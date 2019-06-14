Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".
То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:12
Мені гидко в руки брати ті пасквилі. Лайно. Фейковий "письменник" і фейкові "книжки".
То пропагандистська писанина для руськомірців, які не визнають ні факту існування українського народу, ні української мови і культури, ні української історії.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:16
Еще один из совка - Солженицина не читал, но осуждаю )))
Откуда такие ограниченные берутся, только из прошлого, из СССР )))
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:18
Солженіцина руськомірці не люблять.
Він надто правдиво розписав ціну і механізм зростання русіш-вєлічія.
Ще рекомендую ватанам уважно почитати розповіді Варлама Шаламова.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 15 чер, 2019 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:22
Это любитель присоединения Украине к РФ имеет наглость рекомендовать мне моего любимого писателя, который жизни Шаламова посвятил не один день )))
Читай Библию, дОцент, не убий ближнего, не укради, не свидетельствуй лживо на своего ближнего
Читай вечный книги, а не помойки uainfo или как-там твоё любимое чтиво.
Додано: Суб 15 чер, 2019 19:22
Ще.
Росія і руській мір - невпинно дегенерує з кінця ХІХ століття. Площа застосування рос мови - все менше і менше.
Яка література - такі й держава народ.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|