Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги
Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко.
1 Голос не може відкусити в Порошенка- бо в наступній Раді,депутати від Голосу будуть голосувати в фарватері Порошенка , тому не грає ролі під яким прапором(Голос чи ЄС) той чи інший депутат пройде у ВР - це все одно одна політична команда 2 Голос може відкусити( і кусає) а - сильно Слугу Народу б - легенько-ОППО І це добре
freeze написав:
budivelnik написав:Таким чином майбутня коаліція вимальовується так Слуга - 25-30 - Президент, силовики Голос - 10-15 - Голова ВР ЄС____ -9-12 - Премєр
Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве. Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.
ЕС вообще будет в чистой оппозиции. По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти.
Порошенко-не лице ЄС,... Порошенко у Раді буде представляти Європейський вектор , за який свої голоса віддадуть 95%-від ЄС 85%-від Голосу 70% - від мажоритарників 30% - від слуги Таким чином він не представник 3-4 політсили,а представник 250 депутатів які підтримують Євровектор розвитку... Хто з слуги може бути такою важковаговою фігурою? Хто там ще від кварталу не влаштований? лисий чи юзік з лєночкою?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть.
Судова система - це сама найбільша проблема, тут я цілком згідний. Але на-жаль провести нормальні реформи ДУЖЕ важко. Депутати переобираються, міністрів можна просто переназначити, поліцейських - просто вигнати і т.д. А ось суддів неможливо просто так змінити. Мало того - судова система сама себе захищає, чого немає в інших сферах. Те що По міг не залишити від нею каменя на камені - дуже сумніваюсь. Побачимо що в цій сфері зробить Зе. Але судячи з того, що він ніколи(я не чув) не згадував за це, як проблему, Зе не збирається нічого міняти.
zРадио написав:Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.
Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля". В фільмі спотворені реальні причини трагедії. Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає. Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі . Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії. Почитайте для ознайомлення http://www.rrc2.ru/book/index.html
zРадио написав:А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
не тебе судить. ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.
За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!
На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!
Поэтому, родное сердце, за все плохое спрашивай с кого-то другого - для начала с себя!
zРадио написав:Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.
Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля". В фільмі спотворені реальні причини трагедії. Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає. Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі . Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії. Почитайте для ознайомлення http://www.rrc2.ru/book/index.html
Перенос эксперимента на ночь - исторический факт, не имеющий ничего общего с сериалом. И да - причина именно в меньшей потребности в электричестве (а эксперимент предполагал как раз это). О чем я сам и написал - зачем повторять меня, изображая оппонирование?
Ну-ну.... 40 млрд доларів корупції в рік...тобто кожен мешканець України платить 10-100-1000-10000-1 млн корупціонерів по 5000 грн щорічно.... більш маразматичної брехні я не бачив Крадіжки ротердам+ ....-16 млн домогосподарств платять за електроенергію приблизно 20 млрд грн в рік по ціні 5центів/квт*година - і виявляється в цих 5 центах є дика накрутка Ахметова експорт мяса в СРСР.... контробанда-торгівля на крові батончики марс-снікерс....
Чи не забагато відповідати прийдеться і це тільки за останній тиждень?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ну-ну.... 40 млрд доларів корупції в рік...тобто кожен мешканець України платить 10-100-1000-10000-1 млн корупціонерів по 5000 грн щорічно.... більш маразматичної брехні я не бачив Крадіжки ротердам+ ....-16 млн домогосподарств платять за електроенергію приблизно 20 млрд грн в рік по ціні 5центів/квт*година - і виявляється в цих 5 центах є дика накрутка Ахметова експорт мяса в СРСР.... контробанда-торгівля на крові батончики марс-снікерс....
Чи не забагато відповідати прийдеться і це тільки за останній тиждень?
Крікетусу аби туману напустити))) як дворовий пес))) обгавкує всіх і все))) обнишпорює всі помийні російські сайти і тягне сюди фейки((( ще й верещить про "свободу слова" і "законність"((((
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Кармелюк Простой запрос "Ксенофобия в Украине" в Гугле даёт кучу ссылок. Сравнение с др. странами не попалось, но для Вас постарался и выбрал кое-что для понимания, что такое ксенофобия. 1. "Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществу" - https://focus.ua/ukraine/400715 - общий обзор. 2. "КСЕНОФОБИЯ, РАДИКАЛИЗМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ" - https://www.ru.civic-nation.org/obshcheevropeyskiy-doklad/ob_doklad_2.pdf - широкий анализ по всей Европе (законотворчество, правоприменение, радикализм и пр.).
Тяжелая ситуация сохраняется в Украине, где, начиная с 2014 года под предлогом борьбы с экстремизмом и чуждым идеологическим влиянием происходят массовые захваты церковной собственности Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) и внесудебная передача ее Русской православной церкви Киевского патриархата. Обратные процессы происходят на территориях, контролируемых сепаратистами.
неэффективное расследование дел, связанных с преступлениями на почве ненависти. Так например, украинские правозащитники заявляют, что случаи этнически ирасово мотивированного насилия вУкраине нерасследуются эффективно, апочти половина пострадавших необращаются вправоохранительные органы, полагая это бессмысленной тратой времени: они неверят, что расследование будет проведено объективно, а виновные будут наказаны
Показательной в этой ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 2015 г. сорок вооруженных битами и ножами молодчиков в балаклавах избили иностранных студентов возле общежития, в котором они проживали. В результате расследования были задержаны 5 человек, подозреваемых в преступлении. В конечном итоге следствие остановилось на статье "хулиганство", азадержанные были отпущены, потому что милиция не посчитала конфликт межэтническим78.Остаются без последствий и многочисленные акты вандализма на территории историко-мемориального комплекса "Бабий Яр".
... не осуществляется государственный мониторинг соблюдения прав национальных и языковых меньшинств (хотя это продолжает оказывать серьезное влияние на события в Крыму и на Донбассе). Государственные органы не владеют даже статистической информацией по этому вопросу. В стране отсутствует государственная информационная политика в СМИ в отношении защиты прав национальных меньшинств и противодействия «языку вражды».
Это просто примеры об Украине. Там ещё много всякого обо всех европейских странах. Есть несколько диаграмм с оценкой ряда видов ксенофобии в разных странах. По ряду параметров ситуация в Украине много лучше ряда др. стран (часто из-за слабой выраженности явлений - у нас мало мусульман, мало мигрантов и у них нет никаких льгот или поддержки гос-ва). Из приведенных 5 диаграмм у Украины высока доля антицыганских настроений (но тоже не первое место) и гомофобии.
Проведенный анализ позволяет говорить о начинающемся кризисе толерантности в Европе. .... В основном кризис затронул наиболее крупные страны Евросоюза -Германию, Францию и Великобританию. Тяжелая ситуация складывается в Нидерландах, Польше,Венгрии и Украине.
Почти каждый пятый поляк (18%) заявляет, что не желает принимать евреев в качестве граждан своей страны, и аналогичная доля (20%) заявляет, что они не хотели бы еврейских соседей. Почти треть польских взрослых (30%) говорят, что они не примут еврея в качестве члена своей семьи.
Польские взгляды более негативны, когда речь идет о двух других группах меньшинств в Европе: мусульманах и цыганах (иногда их называют цыганами или цыганами, термин, который некоторые считают уничижительным). Примерно четыре из десяти или более польских взрослых говорят, что не хотели бы, чтобы мусульмане были гражданами своей страны (41%), их соседями (43%) или членами их семей (55%). Аналогичным образом, по крайней мере три из десяти поляков не приняли бы цыган в качестве сограждан (30%), соседей (38%) или членов семьи (49%).