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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 чер, 2019 13:16
freeze написав:
protefiks1959 написав:Голос21%
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Слуга народу23%
чому Вакарчук відмовився від крісла президента?.....
По слухам Порошенко настоятельно просил Вакарчука не выдвигаться, чтобы не портить рейтинг проевропейского президента.
Ковальчук и Грынив еще в прошлом году предлагали вариант с Вакарчуком, но босс резко отмел это предложение.
Жадность фраера сгубила, а Вакарчук имел реальный шанс стать президентом.
А по-моему, Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%...
Голосовалка этой ветки нерепрезентативна - проверено еще 31-го марта...
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Додано: Суб 15 чер, 2019 13:50
Я тоже не верю в Вакарчука. Он не такой циничный как Зеленский, при этом такой же неопытный. При этом у него нет главного преимущества Зеленского - супермощного PRа и главного зомбоканала в стране.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 13:54
Starikan написав:
ЛАД написав: Starikan написав:
Я вообще не устаю удивляться низкому рейтингу "крепких хозяйственников" всех сортов
Ладно БПП, все дружно их возненавидели, во многом под воздействием массированной атаки практически всех СМИ и мордокниг.
Но чтобы "защитники трудового народа", "борцы за мир" и "антимайдановцы", активно воевавшие с папередниками, так низко стояли - не ожидал.
В общем-то понятно. Всем надоели старые партии и старые кадры, доверие к ним крайне низкое, решили поставить на новых. Авось будет лучше.
Авось - это мощный аргумент
Авось - это вообще не аргумент, это лёгкая надежда в безнадежной ситуации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 15 чер, 2019 14:08
Starikan написав: zРадио написав:
.......
Чем еще, если не нищетой, может объясняться эмиграция со скоростью 1,5% в год??? Ведь имеет место она равномерно по всей стран, а не только на Востоке.
Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).
Если человеку есть что терять здесь, не так легко решиться ехать на работу куда-то, тем более не всегда совсем уж легально и не имея твёрдых гарантий. Если, конечно, ему не 20 лет и ничего, кроме ветра в голове у него нет.
Наши мигранты в Восточной Европе это всё же не поездки по грантам в США или куда ещё.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 15 чер, 2019 14:12
Конституционный суд Молдавии пересмотрел свой же недавний вердикт и отменил свои решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Вот что Крест животворящий делает, правда говорят события стали быстро раскручиваться в обратную сторону, когда вчера вечером олигарх Плохотнюк грустным вышел после аудиенции с послом США.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 14:18
airmax78 написав:
Я тоже не верю в Вакарчука. Он не такой циничный как Зеленский, при этом такой же неопытный. При этом у него нет главного преимущества Зеленского - супермощного PRа и главного зомбоканала
в стране.
С определением согласен, но когда этот зомбоканал порохоботил 4 года, тебя все устраивало. Так что нечего нестроганную древесину из себя изображать
Ты - соучастник.
Что касается Славика - еще один минус в том, что он долго решался. А место для не-политика было одно... Дальше у избирателей уже сработали тормоза
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Додано: Суб 15 чер, 2019 14:21
ЛАД написав: Starikan написав:
Открывшейся возможностью легальной работы в Восточной Европе (+безвиз).
Если человеку есть что терять здесь, не так легко решиться ехать на работу куда-то, тем более не всегда совсем уж легально и не имея твёрдых гарантий. Если, конечно, ему не 20 лет и ничего, кроме ветра в голове у него нет.
Наши мигранты в Восточной Европе это всё же не поездки по грантам в США или куда ещё.
Зрадофіл, працювати не пробував???
Чи облаштувати який бізнес? Торгувати б/у кальсонами чи старими велосипедами?? Чи ватними виробами??
Все тобі не так, все не до вподоби.
Поїдь в ОрдЛо, поживи там кілька місяців.
Потім будеш скаржитись на ущемлення цивільних прав, на еміграцію, на комендантський час і інші особливості руського міра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 15 чер, 2019 14:25
zРадио написав:
Манипулятор Frant
пытается заставить нас думать, что нищета - это проблема нищих, и никто другой, кроме них самих, не будет писать о проблеме. На любую критику тарифной коррупции у него один ответ - иди работай и не выступай.
Наверно, Черняк и Корогодский - два лузера, которым вместо того, чтобы тыкать носом власть в проблемы обывателей, лучше пойти поработать
А ученый Starikan
не знает, что такое научный подход, и делает далекоидущие обобщения по итогам разговоров с таксистами
Что тут скажешь - завидная компашка свидетелей пакращення тут собралась
Ще один демагог і маніпулятор. Крікетус. Самозваний "спеціаліст по тарифній корупції."
Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину, ущемлює права російськомовних немовлят і т.п.
Працювати не пробував? Замість того, щоб лити помиї?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 15 чер, 2019 14:30
zРадио написав:
Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%.
Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 14:36
Frant написав:
Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину
А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
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