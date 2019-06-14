Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный. Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению. Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам. Поймите это наконец. С уважением, rjkz.
це тре пояснити Путину, ми то розумієму, але в нього тема захисту "рускаязичних" яких "ущімлють біндери", це можуть врешиті решт зрозуміти "рускаязичні", чи не можуть. При інших розкладах, будь Раша за морем, можна було б як в США і далі балакати на інглішу і не боятися за реванш імперії зла.
Так "балакайте на инглишу" - кто не дает. Хоть на санскрите. Только не надо другим говорить на каком языке им говорить, во что одеваться и тд. И еще- как долго надо оглядываться на пу? Мне наср.ть - что он там думает.
Кармелюк написав:Раз Вам так цікаво то відповім: бо я точно знаю, що рівень ксенофобії в Україні нижче, чим в більшості країн.
Это правда. Бытовая ксенофобия в Украине невысокая. В том числе и "языковая" - обычно люди спокойно воспринимают двуязычие и даже если ты говоришь на украинском в Мариуполе или на русском в Тернополе, это не вызывает какого-либо неприятия и вражды у 90% местного населения. Но у нас высок уровень ксеноофбия среди "элиты", эту тему постоянно мусируют политики, журналисты, блоггеры. То есть если в США и Европе элита менее ксенофобна, чем простое население, то у нас наоборот, "элита" искусственно пытается навязать простому народу ксенофобию.
Просто дурик никому не нужен, и от него ничего не зависит кроме кнопкодавства, поэтому он может без охраны и пешком ходить даже по самым злачным местам, вместо него назначить преемника, случись что, это пять минут проголосовать в зале рады. А должность президента у нас в стране стоит слишком дорого для налогоплательщиков, чтобы президент пешком ходил на работу в качестве хорошей мишени.
zРадио написав:Ксенофобия - очень широкое понятие, и на разных территориях в зависимости от актуальных проблем ее по разному меряют.
Например, в США - это в первую очередь рассовая нетерпимость. В Индии - межкастовая. В арабском мире - религиозная, плюс антисемитизм.
В Украине - языковая и историческая. Рассовая нам в принципе чужда, а антисемитизм, ИМХО, ограничен бытовыми выпадами и рунами/свастиками/зигами упоротых маргиналов.
И как, интересно, вы это привели все к общему знаменателю и определили, где находится Украине среди прочих страны мира? Решили просто почесать языком?
Ех! Шкода, що Лад не знав всього цього, що Ви так гарно розписали. А то б ніколи такої дурні не написав: «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.»... І дискусії б не було... І де Ви раніше були?
Но я при этом нигде не сказал, заметьте, что уровень ксенофобии в Украине низкий. Потому что я так не считаю. Я говорю о том, что подразумевают и замеряют везде разное.
Историческая ксенофобия у нас на очень высоком уровне, и она явно выходит на рамки бытовых конфликтов. Например, историка Бузину убили исключительно за его взгляды, и убили приверженцы радикально других взглядов.
Посмотрите, какие баталии точатся на этой ветке - абсолютно то же самое происходит на любой другой дискуссионной площадке, будь то семейный ужин, или open-space офис.
Помимо этого у нас (культивировалась 5 лет) чудовищная государственная ксенофобия по отношению к противникам майдана, противникам героизации пособников нацизма, русскоязычным и даже простым украинцам ОРДЛО, состоящим на сегодня преимущественно из пенсионеров, которые даже при желании ну никак не дадут отпор боевикам и являются заложниками положения
А клоунам з перукою і червоним накладним носом - чи можна заходити в АП??? Чи можна лише без перуки і накладного носа???
Із-за чого кокнули псевдоісторика Бузину - невідомо. Можливо, він чіплявся до чужої жінки чи не хотів борг віддавати. Так що не треба приплітати сюди його псевдоісторичні пасквилі. Однією собацюрою менше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців