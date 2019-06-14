Frant
Слышишь, дОцент, не пошли бы Вы в ту подворотню, из которой выползли?
Понятно, что Вашу репутацию политической проститутки ничем не испортишь, но уже просто надоели.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 чер, 2019 18:49
Frant
Слышишь, дОцент, не пошли бы Вы в ту подворотню, из которой выползли?
Понятно, что Вашу репутацию политической проститутки ничем не испортишь, но уже просто надоели.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2019 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 15 чер, 2019 18:50
вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Суб 15 чер, 2019 18:54
Бу-га-га, лже-доцент вряд ли что-то читает кроме двух малоизвестных сайтов, которые он тут постоянно постит.
Запостил бы из Вашингтон пост последнюю тему про коррупционный режим Порошенко, так он английский не знает )))
Додано: Суб 15 чер, 2019 18:57
Были.
Если бы пошёл на выборы и Зе его поддержал. А вроде собирался. Во всяком случае, несколько раз публично спрашивал, пойдёт ли Вакарчук в президенты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:01
Перший тур за смішка другий за Порошенка
На парламентських планую за Зе
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:02
Пусть пан Кармелюк, который удивляется ксенофобии, почитает последние несколько страниц от людей, которые искренне радуются убийству себе подобных, убийство человека просто который думал по-другому, типичнейшее проявление ксенофобии и ненависти.
Причем забавно эти люди лживо утверждают, что они якобы идут в Европу )))
Причем в Европе даже смертная казнь маньяка под строжайшим запретом, а местные ксенофобы тащатся от убийств непохожих на них.
Бу-га-га, европейцы )))
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:05
Монтян пробовал слушать сначала не понял кто это мужчина или женщина; увидел имя Татьяна значит всё-таки женщина.
Впечатление очень негативное; много мата не украшает речь ни одного человека.
Аргументации не услышал никакой в её речах сплошной мат.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:09
Ще один любитель Путіна, георгієвських стрічок, власовських прапорців і вєлікой страни-Бензоколонки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:11
Звісно, у Вашінгтоні краще знають, що в Києві робиться)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:11
Еще один демагог туповатый )))
Если ты найдешь хоть одно мой слово про любовь к Путину или каким-то знаменам, то тебе приз )))
Ищи, фас )))
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