RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3173317431753176>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 108
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
21%
23
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
32
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
24%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:24

  protefiks1959 написав:
  zРадио написав:Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%.
Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини.
Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги , + ЄС набере 9-12% + потужно на мажоритарці
Таким чином майбутня коаліція вимальовується так
Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВР
ЄС____ -9-12 - Премєр

Чиста опозиція - ОППО 10-15%
Маневруюча опозиція -Батьківщина - 5-8%

Відсотки подані на момент голосування , відсоток представництва буде перерахований після того,як побачимо скільки прийнявші у виборах , але не пройшовші заберуть відсотків... думаю що їх буде мінімум 20% , тому результати абзацом вище треба буде перемножити на коефіцієнт 1.2
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20983
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:30

  budivelnik написав:Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВР
ЄС____ -9-12 - Премєр


Смешно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 02.05.18
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:31

  protefiks1959 написав:
  zРадио написав:Славик никакой. Вся харизма фронтмена куда-то улетучилась, и явился скучный, невнятный и испуганный простачок. Я не верю, что он возьмет даже 5%, какие там 21%.
Йому дадуть виборці 5 %, хоча б тому, щоб в Раді була молодь, прогресивна молодь, щоб звільнити Раду від тієї політичної клоаки, що є зараз. Думаю, що й Слуга народу має високий рейтинг саме з такоЇ причини.

В Раде и так одна молодежь: Ляшко, Левочкин с сестрой, Хомутынник, Мураев, Лещенко с Найемом и Залищук. Не говоря уже о Парасюке, Гришин-Семенченко и т.д. Не понимаю, чем вам не нравится существующая Рада.
airmax78
 
Повідомлень: 30528
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:37

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВР
ЄС____ -9-12 - Премєр
Смешно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках
Правильно сміється той - хто сміється останній..
1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом
2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%
3 Слуга - не набере більше 30%
4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає що
а - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не буде
б -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)
в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП
5 Таким чином
Найбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20983
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:39

  budivelnik написав:Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги


Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко.

  budivelnik написав:Таким чином майбутня коаліція вимальовується так
Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВР
ЄС____ -9-12 - Премєр


Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.
Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.

ЕС вообще будет в чистой оппозиции.
По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти.
freeze
4
 
Повідомлень: 11831
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3580 раз.
Подякували: 5214 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:47

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Слуга - 25-30 - Президент, силовики
Голос - 10-15 - Голова ВР
ЄС____ -9-12 - Премєр
Смешно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Голос, возможно, и будет в коалиции. Но ЕС - однозначно, нет (иначе Зеленский зашкварится). Ну и Слуга наберет не менее 40% - перестань витать в облаках
Правильно сміється той - хто сміється останній..
1 оппі+батьківщина - не наберуть 20% разом
2 Слуга+Батьківщина - не наберуть разом навіть 40%
3 Слуга - не набере більше 30%
4 Виходячи з трьох попередніх пунктів+памятаючи заявку що Слуга ні при яких обставинах не буде створювати коаліцію з оппо - випливає що
а - коаліція буде створюватись мінімум з трьох партій , при чому гарантовано ООПОблоку в цій конфігурації не буде
б -Слуга буде найчисельнішою по партійному списку, але не факт що по загальному(мажоритарники)
в - частина (відсотків 20) пройшовших по спискам Слуги - будуть люди які чудово співпрацювали з БПП
5 Таким чином
Найбільшою групою у Парламенті - буде група депутатів які пройдуть по спискам ЄС+Голос+Слуга і при цьому будуть орієнтовані на проЄвропейський вектор і їх кількість буде становити більше 60% від загальної кількості Парламенту


Слуга сможет собрать коалицию с одной любой из следующих партий - Батькивщина, ОП, ЕС.

С ЕС Слуга точно не будет объединяться, потому что антирейтинг Порошенко сразу же уполовинит рейтинг Зеленского и самой Слуги. Менее токсичны для союза ОП, но все равно не лучший выбор с т.з. собственного рейтинга. Так что из крупняка остается только Вона. Но Вона наверняка захочет кресло Премьера, или Спикера, и это может обломать союз. В данном сценарии Слуга сможет разговаривать со Смешко и Славиком
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 02.05.18
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 16:19

  zРадио написав:
  Frant написав: Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину


А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.


До речі, Крікетус, ти також живеш в 1к "хрущі" на Виноградарі, як твій паскудний українофобський кумир? І не бажаєш працювати? Зараз продавець в нічну зміну в супермаркеті має ЗП 12 000 грн/міс Гайда гроші заробляти!

Якого хрена ватан репетує про цивілізований світ???? Московія ніколи не входила в число цивілізованих країн.

Крікетус, ти ще поплачся за Нелю Штепу та регіонала Єфремова, який в тюрми нині. Також випадки "ксенофобії", да???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20042
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 16:35

  Frant написав:
  zРадио написав:А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

А хіба бузина - араб? негр? Просто сорт куща. Причому паскудного куща, який викликає алергію у деяких людей. Ось його і висмикнули.


Модераторы, забаньте уже этого экстремиста! Вы снова попустительствуете разжиганию ненависти на форуме!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 02.05.18
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 17:13

  zРадио написав:А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

не тебе судить.
ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14025
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 4015 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 17:14

Крікетус, ти такий смішний))) ватний з голови до ніг, а кричиш про законність і цивілізований світ.

Признайся - в 2014 бігав з георгієвською стрічкою по вулицям?
В Криму після 2013 - відпочивав?

Портрети Путіна і Миколая ІІ - тримаєш над ліжком?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20042
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3173317431753176>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72139)
15.06.2019 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.