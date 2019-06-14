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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3177317831793180>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.8 5 108
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
3
Голос
21%
23
Громадянська позиція
6%
7
Європейська Солідарність
30%
32
Опозиційна платформа - За життя
5%
5
Опозиційний блок
3%
3
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
4%
4
Сила і честь
1%
1
Слуга народу
24%
26
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
4
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:49

Frant
Слышишь, дОцент, не пошли бы Вы в ту подворотню, из которой выползли?
Понятно, что Вашу репутацию политической проститутки ничем не испортишь, но уже просто надоели.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 чер, 2019 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:50

  Starikan написав:Шария и Монтян считаю такими же врагами.

вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:54

  Тракторист написав:
  Frant написав:паскудну бузину

а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?


Бу-га-га, лже-доцент вряд ли что-то читает кроме двух малоизвестных сайтов, которые он тут постоянно постит.
Запостил бы из Вашингтон пост последнюю тему про коррупционный режим Порошенко, так он английский не знает )))
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 18:57

  Тракторист написав:
  protefiks1959 написав:Голос21%
--------------------
Слуга народу23%

чому Вакарчук відмовився від крісла президента?.....

а у него разве были шансы?...

Были.
Если бы пошёл на выборы и Зе его поддержал. А вроде собирался. Во всяком случае, несколько раз публично спрашивал, пойдёт ли Вакарчук в президенты.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:01

Перший тур за смішка другий за Порошенка
На парламентських планую за Зе
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:02

  ЛАД написав:Frant
Слышишь, дОцент, не пошли бы Вы в ту подворотню, из которой выползли?
Понятно, что Вашу репутацию политической проститутки ничем не испортишь, но уже просто надоели.



Пусть пан Кармелюк, который удивляется ксенофобии, почитает последние несколько страниц от людей, которые искренне радуются убийству себе подобных, убийство человека просто который думал по-другому, типичнейшее проявление ксенофобии и ненависти.

Причем забавно эти люди лживо утверждают, что они якобы идут в Европу )))

Причем в Европе даже смертная казнь маньяка под строжайшим запретом, а местные ксенофобы тащатся от убийств непохожих на них.

Бу-га-га, европейцы )))
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:05

  Тракторист написав:
  Starikan написав:Шария и Монтян считаю такими же врагами.

вы считаете всех врагами кто выражает мнение отличное от вашего?

Монтян пробовал слушать сначала не понял кто это мужчина или женщина; увидел имя Татьяна значит всё-таки женщина.
Впечатление очень негативное; много мата не украшает речь ни одного человека.
Аргументации не услышал никакой в её речах сплошной мат.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:09

  freeze написав:
  Starikan написав:Враг Украины - враг независимо от расы и языка.


Я так понимаю, врагов Украины вы самолично определяете, аки Ежов в 1938 году ?

Ще один любитель Путіна, георгієвських стрічок, власовських прапорців і вєлікой страни-Бензоколонки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:11

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  Frant написав:паскудну бузину

а вы хоть одну книгу Бузины прочитали?


Бу-га-га, лже-доцент вряд ли что-то читает кроме двух малоизвестных сайтов, которые он тут постоянно постит.
Запостил бы из Вашингтон пост последнюю тему про коррупционный режим Порошенко, так он английский не знает )))

Звісно, у Вашінгтоні краще знають, що в Києві робиться)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 19:11

  Frant написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:Враг Украины - враг независимо от расы и языка.


Я так понимаю, врагов Украины вы самолично определяете, аки Ежов в 1938 году ?

Ще один любитель Путіна, георгієвських стрічок, власовських прапорців і вєлікой страни-Бензоколонки.


Еще один демагог туповатый )))

Если ты найдешь хоть одно мой слово про любовь к Путину или каким-то знаменам, то тебе приз )))

Ищи, фас )))
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