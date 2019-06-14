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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3168316931703171

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 94
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
2
Голос
20%
19
Громадянська позиція
6%
6
Європейська Солідарність
30%
28
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
22
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 02:09

  flyman написав:
  rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный.
Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению.
Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.
Поймите это наконец.
С уважением, rjkz.

це тре пояснити Путину, ми то розумієму,
але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери",
це можуть врешиті решт зрозуміти "рускаязичні", чи не можуть.
При інших розкладах, будь Раша за морем, можна було б як в США і далі балакати на інглішу і не боятися за реванш імперії зла.


Так "балакайте на инглишу" - кто не дает. Хоть на санскрите. Только не надо другим говорить на каком языке им говорить, во что одеваться и тд.
И еще- как долго надо оглядываться на пу?
Мне наср.ть - что он там думает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 02:40

  Кармелюк написав:Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн.

Это правда. Бытовая ксенофобия в Украине невысокая. В том числе и "языковая" - обычно люди спокойно воспринимают двуязычие и даже если ты говоришь на украинском в Мариуполе или на русском в Тернополе, это не вызывает какого-либо неприятия и вражды у 90% местного населения.
Но у нас высок уровень ксеноофбия среди "элиты", эту тему постоянно мусируют политики, журналисты, блоггеры.
То есть если в США и Европе элита менее ксенофобна, чем простое население, то у нас наоборот, "элита" искусственно пытается навязать простому народу ксенофобию.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:08

Слуга народу, як є:

"Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо""

https://censor.net.ua/news/3132526/paru ... ortejem_iz
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 07:56

Ох, начались реформы от преЗЕдента

в АП уже можно заходить в шортах с ноутбуком!!! :mrgreen:

"То есть это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия."
https://lb.ua/news/2019/06/15/429672_ad ... denta.html

пэрэмога!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:12

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Слуга народу, як є:

"Парубий: Я живу в гостинице и хожу в Раду пешком, а Зеленский, живущий рядом, ездит кортежем из 7 машин. Но при этом он "слуга народа", а я "старое лицо""

https://censor.net.ua/news/3132526/paru ... ortejem_iz


Просто дурик никому не нужен, и от него ничего не зависит кроме кнопкодавства, поэтому он может без охраны и пешком ходить даже по самым злачным местам, вместо него назначить преемника, случись что, это пять минут проголосовать в зале рады.
А должность президента у нас в стране стоит слишком дорого для налогоплательщиков, чтобы президент пешком ходил на работу в качестве хорошей мишени.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:24

  Кармелюк написав:
  zРадио написав:Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.

Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.

В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.

И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком?


Ех! Шкода, що Лад не знав всього цього, що Ви так гарно розписали. А то б ніколи такої дурні не написав: «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»... І дискусії б не було... І де Ви раніше були?


Но я при этом нигде не сказал, заметьте, что уровень ксенофобии в Украине низкий. Потому что я так не считаю. Я говорю о том, что подразумевают и замеряют везде разное.

Историческая ксенофобия у нас на очень высоком уровне, и она явно выходит на рамки бытовых конфликтов. Например, историка Бузину убили исключительно за его взгляды, и убили приверженцы радикально других взглядов.

Посмотрите, какие баталии точатся на этой ветке - абсолютно то же самое происходит на любой другой дискуссионной площадке, будь то семейный ужин, или open-space офис.

Помимо этого у нас (культивировалась 5 лет) чудовищная государственная ксенофобия по отношению к противникам майдана, противникам героизации пособников нацизма, русскоязычным и даже простым украинцам ОРДЛО, состоящим на сегодня преимущественно из пенсионеров, которые даже при желании ну никак не дадут отпор боевикам и являются заложниками положения
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:42

  Прохожий написав:Ох, начались реформы от преЗЕдента

в АП уже можно заходить в шортах с ноутбуком!!! :mrgreen:

"То есть это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия."
https://lb.ua/news/2019/06/15/429672_ad ... denta.html

пэрэмога!!!

А клоунам з перукою і червоним накладним носом - чи можна заходити в АП???
Чи можна лише без перуки і накладного носа???


Із-за чого кокнули псевдоісторика Бузину - невідомо. Можливо, він чіплявся до чужої жінки чи не хотів борг віддавати. Так що не треба приплітати сюди його псевдоісторичні пасквилі.
Однією собацюрою менше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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