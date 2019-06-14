Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев. Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.
Едем в такси, водитель попался разговорчивый, всё о политике и тарифах. "Я вообще ничего не плачУ, пока государство не отдаст мне наследственные вклады Сбербанка СССР" Спорить с ним не стал.
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.
Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).
Вкладчик1234 написав:Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть. Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?
А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми? (не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)
Очень просто! Богатый человек - тот, в основе богатства которого лежит востребованная потребителями бизнес-идея, либо супер-талант (музыкальный ли, литературный ли, спортивный ли...). А вот олигарх - тот, в основе богатства которого лежит мошенничество, паразитирование на государстве/обществе, разбой(и), убийство(а), рейдерство, уклонение от уплаты налогов...
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" (с) Слишком просто. И пахнет 1917м (впрочем, Колома обещал )
Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг. Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых. Авось будет лучше.
Авось - это мощный аргумент
Типовий підхід московитів. "Авось, прокатит! Закидаем врага шапками! Умоем его кровью на вражеской территории!" А потім - бац! Червень 1941 року. І московська армія відступає за 4 місяці аж до Маскви. Сотні тисяч вбитих, сотні тисяч полонених червоноармійців...
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.
Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).
этим выходцам со среднерусской возвышенности не понять мотивов людей. они глядят в озёра синие, в полях ромашки рвут, и туполобым своим сознанием никак не допрут, что занавеса нет и можно относительно спокойно мигрировать, даже будучи здесь вполне успешным.
freeze написав:Беглец Онищенко подал документы в ЦИК на регистрацию по мажоритарке. По поводу ценза 5 последних лет проживать в Украине, поданы документы, что он просто был в командировке в Испании для участии в соревнованиях по конному спорту. Думаю, что Федерация конного спорта Украины несомненно подтвердит факт командировки.
с ЗЕ порешали? или все таки с беней?
пэрэмога!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Манипулятор Frant пытается заставить нас думать, что нищета - это проблема нищих, и никто другой, кроме них самих, не будет писать о проблеме. На любую критику тарифной коррупции у него один ответ - иди работай и не выступай.
Наверно, Черняк и Корогодский - два лузера, которым вместо того, чтобы тыкать носом власть в проблемы обывателей, лучше пойти поработать
А ученый Starikan не знает, что такое научный подход, и делает далекоидущие обобщения по итогам разговоров с таксистами
Что тут скажешь - завидная компашка свидетелей пакращення тут собралась
чому Вакарчук відмовився від крісла президента?.....
По слухам Порошенко настоятельно просил Вакарчука не выдвигаться, чтобы не портить рейтинг проевропейского президента. Ковальчук и Грынив еще в прошлом году предлагали вариант с Вакарчуком, но босс резко отмел это предложение. Жадность фраера сгубила, а Вакарчук имел реальный шанс стать президентом.