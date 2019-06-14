Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3167316831693170> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 86 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 2 Голос 19% 16 Громадянська позиція 7% 6 Європейська Солідарність 31% 27 Опозиційна платформа - За життя 6% 5 Опозиційний блок 2% 2 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 19 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 4 Всього голосів : 86 Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:12 Sommer написав: zРадио написав: Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда... Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...



А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города? А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?



Злая ирония состоит в том, что целью эксперимента "Выбега ротора турбогенератора" было как раз тестирование режима, обеспечивающего безопасность в условиях аварии, останавливающей энергоснабжение самой АЭС.



Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает Злая ирония состоит в том, что целью эксперимента "Выбега ротора турбогенератора" было как раз тестирование режима, обеспечивающего безопасность в условиях аварии, останавливающей энергоснабжение самой АЭС.Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 14 чер, 2019 21:15, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 2473 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:13 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД

при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.

согласно нее 77% украинцев, 17% русских.

не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.

у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.

....... при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.согласно нее 77% украинцев, 17% русских.не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого........

Прошу прощения за задержку, вчера не было времени.

И по Вашей просьбе разбиваю пост на части по различным вопросам.

1. 22% русских по-вашему мало? По-моему, вполне приличная цифра.

Тем более, Вы сами потом пишете о русскоязычных. Их гораздо больше.

2. Насчёт "защиты" русскоязычных Путиным. Вы действительно не понимаете или притворяетесь, что это только повод , а не причина.

Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.

3. Причины русскоязычности украинцев далеко (в основном) не только "погоня за золотым тельцом". Объяснять это долго, спросите у адекватных людей, живших в Союзе, Вам объяснят.

4. О разделении страны. Ни от кого из русскоговорящих я не слышал требований запретить укр. мову или лишить её статуса государственной. В лучшем случае говорят о признании русского языка вторым государственным. А большинство не требует и этого, а пишут только о возможности учиться на русском (не отказываясь от изучения украинского!) и отмены жёстких квот на радио, ТВ и т.п.

В то же время националисты, кот. составляют явное меньшинство (что подтверждается результатами всех выборов), регулярно шумно требуют чуть ли не запрета русского языка и называют русскоязычных чуть ли (или без чуть ли) не врагами Украины и приспешниками Путина.

Майдан начинался и где-то до середины января оставался евро майданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.

Это не называется "пытаются разделить страну"?

Вы пишете - "национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого". Да, один из способов, но не единственный . У нас не моноэтничное и, тем более, не моноязычное государство. Это факт, и с этим фактом надо считаться. Можно и, возможно, нужно стремиться к усилению роли украинского языка, но это не делается кавалерийским наскоком. Нужна упорная повседневная длительная работа.

5. Я уже задавал вопрос - почему я должен отказаться от родного языка, только из-за того что на нём говорит Путин? Если он завтра начнет говорить по-украински, Вы призовете меня отказаться от украинского?

Немецкие антифашисты после прихода нацистов к власти должны были отказаться от немецкого, потому что на нем говорит Гитлер?

Австрия должна была отказаться от немецкого, чтобы избежать аншлюсса? Прошу прощения за задержку, вчера не было времени.И по Вашей просьбе разбиваю пост на части по различным вопросам.1. 22% русских по-вашему мало? По-моему, вполне приличная цифра.Тем более, Вы сами потом пишете о русскоязычных. Их гораздо больше.2. Насчёт "защиты" русскоязычных Путиным. Вы действительно не понимаете или притворяетесь, что это только, а не причина.Тут уже приводили пример Абхазии. Там не шла речь о "русскоязычных", но повод нашёлся всё равно.3. Причины русскоязычности украинцев далеко (в основном) не только "погоня за золотым тельцом". Объяснять это долго, спросите у адекватных людей, живших в Союзе, Вам объяснят.4. О разделении страны. Ни от кого из русскоговорящих я не слышал требований запретить укр. мову или лишить её статуса государственной. В лучшем случае говорят о признании русского языка вторым государственным. А большинство не требует и этого, а пишут только о возможности учиться на русском (не отказываясь от изучения украинского!) и отмены жёстких квот на радио, ТВ и т.п.В то же время националисты, кот. составляют явное меньшинство (что подтверждается результатами всех выборов), регулярно шумно требуют чуть ли не запрета русского языка и называют русскоязычных чуть ли (или без чуть ли) не врагами Украины и приспешниками Путина.Майдан начинался и где-то до середины января оставалсямайданом. Потом он начал быстро радикализоваться и "национализироваться". Крики "москаляку на гілляку", "хто не скаче, той москаль" и т.п. (пусть даже для многих шутливые) , призывы "огородить Донбасс колючей проволокой" очень сильно сыграли на руку Путину. Даже не тем, что давали ему повод к "зашите русских и русского языка", а тем, что пугали русскоязычное население и вызывали сопротивление и способствовали отторжению населения юга и востока от Киева и запада. Если бы не это, то успехи Путина на Донбассе были бы гораздо слабее, а, возможно, их вообще не было бы.Это не называется "пытаются разделить страну"?Вы пишете - "национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого". Да,из способов, но не. У нас не моноэтничное и, тем более, не моноязычное государство. Это факт, и с этим фактом надо считаться. Можно и, возможно, нужно стремиться к усилению роли украинского языка, но это не делается кавалерийским наскоком. Нужна упорная повседневная длительная работа.5. Я уже задавал вопрос - почему я должен отказаться от родного языка, только из-за того что на нём говорит Путин? Если он завтра начнет говорить по-украински, Вы призовете меня отказаться от украинского?Немецкие антифашисты после прихода нацистов к власти должны были отказаться от немецкого, потому что на нем говорит Гитлер?Австрия должна была отказаться от немецкого, чтобы избежать аншлюсса?



1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17%

но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%.

2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять?

3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось.

4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском?

а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских.

введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них.

россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад?

5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться. 1. я не говорил что 22% это мало. но в 2001 уже было 17%но это не повод делать русский вторым государственным. остальных не то что больше 51% а больше 75%.2. в абхазии повод тот же - поддержать идею отделения одного народа от другого. и будь у нас в старне реально 77% говорящих на украинском и бьющих пяткой себя в грудь что каждого пришедшего с оружием москаля закопают - он бы сюда не сунулся так как кого отделять?3. ну да. погоня не только за золотым тельцом. можете почитать 400 лет насильственной русификации - какими методами это достигалось.4. если признавать еще языки кроме украинского государственными то почему только русский? у нас 123 нац меньшинства в стране. и что значит учиться на русском?а другие нац меньшинства? строим в ряд школы и делаем каждую на языке нацменьшинства? а также и вузы - клонируем каждый 123 раза? не нужно думать что если сдвинуть этот массив то он должен быть только в пользу русских.введение квот это банальная защита прав 77% потребителей контента. почему никто не говорит о их защите? может квоты это восстановление прав 77% населения страны? а то как то 17% сильно расслабились за 400 лет думая что все должно быть только для них.россия организовала масштабное ограбление Украины целью которого было украсть нашу национальную самоидентификацию. и если русскоязычные и не являются приспешниками путина то являются соучастниками этого ограбления а также стимулируют дальнейшие действия путина в этом направлении. если бы было сделано ограбление банка то суд заставил бы все вернуть назад. а вы предлагаете украинцам смириться с этим ограблением оставив все как есть? может националисты и хотят этого справедливого возврата назад?5. никто вас не заставляет отказаться от русского языка. у вас за спиной кто то стоит с оружием и заставляет пользоваться украинским? но не нужно катить бочку на 83% населения страны заставляя их под себя подстраиваться. Востаннє редагувалось mephala в П'ят 14 чер, 2019 21:18, всього редагувалось 2 разів. mephala Повідомлень: 4636 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:15 Re: Політичні дискусії Sommer написав: zРадио написав: Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда... Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...



А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города? А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?



А ты думал, что это был эксперимент военных, чтобы проверить надежность костюмов химзащиты ? А ты думал, что это был эксперимент военных, чтобы проверить надежность костюмов химзащиты ? freeze 4 Повідомлень: 11821 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3579 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:21 freeze написав: Sommer написав: zРадио написав: Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда... Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...



А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города? А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?



А ты думал, что это был эксперимент военных, чтобы проверить надежность костюмов химзащиты ? А ты думал, что это был эксперимент военных, чтобы проверить надежность костюмов химзащиты ?



Существует фейк о том, что целью эксперимента была наработка практики получения оружейного плутония на реакторах типа РБМК. Хотя это сродни удалению гланд через задний проход. Но в качестве псевдо-научного фальсификата - сойдет Существует фейк о том, что целью эксперимента была наработка практики получения оружейного плутония на реакторах типа РБМК. Хотя это сродни удалению гланд через задний проход. Но в качестве псевдо-научного фальсификата - сойдет zРадио

Повідомлень: 2473 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 21:45 ЛАД написав: mephala написав: ...............

что значит товар должен соответствовать зарплатам?

товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.

хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?

и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.



я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

кстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализация

.............. ...............что значит товар должен соответствовать зарплатам?товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.кстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализация..............

Не нравится формулировка "товар должен соответствовать зарплатам", пусть будет "зарплаты должны соответствовать ценам".

Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов. Но при этом все же какие-нибудь бананы там стоят копейки. Но мы не Африка. На улице у нас зимой не проживёшь и бананы у нас не растут. Так что быстрый рост цен приведёт к настоящему (абсолютному, а не относительному) обнищанию населения.

Да это бы уже случилось. если бы не резко выросшая трудовая миграция.

Так что это сегодня серьёзная проблема и вызов государству.

Решать её можно разными методами, не обязательно жёстким регулированием цен.



Что Вас лично вдохновляет или не вдохновляет - это Ваши вопросы.

Но, во-первых, у Вас явно превратное представление о жизни в развитых странах, во-вторых, о сказках о "постиндустриальном обществе" здесь уже писали (и я в т.ч.). И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.

Или расскажите Трампу, кот. пытается вернуть производства в США.

Ну и, в-третьих, производства, перенесенные в Китай, приносят немалые прибыли их владельцам в США. У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы. А для развития науки и технологий у нас нет требуемых колоссальных средств, кот. могут появиться только благодаря промпроизводству. Не нравится формулировка "товар должен соответствовать зарплатам", пусть будет "зарплаты должны соответствовать ценам".Иначе можно получить ситуацию Африки, где основная масса живёт на несколько долларов в день, при этом цены на квартиры - сотни тысяч долларов. Но при этом все же какие-нибудь бананы там стоят копейки. Но мы не Африка. На улице у нас зимой не проживёшь и бананы у нас не растут. Так что быстрый рост цен приведёт к(абсолютному, а не относительному) обнищанию населения.Да это бы уже случилось. если бы не резко выросшая трудовая миграция.Так что это сегодня серьёзная проблема и вызов государству.Решать её можно разными методами, не обязательно жёстким регулированием цен.Что Вас лично вдохновляет или не вдохновляет - это Ваши вопросы.Но, во-первых, у Вас явно превратное представление о жизни в развитых странах, во-вторых, о сказках о "постиндустриальном обществе" здесь уже писали (и я в т.ч.). И о деиндустриализации тоже. Поедьте расскажите об этом в Германии, посмотрим, как они будут смеяться.Или расскажите Трампу, кот. пытается вернуть производства в США.Ну и, в-третьих, производства, перенесенные в Китай, приносят немалые прибыли их владельцам в США. У нас, простите, нет науки и технологий, кот. мы могли бы экспортировать и жить на такие доходы. А для развития науки и технологий у нас нет требуемых колоссальных средств, кот. могут появиться только благодаря промпроизводству.

что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.

ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?

или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?

зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?

и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.

по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население. что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.ну бананы у нас не растут. но вам нужны именно бананы? яблоки с грушами вам уже не подходят? у нас очень плодородные земли. или вы забыли?или вы не хотите выращивать а что бы вам вырастили за копейки?зимой у нас нужно отапливать жилье что бы выжить. но я не пойму - вы опять хотите что бы кто то за три копейки зарплаты вам обеспечил тепло в квартире?и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.по поводу индустриализации так тогда и пишите - мы бедные и не грамотные туземцы и мы согласны предоставить свои земли для засирания только что бы купить себе очередной смарт. а по поводу как в западных странах не довольны деиндустриализацией - ну так Тэтчер в свое время закрыла шахты преодолевая недовольство пипла. Ну так государственные мозги тем и отличаются от мозгов пипла что мыслят большими масштабами чем просто пожрать тут и сейчас. Сравнивая их структуру экономики и количество товаров и услуг ими потребляемую наглядно видно что не обязательно что бы все было застроено заводами и там горбатилась все население. mephala Повідомлень: 4636 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:03 ЛАД написав: mephala написав: .................

читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.

и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.

по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.

почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?

https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/ .................читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?

"участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, что причины там были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели.

И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье.

Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая.

"нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными.

О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал.

О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступления отдельных священнослужителей никто не отрицает и они должны преследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства.

И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).



Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы.

Это, в общем-то, не аргумент в споре. "участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи" - я приводил пример Варфоломеевской ночи, Вам нравится такое "участие"? Замечу, кстати, чтотам были совсем не религиозные, как часто бывает, ими прикрывались экономические цели.И то, что у нас "государство недавно образовалось" не означает, что надо возвращаться кв средневековье.Не буду спорить о погребах, я там не был и не знаю, какая информация правдивая."нужно бороться а не лапки сложив сидеть" - так я, вроде, об этом и писал. Но борьба может иметь разные формы. И если, как Вы правильно пишете, у нас демократия, надо бороться с конкретными личностями и конкретными нарушениями. Возможно бороться и с организациями, если они нарушают закон и признаны судом преступными.О том, что УПЦ МП признана преступной организацией в Украине, я, вроде, не слышал.О том, что она принимала какие-то антигосударственные решения или постановления. тоже не слышно было. Преступлениясвященнослужителей никто не отрицает и онипреследоваться по закону. А в идеологической борьбе должны использоваться другие методы и средства.И, главное, посмотрите реальные результаты. Они соответствуют Вашим ожиданиям и целям. Я не особо внимательно слежу за этим вопросом, но то, что слышу - переход приходов в ПЦУ практически прекратился, Филарет ведёт работу по восстановлению УПЦ КП и заявляет, что она фактически не распущена, УПЦ МП продолжает существовать и пока даже не переименована (идут суды).Не буду писать, под влиянием какой пропаганды находитесь Вы.Это, в общем-то, не аргумент в споре.

https://petrimazepa.com/istoria_avtokefalii_i_paralleli_s_ukrainoi

что бы не пересказывать и не перепечатывать просто почитайте. так как походу кроме варфоломеевской ночи вы больше ничего не знаете. благо в этом материале многое собрано до кучи из того что ранее я читал из разрозненных источников еще до инициации томоса. и если Константинополь дал томос и организовал церковь - значит он и признал незаконность действий москвы. При чем тут светские законы и расследования?

А по поводу УПЦ МП - это один из инструментов русификации. Украинцам еще долго бороться с ее последствиями. москва нас русифицировала 400 лет. Восстановить свои права украинцам по счелчку не выйдет. Но только манкурты могут требовать оставить все как есть. что бы не пересказывать и не перепечатывать просто почитайте. так как походу кроме варфоломеевской ночи вы больше ничего не знаете. благо в этом материале многое собрано до кучи из того что ранее я читал из разрозненных источников еще до инициации томоса. и если Константинополь дал томос и организовал церковь - значит он и признал незаконность действий москвы. При чем тут светские законы и расследования?А по поводу УПЦ МП - это один из инструментов русификации. Украинцам еще долго бороться с ее последствиями. москва нас русифицировала 400 лет. Восстановить свои права украинцам по счелчку не выйдет. Но только манкурты могут требовать оставить все как есть. mephala Повідомлень: 4636 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:10 Вкладчик1234 написав: Почему в голосовалке нет "Европейского Блока Анатолия Шария"? Почему в голосовалке нет "Европейского Блока Анатолия Шария"?

Тому що антиукраїнській сволоті - не місце в ВР! Тому що антиукраїнській сволоті - не місце в ВР! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20034 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:10 mephala написав: что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.

что значит "зарплата должна соответствовать ценам"? мне не понятны эти формулировки.



Встряну - извините, тогда вам нужно изучить (перечитать) курс микроэкономики.

Цена - это прозводная от себестоимости, являющейся производной от зарплаты. Есть только две основополагающие составные себестоимости, разительно отличающиеся от страны к стране - стоимость капитала и стоимость труда.



Если вы продаете бургеры в США по 5 долларов за штуку, то вы одновременно как производитель вынуждены поставить такую цену, чтобы оплачивать труд по тарифу 10 долларов в час, и как наниматель вынуждены платить за труд 10 долларов в час, чтобы был спрос на бургеры по 5 долларов за штуку.



Если же вы попытаетесь продать в Украине бургер по 5, а не 2 доллара за штуку, и при этом будете платить за труд 1, а не 10 долларов в час, вы либо не произведете ни одного бургера, не найдя персонал, либо не продадите ни одного бургера, не найдя покупателей.



Так работает рынок в условиях конкуренции. Именно поэтому бургер в Украине стоит 2 доллара, а не 5, как в США.



А какие же правила навязали барыги украинским потребителям коммунальных услуг: мы вам платим украинскую зарплату 1 доллар в час, а вы нам платите за услуги - газ и электроэнергию - по тарифам Дюссельдорфа и Роттердама, соответственно.



Чтобы такая схема работала, необходимо создать условия, в которых потребители будут лишены права выбора поставщика. С этим успешно справились: государственный Нефтегаз - 100%-ая монополия на рынке поставок газа населению, государственные Энергоатом и Гидроэнерго плюс ахметовский ДТЭК - 95%-ая дуополия на рынке генерации электроэнергии.



Соответственно, украинские потребители "изнасилованы" олигархически-чиновничьим кодлом на получение несоответствующих тарифам зарплат. Или на оплату услуг по несоответствующих зарплатам тарифам - как вам будет угодно.



Вот и ответ на вам вопрос... Встряну - извините, тогда вам нужно изучить (перечитать) курс микроэкономики.Цена - это прозводная от себестоимости, являющейся производной от зарплаты. Есть только две основополагающие составные себестоимости, разительно отличающиеся от страны к стране - стоимость капитала и стоимость труда.Если вы продаете бургеры в США по 5 долларов за штуку, то вы одновременно как производитель вынуждены поставить такую цену, чтобы оплачивать труд по тарифу 10 долларов в час, и как наниматель вынуждены платить за труд 10 долларов в час, чтобы был спрос на бургеры по 5 долларов за штуку.Если же вы попытаетесь продать в Украине бургер по 5, а не 2 доллара за штуку, и при этом будете платить за труд 1, а не 10 долларов в час, вы либо не произведете ни одного бургера, не найдя персонал, либо не продадите ни одного бургера, не найдя покупателей.Так работает рынок в условиях конкуренции. Именно поэтому бургер в Украине стоит 2 доллара, а не 5, как в США.А какие же правила навязали барыги украинским потребителям коммунальных услуг: мы вам платим украинскую зарплату 1 доллар в час, а вы нам платите за услуги - газ и электроэнергию - по тарифам Дюссельдорфа и Роттердама, соответственно.Чтобы такая схема работала, необходимо создать условия, в которых потребители будут лишены права выбора поставщика. С этим успешно справились: государственный Нефтегаз - 100%-ая монополия на рынке поставок газа населению, государственные Энергоатом и Гидроэнерго плюс ахметовский ДТЭК - 95%-ая дуополия на рынке генерации электроэнергии.Соответственно, украинские потребители "изнасилованы" олигархически-чиновничьим кодлом на получение несоответствующих тарифам зарплат. Или на оплату услуг по несоответствующих зарплатам тарифам - как вам будет угодно.Вот и ответ на вам вопрос... zРадио

Повідомлень: 2473 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:16 pesikot

Вообще-то, почти все достижения физики (и не только) второй половины 20 века связаны с военкой.

И атом, и космос, и компьютеры, и вообще вся электроника, и, если правильно помню, даже интернет.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:20 Starikan написав: pesikot написав: У Зеленского рассказали о планах сделать "Слугу народа" монопартией в будущей Раде

"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве" Мда, они пытаются строить КПСС - кучка в политбюро, которая всем руководит, но ни за что не ответственна. И общая масса партийцев, которая ни на что не влияет, но нужна для массовки Мда, они пытаются строить КПСС - кучка в политбюро, которая всем руководит, но ни за что не ответственна. И общая масса партийцев, которая ни на что не влияет, но нужна для массовки

Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов

Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.

Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал. Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортовЛадно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.

В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых. Авось будет лучше. В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых. Авось будет лучше.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13393 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3167316831693170> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 0 гостейМодератори: ТупУм