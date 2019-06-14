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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:40
ЛАД написав: Кармелюк написав:
................
Шановний Лад і rjkz!
Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -
«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,
в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…
Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.
От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!
Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…
P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…
"Тупі відмазки" у Вас.
Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась
.
Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет.
Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были).
Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме.
Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".
И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал,
Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме?
А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".
Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:53
flyman написав:
зед, дет, лед:
"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"
Если, что было, что не было вопрос спорный, то Ваша демагогия - факт.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:09
pesikot написав: ЛАД написав:
Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.
Адепты русского мира сами себя опровергают. У вас украинский язык не ущемлялся, но обучение было на русском языке.
Это происходило не по команде Кремля.
ЛАД написав:
....
Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?
Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно, загоризонтную
?
Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю.
В принципе ничего не меняет. Просто показывает, что Вы пишете о вещах, в кот. ни бельмеса не понимаете, а разбираться лень.
Вам уже объяснили разницу и в сроках строительства и мощностях ЧАЭС и РЛС.
Отсюда следует, что Вы пишете не для выяснения истины, а для разоблачения "врагов народа".
Не интересно.
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:11
zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав:
Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...
А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?
Злая ирония состоит в том, что целью эксперимента "Выбега ротора турбогенератора" было как раз тестирование режима, обеспечивающего безопасность в условиях аварии, останавливающей энергоснабжение самой АЭС.
zРадио написав:
И, разумеется, что в процессе строительства Дуги активно развивалась научная мысль в части дальней радиосвязи и ионосферы Земли
Ты еще расскажи, что в процессе аварии на ЧАЭС "активно развивалась научная мысль" и что это тоже было хорошо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:12
ЛАД написав:pesikot
Вообще-то, почти все достижения физики (и не только) второй половины 20 века связаны с военкой.
И атом, и космос, и компьютеры, и вообще вся электроника, и, если правильно помню, даже интернет.
Но, что характерно - с американской военкой. Почему-то военка в совке смогла развить только философию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:18
Кармелюк написав:
......
Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.
Не знаю про яку "бiльшiсть краiн" Вы говорите, но чем Ваше утверждение отличается от моего?
Разве что большей категоричностью.
И если Вам приводили хоть какие-то ссылки, то Вы не дали ни одной.
А поискать что-то Вам лень или др. причины?
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:35
Кармелюк написав:
Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.
Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.
Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.
В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.
И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком?
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Додано: Суб 15 чер, 2019 00:39
ЛАД написав: Кармелюк написав:
......
Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.
Не знаю про яку "бiльшiсть краiн" Вы говорите, но чем Ваше утверждение отличается от моего?
Разве что большей категоричностью.
И если Вам приводили хоть какие-то ссылки, то Вы не дали ни одной.
А поискать что-то Вам лень или др. причины?
Для Вас пошукати?
Е, ні!
Тут один поважний форумчанин зовсім недавно дав гарну пораду:
"Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет."
Та Ви його повинні знати! Толковий мужик! Точно поганого не порадить!
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Додано: Суб 15 чер, 2019 00:48
zРадио написав: Кармелюк написав:
Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.
Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.
Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.
В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.
И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком?
Ех! Шкода, що Лад не знав всього цього, що Ви так гарно розписали. А то б ніколи такої дурні не написав: «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»... І дискусії б не було... І де Ви раніше були?
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Додано: Суб 15 чер, 2019 00:48
zРадио
Добавлю, что расовая нетерпимость у нас пока не актуальна в связи с крайней малочисленностью людей не европеоидной расы. Государственный антисемитизм, как и все прочие анти-, у нас сегодня действительно, отсутствует (кстати, в отличие от Союза). На бытовом уровне всякие анти- всё же достаточно распространены, не всегда ограничиваются зигами, но пока выходы за пределы бытовых оскорблений и зигов случаются, к счастью, действительно на уровне маргиналов и достаточно редки.
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