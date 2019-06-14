Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк Для меня искать не надо. Поищите для себя. Ваше утверждение не более доказательно, чем моё, зато более категорично. Вы сами процитировали мои слова - "по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна". "Достаточно" не означает, что мы "впереди планеты всей", а Вы пытаетесь приписать мне именно такое утверждение. При этом, если я Вас правильно понял, утверждаете, что у нас ксенофобия отсутствует. Если я Вас понял неправильно и Вы такого не утверждаете, то я не понял, о чём вообще спор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру".
На жаль, російська мова = "русскій мір". "Защіта русскоязічних", війна, захопленння російськомовної території і тп. "Где русскій язік - там Росія!". Або зразу, або пізніше. Без варіантів!
Немає в світі жодної країни з розійською мовою, яка би: 1) мала би високий рівень життя і розвинуту економіку 2) була би незалежною від країни Бензоколонки державою
Ще раз пояснюю: не треба давати росіянам привід для війни. Чим менше в Україні російської мови, тим більше шансів для мирного життя. Звісно, для цього треба державна неросійська мова + сильна армія)))
rjkz написав:Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.
Ні! Ще раз ні!
Я просто думаю про перспективу. Ми повинні швидко пройти той шлях, які пройшли країни Прибалтики на початку 1990-х. Російська мова повинна стати в Україні мовою маргиналів. Це питання виживання держави і миру в ній.
Про перспективу? Я Вам расскажу про перспективу. Мало того, что благодаря шоколадному барыге последние, кто еще как-то надеялся, что Украина станет цивилизованной страной, разочаровались и двинулись на выход. Если раньше заробитчане работали за бугром и присылали деньги сюда, то теперь они вытаскивают туда семьи. За последние годы из Украины выехала почти половина работоспособного населения. Не все с концами, но очень много. А даже те, кто только на заработки - то что? Они поработают на экономику других стран...и что? Приедут получать пенсию в Украину? Очень здорово. Это еще хуже чем уехать с концами. Те кто уезжает насовсем, семьями...это означает, что их дети, внуки и так далее не будут ни жить ни работать в Украине ни наполнять бюджет. Так Вы решили еще "плеснуть бензинчиком"? Давайте отсюда выдавим русскофонных. А заодно закарпатских венгров и румын. Евреи почти все давно уехали. Мало того, что ни одна цивилизованная страна не допускает такое дикарство как преследование по языковому признаку ( а очень часто это переходит в преследование). Так еще и Вы создаете токсичную среду не только для русскоговорящих, но и просто для НОРМАЛЬНЫХ людей, говорящих на любом языке. Когда борцуны "за чистоту арийской ра..., пардон, мовы" победят, то обнаружат, что население Украины составляет миллионов 17. Преимущественно стариков, которые не будут получать НИКАКУЮ пенсию. Потому что плательщики ПФУ все свалили. Украину голыми руками возьмет не только раша, но и Бурунди.Если захочет. Зато нахрен всех "нечистокровных" выдавили, сидим и наслаждаемся чистейшей соловьиной...которая, правда за пределами неньки никому не нужна...разве что патриотам Украины в Канаде, как национальный колорит страны исхода. Это причина ОДНА ИЗ. Не единственная, к сожалению. На сегодня имеем в Украине преследования по национальному, языковому, религиозному, рассовому и этническому признакам. Марши ЛГБТ охраняет больше полицейских, чем участников маршей. Дискриминацию по возрастному (эйджизм) и гендерному признакам. Дикая страна, мечтающая о вступлении в ЕС.
rjkz написав:Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение. Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет". Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля. И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном: https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины". Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает? Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"
Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?
Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой. Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы. Но можно было короче: 1. "А у вас негров линчуют!" 2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!" Мне интересно, Вы в Украине живёте? Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе. Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.
Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать? Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует.
P.s. Чекайте і далі.
Шановний Лад і rjkz! Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку - «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.», в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні… Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові. От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте! Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки… P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…
Да, "одаренный" персонаж. Have a nice day. Good luck. Go to ban.
rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный. Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению. Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам. Поймите это наконец. С уважением, rjkz.
це тре пояснити Путину, ми то розумієму, але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери", це можуть врешиті решт зрозуміти "рускаязичні", чи не можуть. При інших розкладах, будь Раша за морем, можна було б як в США і далі балакати на інглішу і не боятися за реванш імперії зла.
Так "балакайте на инглишу" - кто не дает. Хоть на санскрите. Только не надо другим говорить на каком языке им говорить, во что одеваться и тд. И еще- как долго надо оглядываться на пу? Мне наср.ть - что он там думает.