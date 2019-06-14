Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев. Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.
Едем в такси, водитель попался разговорчивый, всё о политике и тарифах. "Я вообще ничего не плачУ, пока государство не отдаст мне наследственные вклады Сбербанка СССР" Спорить с ним не стал.
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.
Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).
Вкладчик1234 написав:Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть. Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?
А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми? (не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)
Очень просто! Богатый человек - тот, в основе богатства которого лежит востребованная потребителями бизнес-идея, либо супер-талант (музыкальный ли, литературный ли, спортивный ли...). А вот олигарх - тот, в основе богатства которого лежит мошенничество, паразитирование на государстве/обществе, разбой(и), убийство(а), рейдерство, уклонение от уплаты налогов...
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" (с) Слишком просто. И пахнет 1917м (впрочем, Колома обещал )
Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг. Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых. Авось будет лучше.
Авось - это мощный аргумент
Типовий підхід московитів. "Авось, прокатит! Закидаем врага шапками! Умоем его кровью на вражеской территории!" А потім - бац! Червень 1941 року. І московська армія відступає за 4 місяці аж до Маскви.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
mephala написав: и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.
Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300"
Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев.
Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.
Дауншифтер, борги по комуналці виникають із-за небажання таких простаків, як ти, платити за комунальні послуги.
Який у тебе борг за комуналку? 20 т чи 30 т гривень?
зРадіо, працювати не пробував? А не скаржитись на життя на форумах?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців