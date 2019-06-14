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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31743175317631773178 ... 3180> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 108 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 21% 23 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 32 Опозиційна платформа - За життя 5% 5 Опозиційний блок 3% 3 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 24% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 108 Додано: Суб 15 чер, 2019 17:31 freeze написав: budivelnik написав: Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги Я надіюсь що виборці йому дадуть 10-15% за рахунок відтоку від Слуги Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко. Пока если анализировать в динамике соцопросы выглядит так, что Вакарчук изрядно откусил рейтинг у Порошенко и Гриценко. 1 Голос не може відкусити в Порошенка- бо в наступній Раді,депутати від Голосу будуть голосувати в фарватері Порошенка , тому не грає ролі під яким прапором(Голос чи ЄС) той чи інший депутат пройде у ВР - це все одно одна політична команда

2 Голос може відкусити( і кусає)

а - сильно Слугу Народу

б - легенько-ОППО

І це добре

freeze написав: budivelnik написав: Таким чином майбутня коаліція вимальовується так

Слуга - 25-30 - Президент, силовики

Голос - 10-15 - Голова ВР

ЄС____ -9-12 - Премєр Таким чином майбутня коаліція вимальовується такСлуга - 25-30 - Президент, силовикиГолос - 10-15 - Голова ВРЄС____ -9-12 - Премєр Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.

Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.



ЕС вообще будет в чистой оппозиции.

По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти. Никто не даст третьему-четвертому месту пост премьера, фактически первое лицо в государстве.Премьер скорее всего будет от Слуги народа, в крайнем случае от Голоса.ЕС вообще будет в чистой оппозиции.По наблюдению за поведением всех топ-политиков, шушуканию, постам в ФБ, интервью и совместным посиделкам, скорее всего в коалиции будет СН+Голос+Батькивщина+массово мажоритарщики, которые завсегда тяготеют к власти. Порошенко-не лице ЄС,... Порошенко у Раді буде представляти Європейський вектор , за який свої голоса віддадуть

95%-від ЄС

85%-від Голосу

70% - від мажоритарників

30% - від слуги

Таким чином він не представник 3-4 політсили,а представник 250 депутатів які підтримують Євровектор розвитку...

Хто з слуги може бути такою важковаговою фігурою? Хто там ще від кварталу не влаштований? лисий чи юзік з лєночкою? 1 Голос не може відкусити в Порошенка- бо в наступній Раді,депутати від Голосу будуть голосувати в фарватері Порошенка , тому не грає ролі під яким прапором(Голос чи ЄС) той чи інший депутат пройде у ВР - це все одно одна політична команда2 Голос може відкусити( і кусає)а - сильно Слугу Народуб - легенько-ОППОІ це добреПорошенко-не лице ЄС,... Порошенко у Раді буде представляти Європейський вектор , за який свої голоса віддадуть95%-від ЄС85%-від Голосу70% - від мажоритарників30% - від слугиТаким чином він не представник 3-4 політсили,а представник 250 депутатів які підтримують Євровектор розвитку...Хто з слуги може бути такою важковаговою фігурою? Хто там ще від кварталу не влаштований? лисий чи юзік з лєночкою? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20986 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:36 airmax78 написав: Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть. Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть.

Судова система - це сама найбільша проблема, тут я цілком згідний.

Але на-жаль провести нормальні реформи ДУЖЕ важко. Депутати переобираються, міністрів можна просто переназначити, поліцейських - просто вигнати і т.д. А ось суддів неможливо просто так змінити.

Мало того - судова система сама себе захищає, чого немає в інших сферах.

Те що По міг не залишити від нею каменя на камені - дуже сумніваюсь.

Побачимо що в цій сфері зробить Зе. Але судячи з того, що він ніколи(я не чув) не згадував за це, як проблему, Зе не збирається нічого міняти. Судова система - це сама найбільша проблема, тут я цілком згідний.Але на-жаль провести нормальні реформи ДУЖЕ важко. Депутати переобираються, міністрів можна просто переназначити, поліцейських - просто вигнати і т.д. А ось суддів неможливо просто так змінити.Мало того - судова система сама себе захищає, чого немає в інших сферах.Те що По міг не залишити від нею каменя на камені - дуже сумніваюсь.Побачимо що в цій сфері зробить Зе. Але судячи з того, що він ніколи(я не чув) не згадував за це, як проблему, Зе не збирається нічого міняти. andrijk777

Повідомлень: 1507 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:48 zРадио написав: Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

Да-да-да, ты бы складнее вралЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля".

В фільмі спотворені реальні причини трагедії.

Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає.

Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі . Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії.

Почитайте для ознайомлення

http://www.rrc2.ru/book/index.html Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля".В фільмі спотворені реальні причини трагедії.Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає.Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі. Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії.Почитайте для ознайомлення andrijk777

Повідомлень: 1507 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:52 Yuri_T написав: zРадио написав: А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет! А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

не тебе судить.

ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал. не тебе судить.ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.



За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!



На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!



Поэтому, родное сердце, за все плохое спрашивай с кого-то другого - для начала с себя! За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!Поэтому, родное сердце, за все плохое спрашивай с кого-то другого - для начала с себя! zРадио

Повідомлень: 2487 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:56 zРадио написав: Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает

Це заперечують всі люди "в теме", в тому числі вікі. Жодного доведеного факту вини операторів немає.

Думаєте, якщо подивились серіал - самий розумний. Це заперечують всі люди "в теме", в тому числі вікі. Жодного доведеного факту вини операторів немає.Думаєте, якщо подивились серіал - самий розумний. andrijk777

Повідомлень: 1507 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 17:56 andrijk777 написав: zРадио написав: Да-да-да, ты бы складнее врал ЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

Да-да-да, ты бы складнее вралЧАЭС нужна для питания Дуги, но почему то 25-го апреля 1986-го Киев дает запрет на проведение эксперимента по снижению мощности 4-го блока (который впоследствие и привел к аварии), назначенного на вторую половину дня, во избежание блэк-аута. Именно по этой причине эксперимент перенести в ночь на 26-е, когда Киев уже спал и пик потребления был пройден.

Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля".

В фільмі спотворені реальні причини трагедії.

Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає.

Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі . Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії.

Почитайте для ознайомлення

http://www.rrc2.ru/book/index.html Серйозно вивчав цю проблему після перегляду "Чорнобиля".В фільмі спотворені реальні причини трагедії.Ніякого зв"язку між трагедією і цією "забороною з Києва" немає.Експеримент провели вночі, тому що майже усі експерименти проводились вночі. Логічно чому - вночі менша потреба в електоенергії.Почитайте для ознайомлення



Перенос эксперимента на ночь - исторический факт, не имеющий ничего общего с сериалом. И да - причина именно в меньшей потребности в электричестве (а эксперимент предполагал как раз это). О чем я сам и написал - зачем повторять меня, изображая оппонирование? Перенос эксперимента на ночь - исторический факт, не имеющий ничего общего с сериалом. И да - причина именно в меньшей потребности в электричестве (а эксперимент предполагал как раз это). О чем я сам и написал - зачем повторять меня, изображая оппонирование? zРадио

Повідомлень: 2487 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:00 andrijk777 написав: zРадио написав: Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает

Це заперечують всі люди "в теме", в тому числі вікі. Жодного доведеного факту вини операторів немає.

Думаєте, якщо подивились серіал - самий розумний. Це заперечують всі люди "в теме", в тому числі вікі. Жодного доведеного факту вини операторів немає.Думаєте, якщо подивились серіал - самий розумний.



Где я писал про операторов? Фантастически глупая манера ведения дискуссии - переврать оппонента, и выдать его мысли за свои!



Экспериментом управлял Дятлов, зам. главного инженера АЭС. Его часть вины доказана и наказание понесено. Где я писал про операторов?Фантастически глупая манера ведения дискуссии - переврать оппонента, и выдать его мысли за свои!Экспериментом управлял Дятлов, зам. главного инженера АЭС. Его часть вины доказана и наказание понесено. zРадио

Повідомлень: 2487 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:09 zРадио написав: За каждое свое слово отвечаю! За каждое свое слово отвечаю! Ну-ну....

40 млрд доларів корупції в рік...тобто кожен мешканець України платить 10-100-1000-10000-1 млн корупціонерів по 5000 грн щорічно.... більш маразматичної брехні я не бачив

Крадіжки ротердам+ ....-16 млн домогосподарств платять за електроенергію приблизно 20 млрд грн в рік по ціні 5центів/квт*година - і виявляється в цих 5 центах є дика накрутка Ахметова

експорт мяса в СРСР....

контробанда-торгівля на крові батончики марс-снікерс....



Чи не забагато відповідати прийдеться і це тільки за останній тиждень? Ну-ну....40 млрд доларів корупції в рік...тобто кожен мешканець України платить 10-100-1000-10000-1 млн корупціонерів по 5000 грн щорічно.... більш маразматичної брехні я не бачивКрадіжки ротердам+ ....-16 млн домогосподарств платять за електроенергію приблизно 20 млрд грн в рік по ціні 5центів/квт*година - і виявляється в цих 5 центах є дика накрутка Ахметоваекспорт мяса в СРСР....контробанда-торгівля на крові батончики марс-снікерс....Чи не забагато відповідати прийдеться і це тільки за останній тиждень? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20986 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:15 budivelnik написав: zРадио написав: За каждое свое слово отвечаю! За каждое свое слово отвечаю! Ну-ну....

40 млрд доларів корупції в рік...тобто кожен мешканець України платить 10-100-1000-10000-1 млн корупціонерів по 5000 грн щорічно.... більш маразматичної брехні я не бачив

Крадіжки ротердам+ ....-16 млн домогосподарств платять за електроенергію приблизно 20 млрд грн в рік по ціні 5центів/квт*година - і виявляється в цих 5 центах є дика накрутка Ахметова

експорт мяса в СРСР....

контробанда-торгівля на крові батончики марс-снікерс....



Чи не забагато відповідати прийдеться і це тільки за останній тиждень? Ну-ну....40 млрд доларів корупції в рік...тобто кожен мешканець України платить 10-100-1000-10000-1 млн корупціонерів по 5000 грн щорічно.... більш маразматичної брехні я не бачивКрадіжки ротердам+ ....-16 млн домогосподарств платять за електроенергію приблизно 20 млрд грн в рік по ціні 5центів/квт*година - і виявляється в цих 5 центах є дика накрутка Ахметоваекспорт мяса в СРСР....контробанда-торгівля на крові батончики марс-снікерс....Чи не забагато відповідати прийдеться і це тільки за останній тиждень?

Крікетусу аби туману напустити))) як дворовий пес))) обгавкує всіх і все))) обнишпорює всі помийні російські сайти і тягне сюди фейки((( ще й верещить про "свободу слова" і "законність"(((( Крікетусу аби туману напустити))) як дворовий пес))) обгавкує всіх і все))) обнишпорює всі помийні російські сайти і тягне сюди фейки((( ще й верещить про "свободу слова" і "законність"(((( Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20052 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:17 Кармелюк

Простой запрос "Ксенофобия в Украине" в Гугле даёт кучу ссылок.

Сравнение с др. странами не попалось, но для Вас постарался и выбрал кое-что для понимания, что такое ксенофобия.

1. "Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществу" - https://focus.ua/ukraine/400715 - общий обзор.

2. "КСЕНОФОБИЯ, РАДИКАЛИЗМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ" - https://www.ru.civic-nation.org/obshcheevropeyskiy-doklad/ob_doklad_2.pdf - широкий анализ по всей Европе (законотворчество, правоприменение, радикализм и пр.).

Тяжелая ситуация сохраняется в Украине, где, начиная с 2014 года под предлогом борьбы с экстремизмом и чуждым идеологическим влиянием происходят массовые захваты церковной собственности Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) и внесудебная передача ее Русской православной церкви Киевского патриархата. Обратные процессы происходят на территориях, контролируемых сепаратистами.

неэффективное расследование дел, связанных с преступлениями на почве ненависти. Так например, украинские правозащитники заявляют, что случаи этнически ирасово мотивированного насилия вУкраине нерасследуются эффективно, апочти половина пострадавших необращаются вправоохранительные органы, полагая это бессмысленной тратой времени: они неверят, что расследование будет проведено объективно, а виновные будут наказаны

Показательной в этой ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 2015 г. сорок вооруженных битами и ножами молодчиков в балаклавах избили иностранных студентов возле общежития, в котором они проживали. В результате расследования были задержаны 5 человек, подозреваемых в преступлении. В конечном итоге следствие остановилось на статье "хулиганство", азадержанные были отпущены, потому что милиция не посчитала конфликт межэтническим78.Остаются без последствий и многочисленные акты вандализма на территории историко-мемориального комплекса "Бабий Яр".

... не осуществляется государственный мониторинг соблюдения прав национальных и языковых меньшинств (хотя это продолжает оказывать серьезное влияние на события в Крыму и на Донбассе). Государственные органы не владеют даже статистической информацией по этому вопросу. В стране отсутствует государственная информационная политика в СМИ в отношении защиты прав национальных меньшинств и противодействия «языку вражды».

Это просто примеры об Украине. Там ещё много всякого обо всех европейских странах.

Есть несколько диаграмм с оценкой ряда видов ксенофобии в разных странах. По ряду параметров ситуация в Украине много лучше ряда др. стран (часто из-за слабой выраженности явлений - у нас мало мусульман, мало мигрантов и у них нет никаких льгот или поддержки гос-ва). Из приведенных 5 диаграмм у Украины высока доля антицыганских настроений (но тоже не первое место) и гомофобии.

Проведенный анализ позволяет говорить о начинающемся кризисе толерантности в Европе.

....

В основном кризис затронул наиболее крупные страны Евросоюза -Германию, Францию и Великобританию. Тяжелая ситуация складывается в Нидерландах, Польше,Венгрии и Украине.

3. "Ксенофобия в Украине в 2018 году: доклад по результатам мониторинга" - http://jewseurasia.org/page18/news63111.html или текст доклада - http://jewseurasia.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2018Rus.pdf

4. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/03/28/most-poles-accept-jews-as-fellow-citizens-and-neighbors-but-a-minority-do-not/ - о Польше, где, кстати, уровень ксенофобии заметно выше, чем у нас.

Почти каждый пятый поляк (18%) заявляет, что не желает принимать евреев в качестве граждан своей страны, и аналогичная доля (20%) заявляет, что они не хотели бы еврейских соседей. Почти треть польских взрослых (30%) говорят, что они не примут еврея в качестве члена своей семьи.



Польские взгляды более негативны, когда речь идет о двух других группах меньшинств в Европе: мусульманах и цыганах (иногда их называют цыганами или цыганами, термин, который некоторые считают уничижительным). Примерно четыре из десяти или более польских взрослых говорят, что не хотели бы, чтобы мусульмане были гражданами своей страны (41%), их соседями (43%) или членами их семей (55%). Аналогичным образом, по крайней мере три из десяти поляков не приняли бы цыган в качестве сограждан (30%), соседей (38%) или членов семьи (49%).

(Простите, перевод гугла).

5. О конкретных проявлениях в Украине - http://cripo.com.ua/opinion/?p=55996/ - 2008, https://glavred.info/politics/5820-ksenofobiya-v-ukraine-ot-nepriyazni-do-nenavisti.html - 2012, https://www.segodnya.ua/ukraine/Osobennosti-nacionalnoy-ksenofobii-v-Ukraine-390073.html - 2012, http://www.aif.ua/politic/world/posol_kanady_rezko_osudil_voinstvennuyu_ksenofobiyu_v_ukraine - 2018, https://islam.in.ua/ru/novosti-v-strane/ksenofobiya-i-ekstremizm-kak-vylechit-obshchestvo-ot-ugrozhayushchey-epidemii - 2019 (довольно интересная заметка более общего характера) - 2019 (довольно интересная заметка более общего характера) https://ukraina.ru/exclusive/20190610/1023851403.html - 2019.



НА этом для себя вопрос закрываю. Простой запрос "Ксенофобия в Украине" в Гугле даёт кучу ссылок.Сравнение с др. странами не попалось, но для Вас постарался и выбрал кое-что для понимания, что такое ксенофобия.1. "Чужие здесь не ходят. Что такое ксенофобия и чем она вредит обществу" -- общий обзор.2. "КСЕНОФОБИЯ, РАДИКАЛИЗМ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ЕВРОПЕ В 2015 ГОДУ" -- широкий анализ по всей Европе (законотворчество, правоприменение, радикализм и пр.).Это просто примеры об Украине. Там ещё много всякого обо всех европейских странах.Есть несколько диаграмм с оценкой ряда видов ксенофобии в разных странах. По ряду параметров ситуация в Украине много лучше ряда др. стран (часто из-за слабой выраженности явлений - у нас мало мусульман, мало мигрантов и у них нет никаких льгот или поддержки гос-ва). Из приведенных 5 диаграмм у Украины высока доля антицыганских настроений (но тоже не первое место) и гомофобии.3. "Ксенофобия в Украине в 2018 году: доклад по результатам мониторинга" -или текст доклада -4.- о Польше, где, кстати, уровень ксенофобии заметно выше, чем у нас.(Простите, перевод гугла).5. О конкретных проявлениях в Украине -- 2008,- 2012,- 2012,- 2018,- 2019.НА этом для себя вопрос закрываю. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13402 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 31743175317631773178 ... 3180> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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