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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3171317231733174>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 99
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
21%
21
Громадянська позиція
6%
6
Європейська Солідарність
29%
29
Опозиційна платформа - За життя
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5
Опозиційний блок
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4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
23%
23
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:12

  zРадио написав: Не могу понять людей, смеющихся с бедности! Ясное же дело, что речь здесь не о тех, кто меняет смартфоны каждые 12-18 месяцев.
Откуда возьмутся долги по коммуналке, превысившие на сегодня уже 60 млрд гривен, если не от бедностиим! Это в среднем на каждое домохозяйство по 5000 грн!!! Да, есть небольшая доля злостных уклонистов, имеющих средства. Но большинство неплательщиков - это "бытовые банкроты", чьи базовые расходы не покрываются доходами, а заначки отсутствуют.

Едем в такси, водитель попался разговорчивый, всё о политике и тарифах. "Я вообще ничего не плачУ, пока государство не отдаст мне наследственные вклады Сбербанка СССР" 8) Спорить с ним не стал.
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.

Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:15

Проект "Стіна" - для зрадофілів і московитів погані новини. Стіна таки є, а в перспективі - стане ще довшою

https://censor.net.ua/news/3132547/yats ... _postroena
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:16

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:Коррупционная, уже бывшая верхушка, покинула Молдову, и передала власть.
Сковырнут ли у нас так Ахметова, Медведчука и "партнёров" (Фирташей, Фуксов, ...)?
А где грань между АлЕгархами и просто богатыми людьми?
(не буду цитировать старый анекдот о внУчке декабриста)

Очень просто!
Богатый человек - тот, в основе богатства которого лежит востребованная потребителями бизнес-идея, либо супер-талант (музыкальный ли, литературный ли, спортивный ли...).
А вот олигарх - тот, в основе богатства которого лежит мошенничество, паразитирование на государстве/обществе, разбой(и), убийство(а), рейдерство, уклонение от уплаты налогов...

"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем" (с)
Слишком просто.
И пахнет 1917м (впрочем, Колома обещал 8) )
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 11:18

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов 8)
Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.
Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых.
Авось будет лучше.


Авось - это мощный аргумент :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Типовий підхід московитів. "Авось, прокатит! Закидаем врага шапками! Умоем его кровью на вражеской территории!"
А потім - бац! Червень 1941 року.
І московська армія відступає за 4 місяці аж до Маскви. Сотні тисяч вбитих, сотні тисяч полонених червоноармійців...
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 12:08

  Starikan написав:
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.

Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).

этим выходцам со среднерусской возвышенности не понять мотивов людей.
они глядят в озёра синие, в полях ромашки рвут, и туполобым своим сознанием никак не допрут, что занавеса нет и можно относительно спокойно мигрировать, даже будучи здесь вполне успешным.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 12:42

  freeze написав:Беглец Онищенко подал документы в ЦИК на регистрацию по мажоритарке.
По поводу ценза 5 последних лет проживать в Украине, поданы документы, что он просто был в командировке в Испании для участии в соревнованиях по конному спорту.
Думаю, что Федерация конного спорта Украины несомненно подтвердит факт командировки.

с ЗЕ порешали?
или все таки с беней?

пэрэмога!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 12:52

Re: Політичні дискусії

Голос21%
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Слуга народу23%

чому Вакарчук відмовився від крісла президента?.....
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 15 чер, 2019 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 12:53

Re: Політичні дискусії

Все правильно Пионтковский пишет: https://www.facebook.com/plugins/post.p ... 9486489612
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 12:54

Манипулятор Frant пытается заставить нас думать, что нищета - это проблема нищих, и никто другой, кроме них самих, не будет писать о проблеме. На любую критику тарифной коррупции у него один ответ - иди работай и не выступай.

Наверно, Черняк и Корогодский - два лузера, которым вместо того, чтобы тыкать носом власть в проблемы обывателей, лучше пойти поработать :mrgreen:

А ученый Starikan не знает, что такое научный подход, и делает далекоидущие обобщения по итогам разговоров с таксистами :mrgreen:

Что тут скажешь - завидная компашка свидетелей пакращення тут собралась :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:03

Re: Політичні дискусії

protefiks1959 написав:Голос21%
--------------------
Слуга народу23%

чому Вакарчук відмовився від крісла президента?.....


По слухам Порошенко настоятельно просил Вакарчука не выдвигаться, чтобы не портить рейтинг проевропейского президента.
Ковальчук и Грынив еще в прошлом году предлагали вариант с Вакарчуком, но босс резко отмел это предложение.
Жадность фраера сгубила, а Вакарчук имел реальный шанс стать президентом.
freeze
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