Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3169317031713172 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 96 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 2 Голос 21% 20 Громадянська позиція 6% 6 Європейська Солідарність 29% 28 Опозиційна платформа - За життя 5% 5 Опозиційний блок 3% 3 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 24% 23 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 96 Додано: Суб 15 чер, 2019 09:47 Беглец Онищенко подал документы в ЦИК на регистрацию по мажоритарке.

По поводу ценза 5 последних лет проживать в Украине, поданы документы, что он просто был в командировке в Испании для участии в соревнованиях по конному спорту.

Думаю, что Федерация конного спорта Украины несомненно подтвердит факт командировки. freeze 4 Повідомлень: 11825 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3579 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 10:00 mephala написав: и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие. и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.

Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300" Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300" Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15938 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 10:02

https://tsn.ua/svit/pislya-vidstavki-uryadu-moldovi-z-kishineva-viletili-p-yat-charteriv-dva-z-nih-do-ukrayini-1363161.html





Комменты из интернета:



В аеропорту Молдови приземлилися два літаки з Туреччини,один з Києва,а звідки ще два – невідомо.Згодом один з них вилетів до Одеси,другий–до московського Шереметьєво, третій – до київського аеропорту "Жуляни".

А не в Одессе ли сейчас Плахотнюк?Петя в Одессу не приезжает случайно? Після відставки уряду Молдови з Кишинева вилетіли п'ять чартерів. Два з них - до УкраїниКомменты из интернета: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8599 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6090 раз. Подякували: 2373 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 10:03 freeze написав: Кстати чудные дела таки произошли в соседской Молдове.

Какие-то совершенно невероятные события, фактически совместными усилиями США, России и ЕС, произошла натуральная антиолигархическая революция, формально незаконная, но она произошла.

Отстранен от власти самый богатый человек в Молдове Плахотнюк, кстати хороший друг и бывший бизнес-партнер Порошенко.

Под аплодисменты послов США, РФ и ЕС, находившихся в это время в молдавском парламенте, была создана коалиция из прозападных и пророссийских депутатов, выбрана председателем парламента лидер пророссийских сил, а председателем кабмина лидер прозападных сил.

Фактически коалиция незаконная, поскольку создана на следующий день после дедлайна по закону. Фактически и правительство, которое создала коалиция незаконное. О незаконности коалиции заявил и Конституционный суд Молдовы.



Но видимо олигархическая модель молдавского государства так достала всех, что большие дяди из больших стран заявили о поддержки коалиции, видимо предупредили Плахотнюка, чтобы не брыкался и распустил подконтрольное ему законное правительство.

В результате победила мировая закулиса, старое правительство распущено, Плахотнюк вроде сегодня уже приземлился в Одессе на своем самолете. Кстати чудные дела таки произошли в соседской Молдове.Какие-то совершенно невероятные события, фактически совместными усилиями США, России и ЕС, произошла натуральная антиолигархическая революция, формально незаконная, но она произошла.Отстранен от власти самый богатый человек в Молдове Плахотнюк, кстати хороший друг и бывший бизнес-партнер Порошенко.Под аплодисменты послов США, РФ и ЕС, находившихся в это время в молдавском парламенте, была создана коалиция из прозападных и пророссийских депутатов, выбрана председателем парламента лидер пророссийских сил, а председателем кабмина лидер прозападных сил.Фактически коалиция незаконная, поскольку создана на следующий день после дедлайна по закону. Фактически и правительство, которое создала коалиция незаконное. О незаконности коалиции заявил и Конституционный суд Молдовы.Но видимо олигархическая модель молдавского государства так достала всех, что большие дяди из больших стран заявили о поддержки коалиции, видимо предупредили Плахотнюка, чтобы не брыкался и распустил подконтрольное ему законное правительство.В результате победила мировая закулиса, старое правительство распущено, Плахотнюк вроде сегодня уже приземлился в Одессе на своем самолете.



У меня такое чувство было во время предвыборной кампании пороха, что ему дали намек "сливаться". Слился и результат - компромиссный для всех сторон "закулисы" из того что было. Посмотрим что будет дальше. У меня такое чувство было во время предвыборной кампании пороха, что ему дали намек "сливаться". Слился и результат - компромиссный для всех сторон "закулисы" из того что было. Посмотрим что будет дальше. rjkz

Повідомлень: 9437 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4215 раз. Подякували: 2207 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 10:04 ЛАД написав: Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов

Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.

Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал. Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортовЛадно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал. В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых.

Авось будет лучше. В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых.



Авось - это мощный аргумент Авось - это мощный аргумент Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15938 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 10:08

Социс

Опрос делали по 6 июня, опубликовали вчера, долго обрабатывали, быстрее надо работать



Слуга народа - 51,3 %

ЕС - 9,5 %

Оппоплатформа - 9,2 %

Батькивщина - 8,7 %

Смешко - 5,0 %

Голос - 4,9 %



http://socis.kiev.ua/ua/2019-06/ СоцопросСоцисОпрос делали по 6 июня, опубликовали вчера, долго обрабатывали, быстрее надо работатьСлуга народа - 51,3 %ЕС - 9,5 %Оппоплатформа - 9,2 %Батькивщина - 8,7 %Смешко - 5,0 %Голос - 4,9 % freeze 4 Повідомлень: 11825 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3579 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 10:12 Вкладчик1234 написав: Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.

Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)? Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?

А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?

(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста) А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста) Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15938 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3169317031713172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм