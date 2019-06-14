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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3171317231733174

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 105
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
21%
22
Громадянська позиція
6%
6
Європейська Солідарність
30%
31
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
25%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:16

  freeze написав:
protefiks1959 написав:Голос21%
--------------------
Слуга народу23%

чому Вакарчук відмовився від крісла президента?.....


По слухам Порошенко настоятельно просил Вакарчука не выдвигаться, чтобы не портить рейтинг проевропейского президента.
Ковальчук и Грынив еще в прошлом году предлагали вариант с Вакарчуком, но босс резко отмел это предложение.
Жадность фраера сгубила, а Вакарчук имел реальный шанс стать президентом.


А по-моему, Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%...

Голосовалка этой ветки нерепрезентативна - проверено еще 31-го марта...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:50

Re: Політичні дискусії

Я тоже не верю в Вакарчука. Он не такой циничный как Зеленский, при этом такой же неопытный. При этом у него нет главного преимущества Зеленского - супермощного PRа и главного зомбоканала в стране.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:54

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав: Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов 8)
Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.
Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых.
Авось будет лучше.


Авось - это мощный аргумент :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Авось - это вообще не аргумент, это лёгкая надежда в безнадежной ситуации. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:08

  Starikan написав:
  zРадио написав:
.......
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.

Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).

Если человеку есть что терять здесь, не так легко решиться ехать на работу куда-то, тем более не всегда совсем уж легально и не имея твёрдых гарантий. Если, конечно, ему не 20 лет и ничего, кроме ветра в голове у него нет. :)
Наши мигранты в Восточной Европе это всё же не поездки по грантам в США или куда ещё.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:12

Конституционный суд Молдавии пересмотрел свой же недавний вердикт и отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Вот что Крест животворящий делает, правда говорят события стали быстро раскручиваться в обратную сторону, когда вчера вечером олигарх Плохотнюк грустным вышел после аудиенции с послом США.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:18

  airmax78 написав:Я тоже не верю в Вакарчука. Он не такой циничный как Зеленский, при этом такой же неопытный. При этом у него нет главного преимущества Зеленского - супермощного PRа и главного зомбоканала в стране.


С определением согласен, но когда этот зомбоканал порохоботил 4 года, тебя все устраивало. Так что нечего нестроганную древесину из себя изображать :mrgreen: Ты - соучастник.

Что касается Славика - еще один минус в том, что он долго решался. А место для не-политика было одно... Дальше у избирателей уже сработали тормоза
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:21

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).

Если человеку есть что терять здесь, не так легко решиться ехать на работу куда-то, тем более не всегда совсем уж легально и не имея твёрдых гарантий. Если, конечно, ему не 20 лет и ничего, кроме ветра в голове у него нет. :)
Наши мигранты в Восточной Европе это всё же не поездки по грантам в США или куда ещё.


Зрадофіл, працювати не пробував???
Чи облаштувати який бізнес? Торгувати б/у кальсонами чи старими велосипедами?? Чи ватними виробами??

Все тобі не так, все не до вподоби.
Поїдь в ОрдЛо, поживи там кілька місяців.
Потім будеш скаржитись на ущемлення цивільних прав, на еміграцію, на комендантський час і інші особливості руського міра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:25

  zРадио написав:Манипулятор Frant пытается заставить нас думать, что нищета - это проблема нищих, и никто другой, кроме них самих, не будет писать о проблеме. На любую критику тарифной коррупции у него один ответ - иди работай и не выступай.

Наверно, Черняк и Корогодский - два лузера, которым вместо того, чтобы тыкать носом власть в проблемы обывателей, лучше пойти поработать :mrgreen:

А ученый Starikan не знает, что такое научный подход, и делает далекоидущие обобщения по итогам разговоров с таксистами :mrgreen:

Что тут скажешь - завидная компашка свидетелей пакращення тут собралась :D

Ще один демагог і маніпулятор. Крікетус. Самозваний "спеціаліст по тарифній корупції."
Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину, ущемлює права російськомовних немовлят і т.п.

Працювати не пробував? Замість того, щоб лити помиї?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:30

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%.
Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:36

  Frant написав: Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину


А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
zРадио
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