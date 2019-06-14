Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги
Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко.
1 Голос не може відкусити в Порошенка- бо в наступній Раді,депутати від Голосу будуть голосувати в фарватері Порошенка , тому не грає ролі під яким прапором(Голос чи ЄС) той чи інший депутат пройде у ВР - це все одно одна політична команда 2 Голос може відкусити( і кусає) а - сильно Слугу Народу б - легенько-ОППО І це добре
freeze написав:
budivelnik написав:Таким чином майбутня коаліція вимальовується так Слуга - 25-30 - Президент, силовики Голос - 10-15 - Голова ВР ЄС____ -9-12 - Премєр
Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве. Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.
ЕС вообще будет в чистой оппозиции. По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти.
Порошенко-не лице ЄС,... Порошенко у Раді буде представляти Європейський вектор , за який свої голоса віддадуть 95%-від ЄС 85%-від Голосу 70% - від мажоритарників 30% - від слуги Таким чином він не представник 3-4 політсили,а представник 250 депутатів які підтримують Євровектор розвитку... Хто з слуги може бути такою важковаговою фігурою? Хто там ще від кварталу не влаштований? лисий чи юзік з лєночкою?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть.
Судова система - це сама найбільша проблема, тут я цілком згідний. Але на-жаль провести нормальні реформи ДУЖЕ важко. Депутати переобираються, міністрів можна просто переназначити, поліцейських - просто вигнати і т.д. А ось суддів неможливо просто так змінити. Мало того - судова система сама себе захищає, чого немає в інших сферах. Те що По міг не залишити від нею каменя на камені - дуже сумніваюсь. Побачимо що в цій сфері зробить Зе. Але судячи з того, що він ніколи(я не чув) не згадував за це, як проблему, Зе не збирається нічого міняти.
zРадио написав:Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.
Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля". В фільмі спотворені реальні причини трагедії. Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає. Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі . Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії. Почитайте для ознайомлення http://www.rrc2.ru/book/index.html
zРадио написав:А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
не тебе судить. ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.
За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!
На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!
Поэтому, родное сердце, за все плохое спрашивай с кого-то другого - для начала с себя!