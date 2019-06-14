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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 чер, 2019 18:34
Starikan написав: ЛАД написав:
Авось - это вообще не аргумент, это лёгкая надежда в безнадежной ситуации.
Хотите сказать, что 73% населения оказались в безнадежной ситуации?
Во-первых, не надо так буквально.
Во-вторых, безнадёжность не голод, можно понимать по-разному. Имел ввиду оценку перспектив личных и страны при сохранении старых элит. Надеюсь, не станете утверждать, что большинство испытывает оптимизм.
И, опять же, уже писал, эти 73% не едины и голосовали по разным причинам.
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Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:37
zРадио написав: andrijk777 написав:
Жодних доказів його вини немає навіть у вікі
.
Ахахахахахаха Поколение Instagram?
zРадио - поколение даунов?
"Его часть вины доказана(судом СССР) и наказание понесено" - суд СРСР в політичному питанні на закритому засіданні дійсно доказував вину
?
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andrijk777
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:37
Starikan написав: zРадио написав:
А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять
При чем тут ксенофобия?
Враг Украины - враг независимо от расы и языка.
Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.
Эффект Даннинга-Крюгера - ксенофоб, призывая расправиться еще с двумя неугодными, искренне не понимает, в чем проявляется его ксенофобия... Так и живем...
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zРадио
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:38
Відгавкався, тридяцять срібляників отримав-і на цьому закриває...
А як пояснити що під час війни в США всіх етнічних японців,разом з їх сімями без пояснень причин загнали в табори?
Це ксенофобія?
І як така ксенофобія(загнати всіх в табір по національній ознаці) порівнюється з тим що робиться сьогодні у нас?
Церкви МП закриті-розграблені-спалені... чи в них ведуться богослужіння?
Російська заборонена ..-чи має квоти?
і таких запитань вагон - але совкофіли як безплатні помічники ольгінців,лазять по всіх говноресурсах і витягають все нове й нове гімно...
Цікаво-вони настільки тупі що не знають-в помийниці можна знайти тільки помиї.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:38
zРадио написав: andrijk777 написав:
Жодних доказів його вини немає навіть у вікі
.
Ахахахахахаха Поколение Instagram?
PS: budivelnik
, я тебе отвечу позже.
PPS: Frant
, грязь я лью только на грязную власть и ее грязных пропагандистов! Не льстите себе - вы не равно Украина! И люди это доказали на выборах!
Крікетус, ти ненавидить українську державу і мову. Це головна твоя проблема.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:39
Yuri_T написав:
можно относительно спокойно мигрировать, даже будучи здесь вполне успешным.
несколько милионов "успешных" украинцев покинули Украину - вы хоть сами в это верите?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:40
protefiks1959 написав:Голос21%
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Слуга народу23%
чому Вакарчук відмовився від крісла президента?.....
а у него разве были шансы?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:42
Starikan написав: zРадио написав: Frant написав:
Який лише ниє, як тут погано, що хтось вбив паскудну бузину
А вот и оправдание убийства. Пример открытого экстремизма и ксенофобии, за которые в цивилизованном мире можно и присесть на несколько лет!
Здесь не далее, как вчера из четырех глоток кричали об отсутствии ксенофобии в Украине, и вот результат. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять
При чем тут ксенофобия?
Враг Украины - враг независимо от расы и языка.
Добавлю - Шария и Монтян считаю такими же врагами.
В сегодняшнем понимании ксенофобия гораздо шире "расы и языка". Если интересно, посмотрите первые ссылки в моём посте viewtopic.php?p=4687131#p4687131
.
Никогда не любил Бузину, но убийство несколько другой вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:44
Frant написав:
паскудну бузину
а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?
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Додано: Суб 15 чер, 2019 18:47
ЛАД написав:
И, опять же, уже писал, эти 73% не едины и голосовали по разным причинам.
А чим поясните тотальний програш зеленгофілів в голосувалці на цих сторінках?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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