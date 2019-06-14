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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 317531763177317831793180> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.8 5 108 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 3 Голос 21% 23 Громадянська позиція 6% 7 Європейська Солідарність 30% 32 Опозиційна платформа - За життя 5% 5 Опозиційний блок 3% 3 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 4% 4 Сила і честь 1% 1 Слуга народу 24% 26 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 4 Всього голосів : 108 Додано: Суб 15 чер, 2019 18:18 Лад, скільки вам платить московські спецслужби ? За виливання помиїв і відверте українофобство? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20052 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:19 budivelnik написав: 1 Голос не може відкусити в Порошенка- 1 Голос не може відкусити в Порошенка-



Что значит не может, если уже откусил по полной



В первом туре у Порошенко - 15 %



Сейчас у Порошенко - 9 %, у Голоса - 6 % = 15 % Что значит не может, если уже откусил по полнойВ первом туре у Порошенко - 15 %Сейчас у Порошенко - 9 %, у Голоса - 6 % = 15 % freeze 4 Повідомлень: 11839 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3580 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:20 zРадио написав: Манипулятор Frant пытается заставить нас думать, что нищета - это проблема нищих, и никто другой, кроме них самих, не будет писать о проблеме. На любую критику тарифной коррупции у него один ответ - иди работай и не выступай.



Наверно, Черняк и Корогодский - два лузера, которым вместо того, чтобы тыкать носом власть в проблемы обывателей, лучше пойти поработать



А ученый Starikan не знает, что такое научный подход, и делает далекоидущие обобщения по итогам разговоров с таксистами Манипуляторпытается заставить нас думать, что нищета - это проблема нищих, и никто другой, кроме них самих, не будет писать о проблеме. На любую критику тарифной коррупции у него один ответ - иди работай и не выступай.Наверно, Черняк и Корогодский - два лузера, которым вместо того, чтобы тыкать носом власть в проблемы обывателей, лучше пойти поработатьА ученыйне знает, что такое научный подход, и делает далекоидущие обобщения по итогам разговоров с таксистами

Просто пытаюсь понять, что думает никогда не ошибающийся народ

И все больше убеждаюсь, что мне с ним не по пути. Просто пытаюсь понять, что думает никогда не ошибающийся народИ все больше убеждаюсь, что мне с ним не по пути. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15943 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:21 budivelnik написав: 2 Голос може відкусити( і кусає)

а - сильно Слугу Народу 2 Голос може відкусити( і кусає)а - сильно Слугу Народу



При увеличении рейтинга СН с 30 до 47-51 %, забавно выглядит утверждение, что кто-то что-то откусил у СН. При увеличении рейтинга СН с 30 до 47-51 %, забавно выглядит утверждение, что кто-то что-то откусил у СН. freeze 4 Повідомлень: 11839 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3580 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:22 zРадио написав: Yuri_T написав: zРадио написав: А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет! А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

не тебе судить.

ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал. не тебе судить.ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.



За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!



На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!

! За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю! тобто п.Критикус крикетус поливає брудом все українське - винятково з любові до високого мистецтва? Він отримує від цього задоволення? тобто п.Критикус крикетус поливає брудом все українське - винятково з любові до високого мистецтва? Він отримує від цього задоволення? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20052 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:23 ЛАД написав: Starikan написав: Авось - это мощный аргумент Авось - это мощный аргумент Авось - это вообще не аргумент, это лёгкая надежда в безнадежной ситуации. Авось - это вообще не аргумент, это лёгкая надежда в безнадежной ситуации.

Хотите сказать, что 73% населения оказались в безнадежной ситуации? Хотите сказать, что 73% населения оказались в безнадежной ситуации? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15943 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:23 zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает

Це заперечують всі люди "в теме", в тому числі вікі. Жодного доведеного факту вини операторів немає.

Думаєте, якщо подивились серіал - самий розумний. Це заперечують всі люди "в теме", в тому числі вікі. Жодного доведеного факту вини операторів немає.Думаєте, якщо подивились серіал - самий розумний.



Где я писал про операторов? Фантастически глупая манера ведения дискуссии - переврать оппонента, и выдать его мысли за свои!



Экспериментом управлял Дятлов, зам. главного инженера АЭС. Его часть вины доказана и наказание понесено. Где я писал про операторов?Фантастически глупая манера ведения дискуссии - переврать оппонента, и выдать его мысли за свои!Экспериментом управлял Дятлов, зам. главного инженера АЭС. Его часть вины доказана и наказание понесено.

Дятлов - також є оператором!

Його вина доказана "судом СССР", а не фактами. Жодних доказів його вини немає навіть у вікі.

Через це серіал і є дещо не правдивим, бо не міг взяти правдиву версія, а взяв "суміш версій". Через це у серіалі вийшло що винуваті усі.

Хоча фактично винуваті на 100% конструктори реактора.

*також винувата "система", тому що була повністю аналогічно аварія на Ленінградській АЕС 10 років раніш(там реактор просто не встиг вибухнути), але усі болт на це забили. Дятлов - також є оператором!Його вина доказана "судом СССР", а не фактами. Жодних доказів його вини немає навіть у вікі.Через це серіал і є дещо не правдивим, бо не міг взяти правдиву версія, а взяв "суміш версій". Через це у серіалі вийшло що винуваті усі.Хоча фактично винуваті наконструктори реактора.*також винувата "система", тому що була повністю аналогічно аварія на Ленінградській АЕС 10 років раніш(там реактор просто не встиг вибухнути), але усі болт на це забили. Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 15 чер, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 1507 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:26 zРадио написав: Frant написав: Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину

Який лише ниє, як тут погано, що хтось А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять

При чем тут ксенофобия?

Враг Украины - враг независимо от расы и языка.

Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами. При чем тут ксенофобия?Враг Украины - враг независимо от расы и языка.Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15943 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:31 andrijk777 написав: Жодних доказів його вини немає навіть у вікі.

Жодних доказів його вини немає



Ахахахахахаха Поколение Instagram?



PS: budivelnik, я тебе отвечу позже.



PPS: Frant, грязь я лью только на грязную власть и ее грязных пропагандистов! Не льстите себе - вы не равно Украина! И люди это доказали на выборах! Ахахахахахаха Поколение Instagram?PS:, я тебе отвечу позже.PPS:, грязь я лью только на грязную власть и ее грязных пропагандистов! Не льстите себе - вы не равно Украина! И люди это доказали на выборах! Востаннє редагувалось zРадио в Суб 15 чер, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2487 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1672 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2019 18:31 Starikan написав: Враг Украины - враг независимо от расы и языка. Враг Украины - враг независимо от расы и языка.



Я так понимаю, врагов Украины вы самолично определяете, аки Ежов в 1938 году ? Я так понимаю, врагов Украины вы самолично определяете, аки Ежов в 1938 году ? freeze 4 Повідомлень: 11839 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3580 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 317531763177317831793180> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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