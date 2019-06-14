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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3173317431753176> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 108 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 21% 23 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 32 Опозиційна платформа - За життя 5% 5 Опозиційний блок 3% 3 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 24% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 108 Додано: Суб 15 чер, 2019 15:24 protefiks1959 написав: zРадио написав: Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%. Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%. Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини. Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини. Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги , + ЄС набере 9-12% + потужно на мажоритарці

Таким чином майбутня коаліція вимальовується так

Слуга - 25-30 - Президент, силовики

Голос - 10-15 - Голова ВР

ЄС____ -9-12 - Премєр



Чиста опозиція - ОППО 10-15%

Маневруюча опозиція -Батьківщина - 5-8%



Відсотки подані на момент голосування , відсоток представництва буде перерахований після того,як побачимо скільки прийнявші у виборах , але не пройшовші заберуть відсотків... думаю що їх буде мінімум 20% , тому результати абзацом вище треба буде перемножити на коефіцієнт 1.2 Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги , + ЄС набере 9-12% + потужно на мажоритарціТаким чином майбутня коаліція вимальовується такСлуга - 25-30 - Президент, силовикиГолос - 10-15 - Голова ВРЄС____ -9-12 - ПремєрЧиста опозиція - ОППО 10-15%Маневруюча опозиція -Батьківщина - 5-8%Відсотки подані на момент голосування , відсоток представництва буде перерахований після того,як побачимо скільки прийнявші у виборах , але не пройшовші заберуть відсотків... думаю що їх буде мінімум 20% , тому результати абзацом вище треба буде перемножити на коефіцієнт 1.2 в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20983 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 15:30 budivelnik написав: Слуга - 25-30 - Президент, силовики

Голос - 10-15 - Голова ВР

ЄС____ -9-12 - Премєр

Слуга - 25-30 - Президент, силовикиГолос - 10-15 - Голова ВР



Смешно



Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках СмешноГолос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках zРадио

Повідомлень: 2483 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 15:31 protefiks1959 написав: zРадио написав: Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%. Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%. Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини. Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини.

В Раде и так одна молодежь: Ляшко, Левочкин с сестрой, Хомутынник, Мураев, Лещенко с Найемом и Залищук. Не говоря уже о Парасюке, Гришин-Семенченко и т.д. Не понимаю, чем вам не нравится существующая Рада. В Раде и так одна молодежь: Ляшко, Левочкин с сестрой, Хомутынник, Мураев, Лещенко с Найемом и Залищук. Не говоря уже о Парасюке, Гришин-Семенченко и т.д. Не понимаю, чем вам не нравится существующая Рада. airmax78 Повідомлень: 30528 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 15:37 zРадио написав: budivelnik написав: Слуга - 25-30 - Президент, силовики

Голос - 10-15 - Голова ВР

ЄС____ -9-12 - Премєр Слуга - 25-30 - Президент, силовикиГолос - 10-15 - Голова ВР Смешно



Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках СмешноГолос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках Правильно сміється той - хто сміється останній..

1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом

2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%

3 Слуга - не набере більше 30%

4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає що

а - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не буде

б -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)

в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП

5 Таким чином

Найбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту Правильно сміється той - хто сміється останній..1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%3 Слуга - не набере більше 30%4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає щоа - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не будеб -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП5 Таким чиномНайбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20983 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 15:39 budivelnik написав: Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги



Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко.



budivelnik написав: Таким чином майбутня коаліція вимальовується так

Слуга - 25-30 - Президент, силовики

Голос - 10-15 - Голова ВР

ЄС____ -9-12 - Премєр Таким чином майбутня коаліція вимальовується такСлуга - 25-30 - Президент, силовикиГолос - 10-15 - Голова ВРЄС____ -9-12 - Премєр



Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.

Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.



ЕС вообще будет в чистой оппозиции.

По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти. Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко.Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.ЕС вообще будет в чистой оппозиции.По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти. freeze 4 Повідомлень: 11831 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3580 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 15:47 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: Слуга - 25-30 - Президент, силовики

Голос - 10-15 - Голова ВР

ЄС____ -9-12 - Премєр Слуга - 25-30 - Президент, силовикиГолос - 10-15 - Голова ВР Смешно



Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках СмешноГолос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках Правильно сміється той - хто сміється останній..

1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом

2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%

3 Слуга - не набере більше 30%

4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає що

а - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не буде

б -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)

в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП

5 Таким чином

Найбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту Правильно сміється той - хто сміється останній..1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%3 Слуга - не набере більше 30%4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає щоа - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не будеб -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП5 Таким чиномНайбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту



Слуга сможет собрать коалицию с одной любой из следующих партий - Батькивщина, ОП, ЕС.



С ЕС Слуга точно не будет объединяться, потому что антирейтинг Порошенко сразу же уполовинит рейтинг Зеленского и самой Слуги. Менее токсичны для союза ОП, но все равно не лучший выбор с т.з. собственного рейтинга. Так что из крупняка остается только Вона. Но Вона наверняка захочет кресло Премьера, или Спикера, и это может обломать союз. В данном сценарии Слуга сможет разговаривать со Смешко и Славиком Слуга сможет собрать коалицию с одной любой из следующих партий - Батькивщина, ОП, ЕС.С ЕС Слуга точно не будет объединяться, потому что антирейтинг Порошенко сразу же уполовинит рейтинг Зеленского и самой Слуги. Менее токсичны для союза ОП, но все равно не лучший выбор с т.з. собственного рейтинга. Так что из крупняка остается только Вона. Но Вона наверняка захочет кресло Премьера, или Спикера, и это может обломать союз. В данном сценарии Слуга сможет разговаривать со Смешко и Славиком zРадио

Повідомлень: 2483 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 16:19 zРадио написав: Frant написав: Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину

Який лише ниє, як тут погано, що хтось



А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!



Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять

А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.





До речі, Крікетус, ти також живеш в 1к "хрущі" на Виноградарі, як твій паскудний українофобський кумир? І не бажаєш працювати? Зараз продавець в нічну зміну в супермаркеті має ЗП 12 000 грн/міс Гайда гроші заробляти!



Якого хрена ватан репетує про цивілізований світ???? Московія ніколи не входила в число цивілізованих країн.



Крікетус, ти ще поплачся за Нелю Штепу та регіонала Єфремова, який в тюрми нині. Також випадки "ксенофобії", да??? А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.До речі, Крікетус, ти також живеш в 1к "хрущі" на Виноградарі, як твій паскудний українофобський кумир? І не бажаєш працювати? Зараз продавець в нічну зміну в супермаркеті має ЗП 12 000 грн/міс Гайда гроші заробляти!Якого хрена ватан репетує про цивілізований світ???? Московія ніколи не входила в число цивілізованих країн.Крікетус, ти ще поплачся за Нелю Штепу та регіонала Єфремова, який в тюрми нині. Також випадки "ксенофобії", да??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20042 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 16:35 Frant написав: zРадио написав: А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!



Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять

А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.

А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.



Модераторы, забаньте уже этого экстремиста! Вы снова попустительствуете разжиганию ненависти на форуме! Модераторы, забаньте уже этого экстремиста! Вы снова попустительствуете разжиганию ненависти на форуме! zРадио

Повідомлень: 2483 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:13 zРадио написав: А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет! А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

не тебе судить.

ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал. не тебе судить.ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14025 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1872 раз. Подякували: 4015 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:14 Крікетус, ти такий смішний))) ватний з голови до ніг, а кричиш про законність і цивілізований світ.



Признайся - в 2014 бігав з георгієвською стрічкою по вулицям?

В Криму після 2013 - відпочивав?



Портрети Путіна і Миколая ІІ - тримаєш над ліжком? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20042 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3173317431753176> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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