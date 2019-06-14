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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3173317431753176 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 108 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 21% 23 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 32 Опозиційна платформа - За життя 5% 5 Опозиційний блок 3% 3 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 24% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 108 Додано: Суб 15 чер, 2019 17:31 freeze написав: budivelnik написав: Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко. Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко. 1 Голос не може відкусити в Порошенка- бо в наступній Раді,депутати від Голосу будуть голосувати в фарватері Порошенка , тому не грає ролі під яким прапором(Голос чи ЄС) той чи інший депутат пройде у ВР - це все одно одна політична команда

2 Голос може відкусити( і кусає)

а - сильно Слугу Народу

б - легенько-ОППО

І це добре

freeze написав: budivelnik написав: Таким чином майбутня коаліція вимальовується так

Слуга - 25-30 - Президент, силовики

Голос - 10-15 - Голова ВР

ЄС____ -9-12 - Премєр Таким чином майбутня коаліція вимальовується такСлуга - 25-30 - Президент, силовикиГолос - 10-15 - Голова ВРЄС____ -9-12 - Премєр Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.

Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.



ЕС вообще будет в чистой оппозиции.

По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти. Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.ЕС вообще будет в чистой оппозиции.По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти. Порошенко-не лице ЄС,... Порошенко у Раді буде представляти Європейський вектор , за який свої голоса віддадуть

95%-від ЄС

85%-від Голосу

70% - від мажоритарників

30% - від слуги

Таким чином він не представник 3-4 політсили,а представник 250 депутатів які підтримують Євровектор розвитку...

Хто з слуги може бути такою важковаговою фігурою? Хто там ще від кварталу не влаштований? лисий чи юзік з лєночкою? 1 Голос не може відкусити в Порошенка- бо в наступній Раді,депутати від Голосу будуть голосувати в фарватері Порошенка , тому не грає ролі під яким прапором(Голос чи ЄС) той чи інший депутат пройде у ВР - це все одно одна політична команда2 Голос може відкусити( і кусає)а - сильно Слугу Народуб - легенько-ОППОІ це добреПорошенко-не лице ЄС,... Порошенко у Раді буде представляти Європейський вектор , за який свої голоса віддадуть95%-від ЄС85%-від Голосу70% - від мажоритарників30% - від слугиТаким чином він не представник 3-4 політсили,а представник 250 депутатів які підтримують Євровектор розвитку...Хто з слуги може бути такою важковаговою фігурою? Хто там ще від кварталу не влаштований? лисий чи юзік з лєночкою? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20983 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:36 airmax78 написав: Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть. Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть.

Судова система - це сама найбільша проблема, тут я цілком згідний.

Але на-жаль провести нормальні реформи ДУЖЕ важко. Депутати переобираються, міністрів можна просто переназначити, поліцейських - просто вигнати і т.д. А ось суддів неможливо просто так змінити.

Мало того - судова система сама себе захищає, чого немає в інших сферах.

Те що По міг не залишити від нею каменя на камені - дуже сумніваюсь.

Побачимо що в цій сфері зробить Зе. Але судячи з того, що він ніколи(я не чув) не згадував за це, як проблему, Зе не збирається нічого міняти. Судова система - це сама найбільша проблема, тут я цілком згідний.Але на-жаль провести нормальні реформи ДУЖЕ важко. Депутати переобираються, міністрів можна просто переназначити, поліцейських - просто вигнати і т.д. А ось суддів неможливо просто так змінити.Мало того - судова система сама себе захищає, чого немає в інших сферах.Те що По міг не залишити від нею каменя на камені - дуже сумніваюсь.Побачимо що в цій сфері зробить Зе. Але судячи з того, що він ніколи(я не чув) не згадував за це, як проблему, Зе не збирається нічого міняти. andrijk777

Повідомлень: 1504 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:48 zРадио написав: Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

Да-да-да, ты бы складнее вралЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля".

В фільмі спотворені реальні причини трагедії.

Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає.

Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі . Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії.

Почитайте для ознайомлення

http://www.rrc2.ru/book/index.html Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля".В фільмі спотворені реальні причини трагедії.Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає.Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі. Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії.Почитайте для ознайомлення andrijk777

Повідомлень: 1504 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:52 Yuri_T написав: zРадио написав: А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет! А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

не тебе судить.

ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал. не тебе судить.ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.



За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!



На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!



Поэтому, родное сердце, за все плохое спрашивай с кого-то другого - для начала с себя! За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!Поэтому, родное сердце, за все плохое спрашивай с кого-то другого - для начала с себя! zРадио

Повідомлень: 2483 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3173317431753176 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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