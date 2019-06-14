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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3169317031713172

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 96
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
2
Голос
21%
20
Громадянська позиція
6%
6
Європейська Солідарність
29%
28
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
24%
23
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:47

Беглец Онищенко подал документы в ЦИК на регистрацию по мажоритарке.
По поводу ценза 5 последних лет проживать в Украине, поданы документы, что он просто был в командировке в Испании для участии в соревнованиях по конному спорту.
Думаю, что Федерация конного спорта Украины несомненно подтвердит факт командировки.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:00

  mephala написав: и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.

Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300" 8)
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:02

Після відставки уряду Молдови з Кишинева вилетіли п'ять чартерів. Два з них - до України
https://tsn.ua/svit/pislya-vidstavki-uryadu-moldovi-z-kishineva-viletili-p-yat-charteriv-dva-z-nih-do-ukrayini-1363161.html


Комменты из интернета:

В аеропорту Молдови приземлилися два літаки з Туреччини,один з Києва,а звідки ще два – невідомо.Згодом один з них вилетів до Одеси,другий–до московського Шереметьєво, третій – до київського аеропорту "Жуляни".
А не в Одессе ли сейчас Плахотнюк?Петя в Одессу не приезжает случайно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:03

  freeze написав:Кстати чудные дела таки произошли в соседской Молдове.
Какие-то совершенно невероятные события, фактически совместными усилиями США, России и ЕС, произошла натуральная антиолигархическая революция, формально незаконная, но она произошла.
Отстранен от власти самый богатый человек в Молдове Плахотнюк, кстати хороший друг и бывший бизнес-партнер Порошенко.
Под аплодисменты послов США, РФ и ЕС, находившихся в это время в молдавском парламенте, была создана коалиция из прозападных и пророссийских депутатов, выбрана председателем парламента лидер пророссийских сил, а председателем кабмина лидер прозападных сил.
Фактически коалиция незаконная, поскольку создана на следующий день после дедлайна по закону. Фактически и правительство, которое создала коалиция незаконное. О незаконности коалиции заявил и Конституционный суд Молдовы.

Но видимо олигархическая модель молдавского государства так достала всех, что большие дяди из больших стран заявили о поддержки коалиции, видимо предупредили Плахотнюка, чтобы не брыкался и распустил подконтрольное ему законное правительство.
В результате победила мировая закулиса, старое правительство распущено, Плахотнюк вроде сегодня уже приземлился в Одессе на своем самолете.


У меня такое чувство было во время предвыборной кампании пороха, что ему дали намек "сливаться". Слился и результат - компромиссный для всех сторон "закулисы" из того что было. Посмотрим что будет дальше.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:04

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов 8)
Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.
Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых.
Авось будет лучше.


Авось - это мощный аргумент :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:08

Соцопрос
Социс
Опрос делали по 6 июня, опубликовали вчера, долго обрабатывали, быстрее надо работать

Слуга народа - 51,3 %
ЕС - 9,5 %
Оппоплатформа - 9,2 %
Батькивщина - 8,7 %
Смешко - 5,0 %
Голос - 4,9 %

http://socis.kiev.ua/ua/2019-06/
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 10:12

  Вкладчик1234 написав:Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.
Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?

А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?
(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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