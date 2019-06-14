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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3170317131723173 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 97 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 21% 20 Громадянська позиція 6% 6 Європейська Солідарність 29% 28 Опозиційна платформа - За життя 5% 5 Опозиційний блок 3% 3 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 24% 23 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 97 Додано: Суб 15 чер, 2019 10:51 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.

Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)? Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?

А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?

(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста) А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)



Очень просто!



Богатый человек - тот, в основе богатства которого лежит востребованная потребителями бизнес-идея, либо супер-талант (музыкальный ли, литературный ли, спортивный ли...).



А вот олигарх - тот, в основе богатства которого лежит мошенничество, паразитирование на государстве/обществе, разбой(и), убийство(а), рейдерство, уклонение от уплаты налогов... Очень просто!Богатый человек - тот, в основе богатства которого лежит востребованная потребителями бизнес-идея, либо супер-талант (музыкальный ли, литературный ли, спортивный ли...).А вот олигарх - тот, в основе богатства которого лежит мошенничество, паразитирование на государстве/обществе, разбой(и), убийство(а), рейдерство, уклонение от уплаты налогов... zРадио

Повідомлень: 2476 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 11:12 zРадио написав: Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев.

Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют. Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев.Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.

Едем в такси, водитель попался разговорчивый, всё о политике и тарифах. "Я вообще ничего не плачУ, пока государство не отдаст мне наследственные вклады Сбербанка СССР" Спорить с ним не стал.

Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.

Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз). Едем в такси, водитель попался разговорчивый, всё о политике и тарифах. "Я вообще ничего не плачУ, пока государство не отдаст мне наследственные вклады Сбербанка СССР"Спорить с ним не стал.Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз). Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15940 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 11:15



https://censor.net.ua/news/3132547/yats ... _postroena Проект "Стіна" - для зрадофілів і московитів погані новини. Стіна таки є, а в перспективі - стане ще довшою Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20039 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 11:16 zРадио написав: Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.

Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)? Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)? А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?

(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста) А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)

Очень просто!

Богатый человек - тот, в основе богатства которого лежит востребованная потребителями бизнес-идея, либо супер-талант (музыкальный ли, литературный ли, спортивный ли...).

А вот олигарх - тот, в основе богатства которого лежит мошенничество, паразитирование на государстве/обществе, разбой(и), убийство(а), рейдерство, уклонение от уплаты налогов... Очень просто!Богатый человек - тот, в основе богатства которого лежит востребованная потребителями бизнес-идея, либо супер-талант (музыкальный ли, литературный ли, спортивный ли...).А вот олигарх - тот, в основе богатства которого лежит мошенничество, паразитирование на государстве/обществе, разбой(и), убийство(а), рейдерство, уклонение от уплаты налогов...

"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" (с)

Слишком просто.

И пахнет 1917м (впрочем, Колома обещал ) "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" (с)Слишком просто.И пахнет 1917м (впрочем, Колома обещал Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15940 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 11:18 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов

Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.

Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал. Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортовЛадно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал. В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых.

Авось будет лучше. В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых.



Авось - это мощный аргумент Авось - это мощный аргумент

Типовий підхід московитів. "Авось, прокатит! Закидаем врага шапками! Умоем его кровью на вражеской территории!"

А потім - бац! Червень 1941 року.

І московська армія відступає за 4 місяці аж до Маскви. Типовий підхід московитів. "Авось, прокатит! Закидаем врага шапками! Умоем его кровью на вражеской территории!"А потім - бац! Червень 1941 року.І московська армія відступає за 4 місяці аж до Маскви. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20039 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 11:22 zРадио написав: Starikan написав: mephala написав: и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие. и что значит обнищание населения? вы бросаетесь громкими фразами - но вы можете дать их определение? а то как то не понятно что именно вы имеете ввиду. кто то считает себя нищим потому что не может брюликов себе купить. или может но мелкие.

Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300" Тут уже была формулировка обнищания "вынуждены покупать смартфоны по $200-300"



Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев.



Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.



Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке. Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев.Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.



Дауншифтер, борги по комуналці виникають із-за небажання таких простаків, як ти, платити за комунальні послуги.



Який у тебе борг за комуналку?

20 т чи 30 т гривень?



зРадіо, працювати не пробував?

А не скаржитись на життя на форумах? Дауншифтер, борги по комуналці виникають із-за небажання таких простаків, як ти, платити за комунальні послуги.Який у тебе борг за комуналку?20 т чи 30 т гривень?зРадіо, працювати не пробував?А не скаржитись на життя на форумах? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20039 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3170317131723173 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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