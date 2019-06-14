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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3167316831693170

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 86
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
2
Голос
19%
16
Громадянська позиція
7%
6
Європейська Солідарність
31%
27
Опозиційна платформа - За життя
6%
5
Опозиційний блок
2%
2
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
5%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
19
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
4
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:40

  ЛАД написав:
  Кармелюк написав:................
Шановний Лад і rjkz!
Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -
«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,
в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…
Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.
От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!
Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…
P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…


"Тупі відмазки" у Вас.
Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась.
Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет.
Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были).
Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме.
Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".

И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал,
Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме?
А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".

Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:53

  flyman написав:
  Frant написав:Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:

https://uainfo.org/blognews/1560504321- ... ennya.html

зед, дет, лед:
"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"

Если, что было, что не было вопрос спорный, то Ваша демагогия - факт.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:09

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.

Адепты русского мира сами себя опровергают. У вас украинский язык не ущемлялся, но обучение было на русском языке.

Это происходило не по команде Кремля.
  ЛАД написав:....
Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?
Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно, загоризонтную? :)

Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю.

В принципе ничего не меняет. Просто показывает, что Вы пишете о вещах, в кот. ни бельмеса не понимаете, а разбираться лень.
Вам уже объяснили разницу и в сроках строительства и мощностях ЧАЭС и РЛС.
Отсюда следует, что Вы пишете не для выяснения истины, а для разоблачения "врагов народа".
Не интересно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:11

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...


А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?


Злая ирония состоит в том, что целью эксперимента "Выбега ротора турбогенератора" было как раз тестирование режима, обеспечивающего безопасность в условиях аварии, останавливающей энергоснабжение самой АЭС.


  zРадио написав:И, разумеется, что в процессе строительства Дуги активно развивалась научная мысль в части дальней радиосвязи и ионосферы Земли


Ты еще расскажи, что в процессе аварии на ЧАЭС "активно развивалась научная мысль" и что это тоже было хорошо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:12

  ЛАД написав:pesikot
Вообще-то, почти все достижения физики (и не только) второй половины 20 века связаны с военкой.
И атом, и космос, и компьютеры, и вообще вся электроника, и, если правильно помню, даже интернет.


Но, что характерно - с американской военкой. Почему-то военка в совке смогла развить только философию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:18

  Кармелюк написав:......
Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.

Не знаю про яку "бiльшiсть краiн" Вы говорите, но чем Ваше утверждение отличается от моего?
Разве что большей категоричностью.
И если Вам приводили хоть какие-то ссылки, то Вы не дали ни одной. :)
А поискать что-то Вам лень или др. причины?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:35

  Кармелюк написав:Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.


Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.

Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.

В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.

И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком?
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