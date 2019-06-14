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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3167316831693170 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 87 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 2 Голос 20% 17 Громадянська позиція 7% 6 Європейська Солідарність 31% 27 Опозиційна платформа - За життя 6% 5 Опозиційний блок 2% 2 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 5% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 22% 19 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 4 Всього голосів : 87 Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:40 ЛАД написав: Кармелюк написав: ................

Шановний Лад і rjkz!

Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -

«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,

в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…

Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.

От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!

Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…

P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз… ................Шановний Лад і rjkz!Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…



"Тупі відмазки" у Вас.

Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась .

Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет.

Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были).

Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме.

Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".



И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал,

Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме?

А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь". "Тупі відмазки" у Вас.Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годамиЕсли Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет.Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были).Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме.Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал,Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме?А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".

Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів. Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів. Кармелюк 1

Повідомлень: 542 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:53 flyman написав: Frant написав: Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:



https://uainfo.org/blognews/1560504321- ... ennya.html Російська і радянська держави свідомо знищували україномовну еліту в 1920-ті роки: письменників, поетів, акторів:

зед, дет, лед:

"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну" зед, дет, лед:"ніні, цього не було, мова плекалась, ненька розвивалась, ура тов.Сталіну"

Если, что было, что не было вопрос спорный, то Ваша демагогия - факт. Если, что было, что не было вопрос спорный, то Ваша демагогия - факт. detroytred

Повідомлень: 21848 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:09 pesikot написав: ЛАД написав: Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.

Это когда? Не знаю, как в др. городах, как-то тогда не интересовался, но в Харькове в 60-е большинство школ были русские, и в вузах в конце 60-х тоже учились на русском.

Адепты русского мира сами себя опровергают. У вас украинский язык не ущемлялся, но обучение было на русском языке. Адепты русского мира сами себя опровергают. У вас украинский язык не ущемлялся, но обучение было на русском языке.

Это происходило не по команде Кремля.

ЛАД написав: ....

Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?

Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно, загоризонтную ? ....Сейчас тоже снабжает "загоризонтальную РЛС"?Я, правда, такого термина никогда не слышал. Вероятно,

Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю. Загоризонтную. Это что-то меняет ? ЧАЭС и РЛС к науке не имело никакого отношения. Чистая военка - построим вундервафлю.

В принципе ничего не меняет. Просто показывает, что Вы пишете о вещах, в кот. ни бельмеса не понимаете, а разбираться лень.

Вам уже объяснили разницу и в сроках строительства и мощностях ЧАЭС и РЛС.

Отсюда следует, что Вы пишете не для выяснения истины, а для разоблачения "врагов народа".

Не интересно. Это происходило не по команде Кремля.В принципе ничего не меняет. Просто показывает, что Вы пишете о вещах, в кот. ни бельмеса не понимаете, а разбираться лень.Вам уже объяснили разницу и в сроках строительства и мощностях ЧАЭС и РЛС.Отсюда следует, что Вы пишете не для выяснения истины, а для разоблачения "врагов народа".Не интересно.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:11 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда... Манипулятивная подводка к тому, что столько населения пострадало и погибло из-за военных амбиций СССР, а не потребности освещать мирные города, включая Киев. Так и работает пропаганда...



А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города? А эксперимент на ЧАЭС устраивали для более лучшей потребности освещать мирные города?



Злая ирония состоит в том, что целью эксперимента "Выбега ротора турбогенератора" было как раз тестирование режима, обеспечивающего безопасность в условиях аварии, останавливающей энергоснабжение самой АЭС.

Злая ирония состоит в том, что целью эксперимента "Выбега ротора турбогенератора" было как раз тестирование режима, обеспечивающего безопасность в условиях аварии, останавливающей энергоснабжение самой АЭС.



zРадио написав: И, разумеется, что в процессе строительства Дуги активно развивалась научная мысль в части дальней радиосвязи и ионосферы Земли И, разумеется, что в процессе строительства Дуги активно развивалась научная мысль в части дальней радиосвязи и ионосферы Земли



Ты еще расскажи, что в процессе аварии на ЧАЭС "активно развивалась научная мысль" и что это тоже было хорошо. Ты еще расскажи, что в процессе аварии на ЧАЭС "активно развивалась научная мысль" и что это тоже было хорошо. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4171 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:12 ЛАД написав: pesikot

Вообще-то, почти все достижения физики (и не только) второй половины 20 века связаны с военкой.

И атом, и космос, и компьютеры, и вообще вся электроника, и, если правильно помню, даже интернет. Вообще-то, почти все достижения физики (и не только) второй половины 20 века связаны с военкой.И атом, и космос, и компьютеры, и вообще вся электроника, и, если правильно помню, даже интернет.



Но, что характерно - с американской военкой. Почему-то военка в совке смогла развить только философию. Но, что характерно - с американской военкой. Почему-то военка в совке смогла развить только философию. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4171 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:18 Кармелюк написав: ......

Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів. ......Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.

Не знаю про яку "бiльшiсть краiн" Вы говорите, но чем Ваше утверждение отличается от моего?

Разве что большей категоричностью.

И если Вам приводили хоть какие-то ссылки, то Вы не дали ни одной.

А поискать что-то Вам лень или др. причины? Не знаю про яку "бiльшiсть краiн" Вы говорите, но чем Ваше утверждение отличается от моего?Разве что большей категоричностью.И если Вам приводили хоть какие-то ссылки, то Вы не дали ни одной.А поискать что-то Вам лень или др. причины?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:35 Кармелюк написав: Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів. Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.



Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.



Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.



В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.



И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком? Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком? zРадио

Повідомлень: 2473 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 00:39 ЛАД написав: Кармелюк написав: ......

Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів. ......Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.

Не знаю про яку "бiльшiсть краiн" Вы говорите, но чем Ваше утверждение отличается от моего?

Разве что большей категоричностью.

И если Вам приводили хоть какие-то ссылки, то Вы не дали ни одной.

А поискать что-то Вам лень или др. причины? Не знаю про яку "бiльшiсть краiн" Вы говорите, но чем Ваше утверждение отличается от моего?Разве что большей категоричностью.И если Вам приводили хоть какие-то ссылки, то Вы не дали ни одной.А поискать что-то Вам лень или др. причины?

Для Вас пошукати?

Е, ні!

Тут один поважний форумчанин зовсім недавно дав гарну пораду:

"Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет."

Та Ви його повинні знати! Толковий мужик! Точно поганого не порадить! Для Вас пошукати?Е, ні!Тут один поважний форумчанин зовсім недавно дав гарну пораду:"Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет."Та Ви його повинні знати! Толковий мужик! Точно поганого не порадить! Кармелюк 1

Повідомлень: 542 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 00:48 zРадио написав: Кармелюк написав: Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів. Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Тому Ваша маніпуляція так мене "взволновала" - не люблю маніпуляторів.



Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.



Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.



В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.



И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком? Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком?



Ех! Шкода, що Лад не знав всього цього, що Ви так гарно розписали. А то б ніколи такої дурні не написав: «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»... І дискусії б не було... І де Ви раніше були? Ех! Шкода, що Лад не знав всього цього, що Ви так гарно розписали. А то б ніколи такої дурні не написав: «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»... І дискусії б не було... І де Ви раніше були? Кармелюк 1

Повідомлень: 542 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 00:48 zРадио

Добавлю, что расовая нетерпимость у нас пока не актуальна в связи с крайней малочисленностью людей не европеоидной расы. Государственный антисемитизм, как и все прочие анти-, у нас сегодня действительно, отсутствует (кстати, в отличие от Союза). На бытовом уровне всякие анти- всё же достаточно распространены, не всегда ограничиваются зигами, но пока выходы за пределы бытовых оскорблений и зигов случаются, к счастью, действительно на уровне маргиналов и достаточно редки.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13394 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3167316831693170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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