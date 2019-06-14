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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3168316931703171

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 90
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
2
Голос
20%
18
Громадянська позиція
7%
6
Європейська Солідарність
30%
27
Опозиційна платформа - За життя
6%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
22%
20
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 01:14

Кармелюк
Для меня искать не надо.
Поищите для себя.
Ваше утверждение не более доказательно, чем моё, зато более категорично.
Вы сами процитировали мои слова - "по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна". "Достаточно" не означает, что мы "впереди планеты всей", а Вы пытаетесь приписать мне именно такое утверждение.
При этом, если я Вас правильно понял, утверждаете, что у нас ксенофобия отсутствует.
Если я Вас понял неправильно и Вы такого не утверждаете, то я не понял, о чём вообще спор.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 01:55

  Кармелюк написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.
Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".
Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.
И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:
https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti
Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".
Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?
Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. :mrgreen: Должнобыть все "агентыкремля" :mrgreen:

Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались? :mrgreen:



Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой.
Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы.
Но можно было короче:
1. "А у вас негров линчуют!"
2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!"
Мне интересно, Вы в Украине живёте?
Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе.
Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.

Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать?
Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует.

P.s. Чекайте і далі. :)







Шановний Лад і rjkz!
Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -
«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,
в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…
Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.
От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!
Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…
P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…


Да, "одаренный" персонаж. Have a nice day. Good luck. Go to ban.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 02:09

  flyman написав:
  rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный.
Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению.
Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.
Поймите это наконец.
С уважением, rjkz.

це тре пояснити Путину, ми то розумієму,
але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери",
це можуть врешиті решт зрозуміти "рускаязичні", чи не можуть.
При інших розкладах, будь Раша за морем, можна було б як в США і далі балакати на інглішу і не боятися за реванш імперії зла.


Так "балакайте на инглишу" - кто не дает. Хоть на санскрите. Только не надо другим говорить на каком языке им говорить, во что одеваться и тд.
И еще- как долго надо оглядываться на пу?
Мне наср.ть - что он там думает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 02:40

  Кармелюк написав:Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн.

Это правда. Бытовая ксенофобия в Украине невысокая. В том числе и "языковая" - обычно люди спокойно воспринимают двуязычие и даже если ты говоришь на украинском в Мариуполе или на русском в Тернополе, это не вызывает какого-либо неприятия и вражды у 90% местного населения.
Но у нас высок уровень ксеноофбия среди "элиты", эту тему постоянно мусируют политики, журналисты, блоггеры.
То есть если в США и Европе элита менее ксенофобна, чем простое население, то у нас наоборот, "элита" искусственно пытается навязать простому народу ксенофобию.
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