разделении страны. Ни от кого из русскоговорящих я не слышал требований запретить укр. мову или лишить её статуса государственной. В лучшем случае говорят о признании русского языка вторым государственным. А большинство не требует и этого, а пишут только о возможности учиться на русском (не отказываясь от изучения украинского!) и отмены жёстких квот на радио, ТВ и т.п. В то же время националисты, кот. составляют явное меньшинство (что подтверждается результатами всех выборов), регулярно шумно требуют чуть ли не запрета русского языка и называют русскоязычных чуть ли (или без чуть ли) не врагами Украины и приспешниками Путина. Майдан начинался и где-то до середины января оставался евромайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы. Это не называется "пытаются разделить страну"? Вы пишете - "национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого". Да, один из способов, но не единственный. У нас не моноэтничное и, тем более, не моноязычное государство. Это факт, и с этим фактом надо считаться. Можно и, возможно, нужно стремиться к усилению роли украинского языка, но это не делается кавалерийским наскоком. Нужна упорная повседневная длительная работа. 5. Я уже задавал вопрос - почему я должен отказаться от родного языка, только из-за того что на нём говорит Путин? Если он завтра начнет говорить по-украински, Вы призовете меня отказаться от украинского? Немецкие антифашисты после прихода нацистов к власти должны были отказаться от немецкого, потому что на нем говорит Гитлер? Австрия должна была отказаться от немецкого, чтобы избежать аншлюсса?
1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17% но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%. 2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять? 3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось. 4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском? а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских. введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них. россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад? 5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 14 чер, 2019 21:18, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...
А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?
А ты думал, что это был эксперимент военных, чтобы проверить надежность костюмов химзащиты ?
zРадио написав:Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...
А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?
А ты думал, что это был эксперимент военных, чтобы проверить надежность костюмов химзащиты ?
Существует фейк о том, что целью эксперимента была наработка практики получения оружейного плутония на реакторах типа РБМК. Хотя это сродни удалению гланд через задний проход. Но в качестве псевдо-научного фальсификата - сойдет
mephala написав:............... что значит товар должен соответствовать зарплатам? товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить. хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие? и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.
Не нравится формулировка "товар должен соответствовать зарплатам", пусть будет "зарплаты должны соответствовать ценам". Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов. Но при этом все же какие-нибудь бананы там стоят копейки. Но мы не Африка. На улице у нас зимой не проживёшь и бананы у нас не растут. Так что быстрый рост цен приведёт к настоящему (абсолютному, а не относительному) обнищанию населения. Да это бы уже случилось. если бы не резко выросшая трудовая миграция. Так что это сегодня серьёзная проблема и вызов государству. Решать её можно разными методами, не обязательно жёстким регулированием цен.
Что Вас лично вдохновляет или не вдохновляет - это Ваши вопросы. Но, во-первых, у Вас явно превратное представление о жизни в развитых странах, во-вторых, о сказках о "постиндустриальном обществе" здесь уже писали (и я в т.ч.). И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться. Или расскажите Трампу, кот. пытается вернуть производства в США. Ну и, в-третьих, производства, перенесенные в Китай, приносят немалые прибыли их владельцам в США. У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы. А для развития науки и технологий у нас нет требуемых колоссальных средств, кот. могут появиться только благодаря промпроизводству.
что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки. ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли? или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки? зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире? и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие. по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население.