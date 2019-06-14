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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 108
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
21%
23
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
32
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
24%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:18

Лад, скільки вам платить московські спецслужби ? За виливання помиїв і відверте українофобство?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:19

  budivelnik написав:1 Голос не може відкусити в Порошенка-


Что значит не может, если уже откусил по полной

В первом туре у Порошенко - 15 %

Сейчас у Порошенко - 9 %, у Голоса - 6 % = 15 %
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:20

  zРадио написав:Манипулятор Frant пытается заставить нас думать, что нищета - это проблема нищих, и никто другой, кроме них самих, не будет писать о проблеме. На любую критику тарифной коррупции у него один ответ - иди работай и не выступай.

Наверно, Черняк и Корогодский - два лузера, которым вместо того, чтобы тыкать носом власть в проблемы обывателей, лучше пойти поработать :mrgreen:

А ученый Starikan не знает, что такое научный подход, и делает далекоидущие обобщения по итогам разговоров с таксистами :mrgreen:

Просто пытаюсь понять, что думает никогда не ошибающийся народ :mrgreen:
И все больше убеждаюсь, что мне с ним не по пути.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:21

  budivelnik написав:2 Голос може відкусити( і кусає)
а - сильно Слугу Народу


При увеличении рейтинга СН с 30 до 47-51 %, забавно выглядит утверждение, что кто-то что-то откусил у СН.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:22

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:
  zРадио написав:А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!

не тебе судить.
ты уже столько тут наговорил, начиная с первого своего аккаунта, критикус, что лет 10 бы сокамерникам ватные теории втирал.


За каждое свое слово отвечаю! За клитикусов, аляков и прочих твоих кумиров - нет!

На майдане не прыгал, с георгиевскими лентами не ходил, на Донбассе не был в начала 2000-х, в Крыму не отдыхал с 2014-го, российскую агрессию осуждаю, в РФ ездил исключительно по работе - ни одного частного визита, налоги плачу только в Украине - в отличие от Порошенко, в крестных ходах не участвую, в факельных шествиях не участвую, памятники не сношу и не ставлю, ненависть не разжигаю, а осуждаю!
!
тобто п.Критикус крикетус поливає брудом все українське - винятково з любові до високого мистецтва? Він отримує від цього задоволення?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:23

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Авось - это мощный аргумент :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Авось - это вообще не аргумент, это лёгкая надежда в безнадежной ситуации. :)

Хотите сказать, что 73% населения оказались в безнадежной ситуации?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:23

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Тем не менее, очевидно, что эксперимент был проведен с нарушениями, выявив при этом еще и конструктивный дефект - этого никто не отрицает

Це заперечують всі люди "в теме", в тому числі вікі. Жодного доведеного факту вини операторів немає.
Думаєте, якщо подивились серіал - самий розумний.


Где я писал про операторов? :shock: Фантастически глупая манера ведения дискуссии - переврать оппонента, и выдать его мысли за свои!

Экспериментом управлял Дятлов, зам. главного инженера АЭС. Его часть вины доказана и наказание понесено.

Дятлов - також є оператором!
Його вина доказана "судом СССР", а не фактами. Жодних доказів його вини немає навіть у вікі.
Через це серіал і є дещо не правдивим, бо не міг взяти правдиву версія, а взяв "суміш версій". Через це у серіалі вийшло що винуваті усі.
Хоча фактично винуваті на 100% конструктори реактора.
*також винувата "система", тому що була повністю аналогічно аварія на Ленінградській АЕС 10 років раніш(там реактор просто не встиг вибухнути), але усі болт на це забили.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 15 чер, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:26

  zРадио написав:
  Frant написав: Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину
А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

При чем тут ксенофобия?
Враг Украины - враг независимо от расы и языка.
Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:31

  andrijk777 написав:Жодних доказів його вини немає навіть у вікі.


Ахахахахахаха Поколение Instagram? :mrgreen:

PS: budivelnik, я тебе отвечу позже.

PPS: Frant, грязь я лью только на грязную власть и ее грязных пропагандистов! Не льстите себе - вы не равно Украина! И люди это доказали на выборах!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 15 чер, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:31

  Starikan написав:Враг Украины - враг независимо от расы и языка.


Я так понимаю, врагов Украины вы самолично определяете, аки Ежов в 1938 году ?
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