на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Для меня искать не надо.

Поищите для себя.

Ваше утверждение не более доказательно, чем моё, зато более категорично.

Вы сами процитировали мои слова - "по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна". "Достаточно" не означает, что мы "впереди планеты всей", а Вы пытаетесь приписать мне именно такое утверждение.

При этом, если я Вас правильно понял, утверждаете, что у нас ксенофобия отсутствует.

Если я Вас понял неправильно и Вы такого не утверждаете, то я не понял, о чём вообще спор.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13395 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 01:55 Кармелюк написав: ЛАД написав: rjkz написав: Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.

Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".

Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.

И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:

https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti

Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".

Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?

Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"



Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались? Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит.Должнобыть все "агентыкремля"Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?





Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой.

Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы.

Но можно было короче:

1. "А у вас негров линчуют!"

2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!"

Мне интересно, Вы в Украине живёте?

Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе.

Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:

Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.

Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать?

Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует .



P.s. Чекайте і далі. Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии,предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой.Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы.Но можно было короче:1. "А у вас негров линчуют!"2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!"Мне интересно, Вы в Украине живёте?Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе.Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать?Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у насP.s. Чекайте і далі.













Шановний Лад і rjkz!

Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -

«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,

в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…

Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.

От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!

Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…

P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз… Шановний Лад і rjkz!Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку -«Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»,в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні…Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові.От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте!Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки…P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…



Да, "одаренный" персонаж. Have a nice day. Good luck. Go to ban. Да, "одаренный" персонаж. Have a nice day. Good luck. Go to ban. rjkz

Повідомлень: 9436 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 02:09 flyman написав: rjkz написав: Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный.

Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению.

Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.

Поймите это наконец.

С уважением, rjkz. Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный.Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению.Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.Поймите это наконец.С уважением, rjkz.

це тре пояснити Путину, ми то розумієму,

але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери",

це можуть врешиті решт зрозуміти "рускаязичні", чи не можуть.

При інших розкладах, будь Раша за морем, можна було б як в США і далі балакати на інглішу і не боятися за реванш імперії зла. це тре пояснити Путину, ми то розумієму,але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери",це можуть врешиті решт зрозуміти "рускаязичні", чи не можуть.При інших розкладах, будь Раша за морем, можна було б як в США і далі балакати на інглішу і не боятися за реванш імперії зла.



Так "балакайте на инглишу" - кто не дает. Хоть на санскрите. Только не надо другим говорить на каком языке им говорить, во что одеваться и тд.

И еще- как долго надо оглядываться на пу?

Мне наср.ть - что он там думает. Так "балакайте на инглишу" - кто не дает. Хоть на санскрите. Только не надо другим говорить на каком языке им говорить, во что одеваться и тд.И еще- как долго надо оглядываться на пу?Мне наср.ть - что он там думает. rjkz

Повідомлень: 9436 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 02:40 Кармелюк написав: Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн. Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн.

Это правда. Бытовая ксенофобия в Украине невысокая. В том числе и "языковая" - обычно люди спокойно воспринимают двуязычие и даже если ты говоришь на украинском в Мариуполе или на русском в Тернополе, это не вызывает какого-либо неприятия и вражды у 90% местного населения.

Но у нас высок уровень ксеноофбия среди "элиты", эту тему постоянно мусируют политики, журналисты, блоггеры.

