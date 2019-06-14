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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 чер, 2019 15:24
protefiks1959 написав: zРадио написав:
Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%.
Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини.
Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги , + ЄС набере 9-12% + потужно на мажоритарці
Таким чином майбутня коаліція вимальовується так
Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВР
ЄС____ -9-12 - Премєр
Чиста опозиція - ОППО 10-15%
Маневруюча опозиція -Батьківщина - 5-8%
Відсотки подані на момент голосування , відсоток представництва буде перерахований після того,як побачимо скільки прийнявші у виборах , але не пройшовші заберуть відсотків... думаю що їх буде мінімум 20% , тому результати абзацом вище треба буде перемножити на коефіцієнт 1.2
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 чер, 2019 15:30
budivelnik написав:
Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВРЄС____ -9-12 - Премєр
Смешно
Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках
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Додано: Суб 15 чер, 2019 15:31
protefiks1959 написав: zРадио написав:
Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%.
Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини.
В Раде и так одна молодежь: Ляшко, Левочкин с сестрой, Хомутынник, Мураев, Лещенко с Найемом и Залищук. Не говоря уже о Парасюке, Гришин-Семенченко и т.д. Не понимаю, чем вам не нравится существующая Рада.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 15:37
zРадио написав: budivelnik написав:
Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВРЄС____ -9-12 - Премєр
Смешно
Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках
Правильно сміється той - хто сміється останній..
1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом
2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%
3 Слуга - не набере більше 30%
4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає що
а - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не буде
б -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)
в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП
5 Таким чином
Найбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 чер, 2019 15:39
budivelnik написав:
Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги
Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко.
budivelnik написав:
Таким чином майбутня коаліція вимальовується так
Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВР
ЄС____ -9-12 - Премєр
Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.
Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.
ЕС вообще будет в чистой оппозиции.
По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 15:47
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВРЄС____ -9-12 - Премєр
Смешно
Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках
Правильно сміється той - хто сміється останній..
1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом
2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%
3 Слуга - не набере більше 30%
4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає що
а - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не буде
б -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)
в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП
5 Таким чином
Найбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту
Слуга сможет собрать коалицию с одной любой из следующих партий - Батькивщина, ОП, ЕС.
С ЕС Слуга точно не будет объединяться, потому что антирейтинг Порошенко сразу же уполовинит рейтинг Зеленского и самой Слуги. Менее токсичны для союза ОП, но все равно не лучший выбор с т.з. собственного рейтинга. Так что из крупняка остается только Вона. Но Вона наверняка захочет кресло Премьера, или Спикера, и это может обломать союз. В данном сценарии Слуга сможет разговаривать со Смешко и Славиком
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Додано: Суб 15 чер, 2019 16:19
zРадио написав: Frant написав:
Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину
А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять
А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.
До речі, Крікетус, ти також живеш в 1к "хрущі" на Виноградарі, як твій паскудний українофобський кумир? І не бажаєш працювати? Зараз продавець в нічну зміну в супермаркеті має ЗП 12 000 грн/міс Гайда гроші заробляти!
Якого хрена ватан репетує про цивілізований світ???? Московія ніколи не входила в число цивілізованих країн.
Крікетус, ти ще поплачся за Нелю Штепу та регіонала Єфремова, який в тюрми нині. Також випадки "ксенофобії", да???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 15 чер, 2019 16:35
Frant написав: zРадио написав:
А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять
А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.
Модераторы, забаньте уже этого экстремиста! Вы снова попустительствуете разжиганию ненависти на форуме!
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Додано: Суб 15 чер, 2019 17:13
zРадио написав:
А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
не тебе судить.
ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 17:14
Крікетус, ти такий смішний))) ватний з голови до ніг, а кричиш про законність і цивілізований світ.
Признайся - в 2014 бігав з георгієвською стрічкою по вулицям?
В Криму після 2013 - відпочивав?
Портрети Путіна і Миколая ІІ - тримаєш над ліжком?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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