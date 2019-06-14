Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Беглец Онищенко подал документы в ЦИК на регистрацию по мажоритарке. По поводу ценза 5 последних лет проживать в Украине, поданы документы, что он просто был в командировке в Испании для участии в соревнованиях по конному спорту. Думаю, что Федерация конного спорта Украины несомненно подтвердит факт командировки.
mephala написав: и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.
Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300"
В аеропорту Молдови приземлилися два літаки з Туреччини,один з Києва,а звідки ще два – невідомо.Згодом один з них вилетів до Одеси,другий–до московського Шереметьєво, третій – до київського аеропорту "Жуляни". А не в Одессе ли сейчас Плахотнюк?Петя в Одессу не приезжает случайно?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:Кстати чудные дела таки произошли в соседской Молдове. Какие-то совершенно невероятные события, фактически совместными усилиями США, России и ЕС, произошла натуральная антиолигархическая революция, формально незаконная, но она произошла. Отстранен от власти самый богатый человек в Молдове Плахотнюк, кстати хороший друг и бывший бизнес-партнер Порошенко. Под аплодисменты послов США, РФ и ЕС, находившихся в это время в молдавском парламенте, была создана коалиция из прозападных и пророссийских депутатов, выбрана председателем парламента лидер пророссийских сил, а председателем кабмина лидер прозападных сил. Фактически коалиция незаконная, поскольку создана на следующий день после дедлайна по закону. Фактически и правительство, которое создала коалиция незаконное. О незаконности коалиции заявил и Конституционный суд Молдовы.
Но видимо олигархическая модель молдавского государства так достала всех, что большие дяди из больших стран заявили о поддержки коалиции, видимо предупредили Плахотнюка, чтобы не брыкался и распустил подконтрольное ему законное правительство. В результате победила мировая закулиса, старое правительство распущено, Плахотнюк вроде сегодня уже приземлился в Одессе на своем самолете.
У меня такое чувство было во время предвыборной кампании пороха, что ему дали намек "сливаться". Слился и результат - компромиссный для всех сторон "закулисы" из того что было. Посмотрим что будет дальше.
Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг. Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых. Авось будет лучше.
Вкладчик1234 написав:Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть. Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?
А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми? (не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)
Ну например алегархи могут легко и без последствий "прихватизировать" (типа "честно купить") прибыльные государственные (общественные, национальные) объекты, и доить с них прибыль. При этом вкладывая копейки
Алегархи приватизируют власть
Алегархи берут кредиты под 0% в госбанках на десятки лет, и не платят по ним.
Список не окончательный
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
mephala написав: и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.
Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300"
Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев.
Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.
Вкладчик1234 написав:Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть. Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?
А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми? (не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)
Ну например алегархи могут легко и без последствий "прихватизировать" (типа "честно купить") прибыльные государственные (общественные, национальные) объекты, и доить с них прибыль. При этом вкладывая копейки
Алегархи приватизируют власть
Алегархи берут кредиты под 0% в госбанках на десятки лет, и не платят по ним.
Список не окончательный
Можно проще. Олигархи имеют свои ручные партии и ручные СМИ, которые они используют для получения преференций путем влияния на госструктуры и парламент.
Плохотнюк с его ручной Демократической партией - классика жанра. В Украине - Ахметов с именным Оппоблоком и телеканалом Украина, Порошенко с именным БПП и 5-м-Прямым каналами, Коломойский - с именным Укропом и 1+1. Эти партии не могут существовать без их лидеров и денег лидеров. За рубежом - Берлускони.